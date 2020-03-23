Кернес против всех. Как война харьковских элит мешает борьбе с коронавирусом

Пока в мире бушует пандемия коронавируса, а официальный Киев вводит все более жесткие ограничения для сдерживания болезни, Харьков, кажется, живет по своим законам.

Мэр города Геннадий Кернес воюет сразу на двух "фронтах". На первом – с центральной властью за смягчение карантинных мер и возобновление работы метро.

На втором – с губернатором области Алексеем Кучером за право возглавить борьбу с возможной вспышкой коронавируса в регионе. При этом на втором "фронте" его поддерживает бывший недруг, бизнесмен Александр Ярославский.

"Украинская правда" рассказывает, как мэр хочет ослабить карантин и одновременно добиться от бизнесменов инвестиций в борьбу с коронавирусом, и разбирается, готов ли Харьков к потенциальной встрече с COVID-19 в условиях политических войн.

Первый фронт. Кернес vs Зеленский

11 марта Всемирная организация охраны здоровья сообщила о начале пандемии коронавируса. В связи с этим Кабмин постановил со следующего дня ввести в Украине трехнедельный карантин – в частности, приостановить учебу в детских садах, школах и вузах.

В тот же день мэр Харькова Геннадий Кернес принял решение закрыть театры и кинотеатры, цирк, развлекательные центры и игровые зоны в шоппинг-моллах, приостановить проведение спортивных мероприятий.

Однако закрывать детские садики и школы не стал, аргументируя это тем, что в последнее время в школах снизился уровень заболеваний ОРВИ, а для родителей карантин "становится тяжелым испытанием". При этом пообещал, что перед занятиями дети будут проходить медицинский осмотр, а школы – дополнительно дезинфицировать.

"В Харькове нет ни одного не то что заболевшего коронавирусом, нет ни одного подозрения на эту хворь. Но еще неделю назад Департаментом здравоохранения все профильные лечебные заведения были подготовлены к приему больных коронавирусом", – отметил Кернес.

На следующий день прокуратура Харьковской области открыла на чиновников горсовета уголовное производство по факту нарушения правил борьбы с эпидемиями (ч.1 ст. 325 УК Украины).

Городская власть вынуждена была сдаться и с 13 марта перевела школьников на дистанционный режим обучения.

Вместе с тем Кернес продолжал стоять на своем, заявив, что "отправлять на карантин 200 тысяч детей из садиков и школ в городе, где нет ни одного даже подозрения на коронавирус, здравый смысл подсказывает неправильным" и сам он против таких мер, но постановление Кабмина о карантине не оставило горсовету "люфта для принятия решения в интересах харьковчан".

16 марта в горсовете прошло заседание Комиссии по чрезвычайным ситуациям. На заседании было решено закрыть в связи с карантином клубы, дискотеки, площадки сэконд-хэнда и рынок "Барабашово", из-за которого у Кернеса затяжной конфликт с бизнесменом Александром Фельдманом.

При этом о продовольственных рынках города – в частности, Сумском, Центральном и Конном, которые связывают с компаниями из бизнес-окружения Кернеса, речь не шла. Бары и рестораны также решили пока не закрывать.

Сам Кернес в тот день провел личный прием граждан. При этом, в отличие от вице-мэра Игоря Терехова и ряда других чиновников, был в маске.

Кернес проводит личный прием граждан в маске Фото: пресс-служба Харьковского горсовета

В тот же день президент Владимир Зеленский в связи с опасностью распространения коронавируса призвал правительство остановить междугороднее и межобластное пассажирское сообщение и работу метрополитенов.

Однако мэр Харькова снова отказался подчиняться центральной власти и заверил, что не собирается закрывать метрополитен.

"Я против закрытия метро и закрывать его не собираюсь! – подчеркнул Кернес. – Метро пользуются все категории льготников. Считаю абсолютно необоснованным такое решение для города, где не зафиксирован ни один случай заболевания. Люди должны как-то ездить на работу и передвигаться".

