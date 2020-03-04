В Словении новым премьер-министром назначили друга Орбана

564 просмотра
Среда, 4 марта 2020, 10:22

Лидер "Словенской демократической партии" (SDS) Янез Янша стал новым премьер-министром Словении.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на словенское издание Delo.

За назначение Янши проголосовали 52 депутата парламента Словении, 31 был против. Янша принес присягу главы правительства во вторник вечером. Назначение нового состава правительства должно состояться в течение 15 дней.

27 января тогдашний премьер-министр Словении Марьян Шарец подал в отставку и призвал к досрочным выборам, добавив, что его правительство меньшинства не в состоянии продвигать важные законы.

Однако антимиграционная SDS (ассоциированная с Европейской народной партией) образовала коалицию большинства с левоцентристской SMC, консервативной "Новой Словенией" (NSi) и партией пенсионеров Desus.

61-летний Янша, союзник венгерского лидера Виктора Орбана, руководил словенским правительством с 2004 по 2008 год и с 2012 по 2013 год.

Партия Янши получила большинство голосов на всеобщих выборах в июне 2018 года, но не получила парламентского большинства.

Подробнее о политике Янеза Янши читайте в его интервью "Европейской правде".

Темы: Словения премьер


powered by lun.ua
Материалы по теме
Премьер Словении подал в отставку и хочет досрочных выборов 27 января 2020, 14:29
Президент Словении предложил ЕС предоставить "особый статус" Украине и Турции 4 сентября 2019, 10:00
Холдинг Косюка купил крупнейшую птицефабрику в Словении 21 февраля 2019, 21:57
Все новости
Главные новости
Комитет рекомендовал Раде принять отставку Гончарука
В сеть слили снимок заявления об отставке Гончарука
Новосад уходит в отставку, кандидатур на должность пока нет - источник УП
О первых случаях выявления COVID-19 заявили в пяти странах
Все новости
поясняет Супрун

Как правильно пользоваться антисептиком для рук

советы

Как правильно почистить кисти для макияжа?

Опыт

Пробежаться, дыша полной грудью: трое необычных украинском и их обычные мечты

Поиск по сайту
Архив
Весь архів