Штаб Трампа подал в суд на The Washington Post

Предвыборный штаб президента США Дональда Трампа подал иск на газету The Washington Post за публикацию статьи, в которой говорилось о заговоре главы Белого дома по РФ на выборах 2016 года.

Источник: Fox News

Детали: В заявлении адвокатов Дэвида Тобина и Чарльза Хардер говорится, что информация в статье была "ложью и клеветой", причинив ущерб на "миллионы долларов".

Юридический консультант президента Дженни Эллис сообщила, что газета знала о том, что информация является неправдивой.

Прямая речь Эллис: "The Washington Post сделала это с нарочитой целью нанести вред предвыборной кампании и ввести в заблуждение своих собственных читателей".