Реакция Зеленского последовала незамедлительно – в тот же вечер в эфире программы "Свобода слова" он пригрозил мэру Харькова уголовной ответственностью:

"Я думаю, что вся ответственность, каждый больной человек в Харькове, не хочу говорить о летальных случаях, там их не будет – будет полностью его (Кернеса) ответственностью. Если он будет, скажу очень осторожно, нарушать закон, а он начинает это делать, то его лично ждет уголовная ответственность".

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Это убедило Кернеса или что-то другое, но на следующий день Кернес все же принял решение закрыть метро с 20:00 18 марта. Карантин в городе ужесточили, запретив работу заведений общепита, ТРЦ, парикмахерских и фитнес-центров. Ненавистный мэру рынок "Барабашово" тем временем сообщил, что переходит в режим склада.

18 марта Кернес собрал внеочередную сессию горсовета, на которой обсуждался вопрос предотвращения распространения коронавируса на территории Харькова.

К тому моменту пандемия COVID-19 в Европе уже приобрела устрашающие масштабы. В частности, в Италии за предыдущие сутки умерло 345 человек, что, впрочем, не помешало городскому голове иронизировать на эту тему.

"В Италии работает и метро, и общественный транспорт, только там никто не ездит уже. Там одни трупики", – саркастично пошутил Кернес.

Часть депутатов отреагировала на это высказывание городского головы смехом.

20 марта Кернес обратился к премьер-министру с просьбой восстановить работу харьковского метрополитена с ограничениями в связи с тем, что "городской наземный пассажирский транспорт сегодня не в состоянии обеспечить пассажиропоток метрополитена".

В Кабмине на обращение мэра Харькова пока никак не отреагировали. У харьковчан инициатива городского головы также пока не получила большой поддержки – за три дня зарегистрированная на сайте горсовета петиция об открытии метро получила лишь 90 подписей из необходимых пяти тысяч.

Наконец, губернатор Харьковской области Алексей Кучер также высказался категорически против – к тому моменту между ним и Кернесом уже бушевала настоящая война.

Второй фронт. Кернес и Ярославский vs Кучер

16 марта президент Владимир Зеленский провел в своем Офисе совещание с представителями бизнеса по поводу угрозы коронавируса.

На встрече "в частности, речь шла о помощи с закупкой и поставкой крупных партий тестов на COVID-19, необходимого медицинского оборудования, защитных и дезинфицирующих средств".

Заседание Зеленского и представителей бизнеса на Банковой Фото: Офис президента

Среди прочих на Банковой присутствовали олигархи Игорь Коломойский и Ринат Ахметов, а также владелец группы DCH, экс-президент харьковского футбольного клуба "Металлист" Александр Ярославский, чье состояние оценивают в $ 447 млн.

На следующий день в Харькове в фешенебельной гостинице Ярославского Kharkiv Palace собрался антикризисный штаб по мобилизации бизнесменов в борьбе с COVID-19. Возглавил его сам Ярославский, туда также вошли мэр Харькова Геннадий Кернес и глава области Алексей Кучер.

Изначальный состав антикризисного штаба (слева направо): Александр Ярославский, Геннадий Кернес, Алексей Кучер Фото: Геннадий Кернес/Facebook

Отношения между участниками этой тройки нельзя назвать простыми.

Восемь лет назад, когда Ярославский был генеральным инвестором и координатором подготовки Харькова к Евро-2012, Кернес говорил, что у бизнесмена "мания величия" и "нереализованные амбиции", а его девиз – "кто похвалит меня лучше всех, тот получит вкусную сладкую конфету".

Сам Ярославский тогда отзывался о мэре пренебрежительно: "Ну, кто такой Кернес?"

В конце 2012-го, в разгар конфликта вокруг харьковского футбольного клуба "Металлист", Ярославский – на тот момент президент клуба – резко высказался в адрес Кернеса, который требовал передать стадион "Металлист" в коммунальную собственность города.

