Зеленский: Я не могу быть и психологом, и нянькой, и коллектором

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Среда, 4 марта 2020, 16:32

Президент Владимир Зеленский не доволен тем, как решаются вопросы шахтеров, и что ему приходится вмешиваться в проблемы угольной сферы.

Источник: выступление президента с трибуны Верховной Рады

Детали: Объясняя решение отправить в отставку премьер-министра Алексея Гончарука, Зеленский раскритиковал действия правительства относительно борьбы с контрабандой, высокие премии в Кабмине в противовес заработкам обычных людей, падение промышленности на 5%.

Прямая речь: "Наша следующая боль – ситуация с шахтерами и угольной отраслью. Да, эти проблемы существуют много лет – уже 15 лет. Но сегодня это наше наследство и наша ответственность. Прежде всего, речь о зарплатах шахтеров и сбыте украинского угля. Эта проблема была летом.

Все вмешивались. Честно говорю: это не нормально, но я тоже вмешался. Проблема возникла вновь. Я снова вмешался. И на этой неделе шахтерам будет погашена 650 миллионов гривен долгов.

Но я не могу каждый раз становиться и психологом для людей, и кризисным менеджером для некоторых, и коллектором, который требует честно заработанные деньги, и нянькой профильного министерства.

Отдельно на счет страшилок министерства и отдельных деятелей и политиков о закрытии шахт. Я еще раз хочу подчеркнуть: закрыть шахту – не значит закрыть вопрос. Поэтому сначала обучение людей и переквалификация людей, создание новых рабочих мест, обеспечение аналогичной – как минимум – зарплаты, и только потом мы можем поднимать вопрос о закрытии той или иной неприбыльной шахты.

И скажите, пожалуйста, о каком импорте чужой электроэнергии и угля может идти речь, когда наши шахтеры не защищены государством? Это тысячи шахтеров, и это их семьи".

Алена Рощенко, УП
Темы: Злочевский Кабинет министров


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