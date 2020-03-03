Госдеп лимитировал количество журналистов китайских СМИ в США

Американские власти ввели ограничение на количество сотрудников пяти китайских СМИ в США, которые Госдепартамент отнес к иностранным представительствам Китайской народной республики.

Источник: заявлене госсекретаря Майка Помпео, сайт Госдепа США

Детали: Этот шаг – ответ на ограничения, преследование и запугивание американских и других иностранных журналистов, введенные в Китае, а также попытка склонить китайское правительство к выполнению международных обязательств и уважению свободы выражения мнений.

Помпео подчеркнул, что эти организации контролируются правительством КНР и, "в отличие от иностранных СМИ в Китае, не являются независимыми новостными организациями".

Прямая речь: "Правительство США сегодня (2 марта – ред.) вводит кадровый лимит в некоторых контролируемых КНР государственных средствах массовой информации в Соединенных Штатах, в частности, на пять организаций, которые были признаны Государственным департаментом США 18 февраля 2020 года иностранными представительствами Китайской Народной Республики.

Этот лимит ограничивает число граждан Китая, которым разрешено работать в этих организациях в Соединенных Штатах в любой момент времени…

Решение о введении ограничения на персонал не основано на каком-либо контенте, созданном этими организациями, и не накладывает никаких ограничений на то, что указанные организации могут публиковать в Соединенных Штатах.

Наша цель – взаимность. Как и в других сферах отношений США и Китая, мы стремимся создать давно назревшее равное игровое поле. Мы надеемся, что эта акция побудит Пекин принять более справедливый и взаимный подход к американской и другой иностранной прессе в Китае.

Мы призываем китайское правительство немедленно выполнить свои международные обязательства уважать свободу выражения мнений, в том числе для представителей прессы".

Другие подробности: "Интерфакс-Украина" уточняет, что с 13 марта число сотрудников государственных китайских СМИ должно быть сокращено со 160 до 100. Агентство "Синьхуа" сможет иметь 59 сотрудников, телеканал China Global Television Network – 30, англоязычная газета China Daily – 9, Международное радио Китая – 2.

Этому предшествовало: В феврале Пекин принял решение об аннулировании аккредитации в Китае трех корреспондентов газеты "Wall Street Journal".