"Я почему-то не слышу мэра ни Львова, ни Донецка, ни Днепропетровска, ни Киева. Почему-то вся Украина слышит только мэра Харькова. Что это за поп-звезда такая? Может, пора ему уши надрать?" – возмущался бизнесмен.

Как утверждает Ярославский, с Кернесом они не разговаривали семь лет. Однако в начале декабря неожиданно помирились на праздновании 60-летнего юбилея бизнесмена и даже новый год встречали вместе.

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В то же время отношения Кернеса и Кучера – молодого губернатора из президентской фракции – не заладились уже с назначения последнего на должность.

Во время своей адвокатской деятельности Кучер защищал подозреваемых по многим резонансным делам. В том числе – одного из фигурантов "дела рюкзаков" Владимира Литвина, которого суд в конце концов признал виновным. Проходил по этому делу и Александр Аваков – сын вечного оппонента Кернеса, министра МВД Арсена Авакова.

На представление губернатора президентом мэра не пригласили, а вскоре Кернес посоветовал новому руководителю области "встать перед зеркалом, снять с головы корону властителя несостоявшегося "отдельного государства".

Кучер в ответ заявил, что "корону как символ власти в Харьковской области носило всего пару человек и одну (экс-главу области Юлию Светличную – УП) уже сняли".

"Александр Ярославский фактически руководит штабом, который является антикризисным. И основная его миссия в том, чтобы наполнить условный бюджет этого штаба – на покупку необходимых средств для борьбы с коронавирусом. Это маски, тесты, аппараты для искусственного дыхания", – объяснил Кучер миссию антикризисного штаба.

Второе заседание антикризисной команды состоялось в той же гостинице 19 марта. Сборы, которые в одном из местных СМИ анонсировали под заголовком "Антикризисный штаб завтра проведет заседание с уважаемыми людьми Харьковщины", закончились скандалом.

Помимо Кернеса и Ярославского на встрече присутствовали вице-мэр Игорь Терехов, глава облсовета Сергей Чернов, руководитель завода "Турбоатом" Виктор Субботин, владелец группы компаний "Кулиничи" и бывший член Партии регионов Владимир Мисик, владелец Superior Golf Club и экс-заместитель Михаила Добкина Юрий Сапронов и другие бизнесмены.

Заседание антикризисного штаба Фото: пресс-служба горсовета

Губернатор Алексей Кучер встречу проигнорировал, прислав заместителя Тараса Пастуха.

Кернес и Ярославский не скупились в выражениях в адрес отсутствующего губернатора.

Ярославский, в частности, возмутился, что Кучер не пришел сам, а прислал "извините за выражение, Пастуха какого-то" и назвал главу области "позорищем, которого не заслуживает харьковский регион".

"Это не губернатор, это какое-то… – возмутился Ярославский в ходе заседания и тут же обратился к пытавшемуся было вмешаться заместителю Кучера. – Помолчите, вам слово дали? Я еще раз сказал – помолчите!"

"Уважаемый зам губернатора, ваша фамилия Пастух, – в свойственной себе манере вторил Ярославскому Кернес. – Все люди, которые сюда пришли, пришли по приглашению Ярославского и Кернеса, а он (Кучер) прислал Пастуха".

"Давайте не будем тут меряться яйцами, у кого больше! Самые большие яйца у Ярославского и Кернеса!" – высказался по поводу происходящего Владимир Мисик.

Кернес на заседании антикризисного штаба Фото: пресс-служба горсовета

Кернес после встречи заявил, что губернатор Харьковской области "от борьбы с коронавирусом – самоустранился", но они с Ярославским "справятся и без него".

"Все понимают опасность коронавируса и все готовы оказывать помощь – кто деньгами, кто организационными или другими своими возможностями, – отметил Кернес. – Кто и сколько – станет понятно завтра, но уже сегодня могу сказать, что Александр Ярославский потратит на борьбу с коронавирусом в Харькове три миллиона долларов".

