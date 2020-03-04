В Словении новым премьер-министром назначили друга Орбана

Лидер "Словенской демократической партии" (SDS) Янез Янша стал новым премьер-министром Словении.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на словенское издание Delo.

За назначение Янши проголосовали 52 депутата парламента Словении, 31 был против. Янша принес присягу главы правительства во вторник вечером. Назначение нового состава правительства должно состояться в течение 15 дней.

27 января тогдашний премьер-министр Словении Марьян Шарец подал в отставку и призвал к досрочным выборам, добавив, что его правительство меньшинства не в состоянии продвигать важные законы.

Однако антимиграционная SDS (ассоциированная с Европейской народной партией) образовала коалицию большинства с левоцентристской SMC, консервативной "Новой Словенией" (NSi) и партией пенсионеров Desus.

61-летний Янша, союзник венгерского лидера Виктора Орбана, руководил словенским правительством с 2004 по 2008 год и с 2012 по 2013 год.

Партия Янши получила большинство голосов на всеобщих выборах в июне 2018 года, но не получила парламентского большинства.

Подробнее о политике Янеза Янши читайте в его интервью "Европейской правде".