Президент Владимир Зеленский не доволен тем, как решаются вопросы шахтеров, и что ему приходится вмешиваться в проблемы угольной сферы.

Источник: выступление президента с трибуны Верховной Рады

Детали: Объясняя решение отправить в отставку премьер-министра Алексея Гончарука, Зеленский раскритиковал действия правительства относительно борьбы с контрабандой, высокие премии в Кабмине в противовес заработкам обычных людей, падение промышленности на 5%.

Прямая речь: "Наша следующая боль – ситуация с шахтерами и угольной отраслью. Да, эти проблемы существуют много лет – уже 15 лет. Но сегодня это наше наследство и наша ответственность. Прежде всего, речь о зарплатах шахтеров и сбыте украинского угля. Эта проблема была летом.

Все вмешивались. Честно говорю: это не нормально, но я тоже вмешался. Проблема возникла вновь. Я снова вмешался. И на этой неделе шахтерам будет погашена 650 миллионов гривен долгов.

Но я не могу каждый раз становиться и психологом для людей, и кризисным менеджером для некоторых, и коллектором, который требует честно заработанные деньги, и нянькой профильного министерства.

Отдельно на счет страшилок министерства и отдельных деятелей и политиков о закрытии шахт. Я еще раз хочу подчеркнуть: закрыть шахту – не значит закрыть вопрос. Поэтому сначала обучение людей и переквалификация людей, создание новых рабочих мест, обеспечение аналогичной – как минимум – зарплаты, и только потом мы можем поднимать вопрос о закрытии той или иной неприбыльной шахты.

И скажите, пожалуйста, о каком импорте чужой электроэнергии и угля может идти речь, когда наши шахтеры не защищены государством? Это тысячи шахтеров, и это их семьи".

Другие подробности: Зеленский также сказал, что о реальном плане повышения пенсий для 11 миллионов пенсионеров ничего не слышали – если он и есть, то "коммуникационно отсутствует".

Президент констатировал, что большая часть пенсионеров получают меньше 2 тысяч гривен, а индексация пенсий не проведена.

Программа повышения пенсий для людей 80 лет не реализована.

По словам Зеленского, "Пенсионный фонд является огромной неэффективной машиной, которая только на свое содержание проедает 5 миллиардов гривен", поэтому пенсионеры и другие социально незащищенные категории граждан имеют вопрос: "А за что так с нами? И что с нами будет дальше?".

Президент добавил, что подобная ситуация – и в сфере здравоохранения.