20 марта Кучер уволил новоназначенного директора Департамента здравоохранения администрации Вадима Иванникова из-за того, что тот "не справился с поставленными задачами" и заблокировал выданное директором департамента распоряжение о передаче аппаратов ИВЛ из районных больниц в областные.

На пресс-конференции губернатор назвал заседание антикризисного штаба Кернеса и Ярославского "фикцией" и "вымогательством денег в стиле 90-х" и заявил, что создал свой штаб по противодействию распространения COVID-19, который сам и возглавил.

"Для чего устраивать шоу, собирая всех, задавая вопросы "А ты сколько дашь?"? – возмущался Кучер. – Мы что, в 90-х? Я дал импульс, что власть поддерживает бизнес, который хочет принять участие, но в шоу власть участия не принимает. Я с уважением отношусь к бизнесу, Ярославский, если поможет, мы скажем ему спасибо.

В этом сборе принимал участие Кернес. На мой взгляд, он является в области абсолютно деструктивным элементом… Вчера он не боялся заразиться коронавирусом, а сегодня суд, и у него карантин…"

Действительно, 19 марта Кернес попросил перенести судебное заседание по своему уголовному делу в Полтаве из-за карантина.

Алексей Кучер Фото: пресс-служба ХОГА

Ответ Кернеса не заставил себя ждать. Городской голова подверг критике решение Кучера уволить директора Департамента охраны здоровья облгосадминистрации, назвал губернатора "клопом" и "молью", а свой тандем с Ярославским – "танком":

"В 90-е годы, если бы мне попался такой, как Кучер, и подвел меня, как он подвел всех нас, я бы его просто раздавил, как клопа. Потому что в 90-е годы надо было не просто выживать, а надо было уметь отстаивать свое мнение...

Мы вдвоем с Ярославским действовали, согласно обязательствам, которые он взял на себя перед президентом. Если посмотреть на наш тандем, то мы движемся, как танк. Если посмотреть на Кучера, то он движется, как моль, подъедая что-то непонятное".

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Кучер не остался в долгу и заявил, "что Кернес и Ярославский – это танк, который скорее похож на трактор производства ХТЗ, выпуск которых Ярославский так и не наладил, хотя много об этом говорил".

"Теперь он (Ярославский) решил дать заработать компании своего брата по поставкам медоборудования. – заверил губернатор. – Это их право, но я в этом принимать участия не буду.

Накануне у меня с Ярославским состоялся разговор, где он мне прямо советовал, как мне тратить бюджетные деньги. Я не согласился. Поэтому посыпались оскорбления в мой адрес".

21 марта на заседания областной комиссии по вопросам техногенной безопасности и чрезвычайных ситуаций Кучер ввел в Харьковской области чрезвычайную ситуацию. На заседании также шла речь о необходимости соблюдения масочного режима в транспорте и торговых центрах. Сам глава области при этом был без маски.

В Харьковской области объявляют чрезвычайную ситуацию Фото: пресс-служба ХОГА

Кернес тем временем продолжил выдвигать все новые обвинения в адрес губернатора – на этот раз вменял ему возбуждение уголовных производств, которые якобы готовятся в отношении работников горсовета.

"Наш молодой губернатор из слуг народа, у которого завелась звездная болезнь, дает команды правоохранительным органам и, в первую очередь, прокуратуре области и Службе безопасности возбуждать уголовные дела на руководителей горсовета и коммунальных предприятий.

Им движет месть. Вместо того, чтоб объединяться, прячется за спиной президента и говорит от его имени", – отметил Кернес.

В региональном пресс-центре СБУ комментировать эту ситуацию "УП" отказались. Пресс-секретарь прокуратуры области Дмитрий Чубенко ответил, что их ведомство "не выполняло и не будет выполнять ничьи команды".

