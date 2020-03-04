Штаб Трампа подал в суд на The Washington Post
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Среда, 4 марта 2020, 03:36
Предвыборный штаб президента США Дональда Трампа подал иск на газету The Washington Post за публикацию статьи, в которой говорилось о заговоре главы Белого дома по РФ на выборах 2016 года.
Источник: Fox News
Детали: В заявлении адвокатов Дэвида Тобина и Чарльза Хардер говорится, что информация в статье была "ложью и клеветой", причинив ущерб на "миллионы долларов".
Юридический консультант президента Дженни Эллис сообщила, что газета знала о том, что информация является неправдивой.
Прямая речь Эллис: "The Washington Post сделала это с нарочитой целью нанести вред предвыборной кампании и ввести в заблуждение своих собственных читателей".
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