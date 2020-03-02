Протестующие перекрыли центральную улицу Кишинева

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Понедельник, 2 марта 2020, 16:41

В Кишиневе 2 марта ветераны войны в Приднестровье, которые протестовали перед зданием правительства, заблокировали дорожное движение по улице Пушкина. Проспект Штефана чел Маре тоже перекрыт.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на NewsMaker.

Протестующие полностью перекрыли движение на перекрестке проспекта Штефана чел Маре и улицы Пушкина. Не могут проехать ни машины, ни троллейбусы. Водители пытаются уговорить их пропустить машины, но протестующие не согласны. "Идите к Кику", - посоветовала участница акции. Машину скорой помощи демонстранты пропустили.

Демонстранты требовали встречи с Кику, но она пока не состоялась. Протестующие отказались обсуждать что-то без прессы, а премьер отказался говорить в присутствии журналистов. По мнению Кику, встреча лицом к лицу была бы более эффективной.

Напомним, утром 2 марта ветераны войны в Приднестровье, которые требуют отставки правительства и вывода российских войск с территории Молдовы, окружили вход в здание правительства и разбили стеклянные двери.

2 марта в Молдове отмечают годовщину начала конфликта в Приднестровье.

Темы: Молдова митинги


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