Коек на всех не хватит, или Приоритеты городской власти

На момент написания этого текста в Харьковской области официально не было выявлено ни одного случая COVID-19.

В то же время, согласно открытым данным, в области с населением в 2,7 млн человек (более 1,4 млн из которых проживает в Харькове) оборудовано лишь 85 койко-мест для потенциальных заболевших COVID-19 по данным на 23 марта.

Меньше – только в трех областях Украины: Хмельницкой, Ривненской и Волынской. А принять пациентов с коронавирусом на Харьковщине готовы только три больницы. Для сравнения: в соседней Полтавской области – 17.

По данным неправительственной организации StateWatch, медучреждения Харьковской области крайне низко укомплектованы средствами защиты от коронавируса. Так например, в Областной клинической инфекционной больнице в наличии лишь 181 изоляционный халат (1,81%) из 10 тысяч и 1321 маска (8,81%) из 15 тысяч необходимых.

Комиссия горсовета по чрезвычайным ситуациям 16 марта постановила выделить из резервного фонда Харькова 20,5 млн грн на закупку для больниц аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ), средств индивидуальной защиты, лекарственных и дезинфицирующих средств.

22 марта горсовет постановил направить еще 40 млн грн из резервного фонда на приобретение 20 аппаратов ИВЛ, а также средств защиты для медработников.

Заместитель главы правления Харьковского антикоррупционного центра, депутат горсовета Игорь Черняк был инициатором проведения внеочередной сессии и выделения дополнительных средств из городского бюджета на финансирование больниц в связи с пандемией COVID-19. Вместе с тем, он считает, что выделенной из резервного фонда суммы все равно недостаточно.

"Сейчас начали выделять средства на борьбу с COVID-19 – и это более здраво, чем то, что было две недели назад, когда никто не видел проблему. Но я считаю, эта сумма все равно недостаточная.

Медицина в Харькове хронически недофинансируется. С каждым годом на потребности сферы здравоохранения выделяется все меньше средств. Речь идет и о ремонте медицинских учреждений и о закупке нового оборудования. Кроме того, остается большая проблема с обеспечением медицинского персонала всем необходимым", – объясняет в комментарии "УП" Игорь Черняк.

На скандальном заседании антикризисного штаба Александр Ярославский заверил, что помимо бюджетных средств дополнительно Харькову на борьбу с коронавирусом необходимо около $ 2,5 млн (и еще столько же – области). В частности, $ 560 тыс. на покупку 20 ИВЛ-аппаратов, $ 440 тыс. на 4 передвижных рентген-аппарата и $ 240 тыс. на 4 видеогастроскопа.

Сам Ярославский после совещания на Банковой согласился потратить $2 млн личных средств на приобретение тестов на COVID-19 для города и области.

Помощь в поставке тестов в Украину согласился оказать и основатель торговой платформы Alibaba Джек Ма, который в прошлом году по приглашению Ярославского приезжал в Харьков и выступал перед студентами ХНУ им. Каразина.

"На сегодня в Украину летит 50 тыс. комплектов по 40 штук – это на 2 млн человек тестов. Харьков получит порядка 5 тыс. (комплектов) тестов на 200 тыс. человек", – заверил Ярославский.

Потребности Харькова в связи с пандемией COVID-19 Фото: пресс-служба горсовета

20 марта Кернес отчитался о бизнесменах, которые перечислили средства на покупку медицинского оборудования:

Александр Ярославский – 55 млн грн на покупку 400 тыс. тестов на COVID-19 для Харькова;

– на покупку 400 тыс. тестов на COVID-19 для Харькова; Владимир Мисик – $ 240 тыс. на покупку 13 УЗИ-аппаратов;

– на покупку 13 УЗИ-аппаратов; Александр Брагинский – $ 50 тыс. на покупку 3 УЗИ-аппаратов;

– на покупку 3 УЗИ-аппаратов; Павел Фукс – $ 560 тыс. на покупку ИВЛ для харьковских больниц.

