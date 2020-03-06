Французский депутат оказался в реанимации с коронавируса

Депутат Национальной ассамблеи Франции и сотрудник французского парламента заразились коронавирусом.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на BFM-TV.

68-летний Жан-Люк Ритцер, депутат партии "Республиканцы" из Эльзаса, был госпитализирован в четверг с подозрением на коронавирус. Результат его анализов подтвердил заболевание.

"Депутат находится в реанимации, его состояние считается серьезным", - сообщил французский парламент в своем заявлении.

Депутат присутствовал на правительственном отчете 25 февраля, но на этой неделе не посещал парламент.

В дополнение другой сотрудник французского парламента сдал анализ, который выявил у него COVID-19. Он является работником парламентской столовой. Сейчас этот человек изолирован дома.

Во Франции умерли 7 человек из-за коронавируса, 423 заражены. Президент Макрон заявил о неотвратимости эпидемии в стране.

Как сообщалось, уже 23 страны Европейского Союза зафиксировали случаи коронавируса на своей территории.