Насыщенная неделя Рады: земля, вопрос Кабмина, отчет правоохранителей

Верховная Рада после обеда в среду, 4 марта, планирует провести внеочередное заседание, на котором депутаты рассмотрят вопрос Кабинета министров и заслушают руководителей правоохранительных органов.

Источник: глава Верховной Рады Дмитрий Разумков в начале согласительного совета парламента

Прямая речь: "Эта неделя будет насыщена событиями. С одной стороны, мы будем находиться в рассмотрении законопроекта №2178-10 – так называемая земельная реформа. И параллельно с этим на среду, на 4 марта, президент обратился к Верховной Раде с просьбой созвать внеочередное заседание".

Детали: В перечне вопросов – проект закона об одобрении решения президента о допуске подразделений Вооруженных сил других государств на территорию Украины в 2020 году для участия в многонациональных учениях.

Это и проект о внесении изменения в раздел IV заключительных и переходных положений закона "о национальной безопасности Украины" (№3015) о вступлении в силу положения о главнокомандующем Вооруженных сил Украины, Генеральном штабе и отдельных родах войск. Это отсрочка распределения функциональных обязанностей между главнокомандующим ВСУ и начальником Генштаба ВСУ.

Третий вопрос – это ратификация рамочного договора между правительствами Украины и Франции по усилению морской безопасности и охраны Украины (№0025).

Последний из законопроектов – второе чтение законопроекту №2500 о внесении изменений в законодательные акты в связи с принятием закона о предупреждении коррупции.

Прямая речь: "И еще два вопроса – порядок рассмотрения их будем определять чуть позже: вопрос о Кабинете министров и вопрос о деятельности Министерства внутренних дел, Службы безопасности Украины, Государственного бюро расследований, Национального антикоррупционного бюро, Офиса генпрокурора в сфере преодоления коррупции и укрепление правопорядка.

Повестка дня достаточно насыщенная, я думаю, что мы на это потратим 3-4 часа... Предлагаю в эту среду отменить заседание комитетов, чтобы люди могли отдохнуть между 2-мя и 4-мя часами и подготовиться ко внеочередному заседанию, ознакомиться с материалами...

Хотел бы попросить главу комитета по вопросам правоохранительной деятельности связаться с представителями правоохранительных и антикоррупционных органов, чтобы была предоставлена ​​информация до отчета – чтобы она была роздана депутатам накануне рассмотрения на внеочередном заседании, чтобы не только воспринимать информацию на слух, но и видеть цифры и показатели глазами".

Детали: Планируется выступление каждого из руководителей правоохранительных ведомств по 5 минут – и по два вопроса от каждой фракции и группы и три вопроса от народных депутатов. Разумков надеется успеть все это за час.

Другие подробности: Спикер добавил, что вводится новая традиция несения почетного караула Национальной гвардии возле здания Верховной Рады. По его словам, это и уважение к погибшим под парламентом в 2015 году нацгвардейцам, и урок тем, кто не видит за своими амбициями других.