Кроме того, мэр, не указывая меценатов, сказал, что за 2 млн грн оплачен передвижной рентген-аппарат и два аппарата искусственной вентиляции легких для грудничков.

Также сформированы 22 тыс. аптечек для социально незащищенных людей пожилого возраста и для них же собраны деньги на 100 тыс. продуктовых наборов. В процессе закупка за внебюджетные деньги 500 тыс. масок.

Между тем, даже в такой сложный период город не скупится выделять десятки миллионов из бюджета на благоустройство. Согласно системе госзакупок ProZorro, в последние дни горсовет и коммунальные предприятия объявили, например, о таких госзакупках:

– Харьковский горсовет – ремонт собственного здания на 2 млн грн (17 марта);

– КО "Харьковский зоопарк" – постройка кафе на 90 мест с детской площадкой в зоне "Африканское сафари" на 29 млн грн (18 марта);

– КП "Центральный парк культуры и отдыха им. М.Горького" – реконструкция системы полива и благоустройства парка на более 16,5 млн грн и реконструкция пешеходно-транспортной сети и благоустройство территории на 15 млн грн (19 марта).

Таким образом, в сумме получается приблизительно 62,5 млн грн – то есть на 2 млн грн больше, чем общая сумма, которую выделили из резервного фонда на покупку медицинского оборудования и средств защиты.

По словам вице-мэра Игоря Терехова, стоимость одного аппарата ИВЛ – 1,2 млн грн. Исходя из этого, на деньги, выделенные на благоустройство, можно было бы приобрести 54 таких аппарата.

"Я считаю, что в нынешней ситуации абсолютно нелогично тратить деньги на такие проекты, – заверяет Игорь Черняк. – Более того, сейчас, как по мне, должен быть введен мораторий на подобные расходы.

Из-за последствий карантина доходная часть бюджета очень много потеряет и местные бюджеты недополучат 20-30%. Если говорить о Харькове – это 3-4 млрд грн".

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По мнению Игоря Черняка, чтобы снизить нагрузку на бюджет в условиях мировой пандемии коронавируса, "стройки века" нужно сворачивать.

"То, что в 2020-м эти "стройки века" не за что будет финансировать – уже очевидно, – утверждает заместитель главы правления Харьковского антикоррупционного центра. – Поэтому логичное действие власти – заранее срезать финансирование этих структур.

А если все это продолжается, становится очевидным, что у власти задача не построить, а просто-напросто заработать на этих стройках".

Медики тем временем вынуждены собирать средства на оборудование для потенциальных больных своими силами. Например, врач-кардиолог Харьковской городской клинической больницы №8 Тимофей Ткаченко через Facebook просит харьковский бизнес помочь купить его больнице ИВЛ:

"Наши больные зачастую возраста 60+ и подвержены коронавирусу максимально. Скорая, забирая больного с подозрением на ОЛЖН (острая сердечная недостаточность), инфарктом, температурой, везет его не в инфекционную больницу с подозрением на коронавирус – их везут нам.

На сегодняшний день у меня один рабочий ИВЛ-аппарат. Остальные поломаны или не подлежат восстановлению.

Если больной с вирусом или ОРДС залетает на аппарат ИВЛ, а это минимум неделя вентиляции, то всю следующую неделю я НИКОМУ не смогу оказать помощь. Сейчас аппарат занят тяжелым больным... придется принимать решение, кому жить, а кому – нет".

***

Пока политические элиты региона бьют горшки и меряются, кто круче, цифры свидетельствуют о том, что в случае вспышки коронавируса, город-миллионник рискует остаться без самого необходимого.

И если с аппаратами ИВЛ лед тронулся, то малое количество больниц, приспособленных для приема пациентов с COVID-19, оборудованных койко-мест, а также дефицит средств защиты для медиков могут стать для жителей Харькова и области фатальными.

Дмитрий Кузубов