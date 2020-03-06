Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Французский депутат оказался в реанимации с коронавируса

Пятница, 6 марта 2020, 08:32

Депутат Национальной ассамблеи Франции и сотрудник французского парламента заразились коронавирусом.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на BFM-TV.

68-летний Жан-Люк Ритцер, депутат партии "Республиканцы" из Эльзаса, был госпитализирован в четверг с подозрением на коронавирус. Результат его анализов подтвердил заболевание.

"Депутат находится в реанимации, его состояние считается серьезным", - сообщил французский парламент в своем заявлении.

Депутат присутствовал на правительственном отчете 25 февраля, но на этой неделе не посещал парламент.

В дополнение другой сотрудник французского парламента сдал анализ, который выявил у него COVID-19. Он является работником парламентской столовой. Сейчас этот человек изолирован дома.

Во Франции умерли 7 человек из-за коронавируса, 423 заражены. Президент Макрон заявил о неотвратимости эпидемии в стране.

Как сообщалось, уже 23 страны Европейского Союза зафиксировали случаи коронавируса на своей территории.

Темы: коронавирусCovid-2019Франция
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ХАМАС потерял связь с пятью израильскими заложниками

фото, видео, дополненоВо Львове произошел взрыв в частном доме, есть погибшие и раненые

И.о. министра: Случай с Печием не должен бросать тень на других журналистов

10 "волонтеров" получили разрешение на выезд за границу и не вернулись – Херсонская ОГА

фотоВ Киеве демонтировали еще один памятник большевикам

Польские фермеры прекратят блокаду "Шегини-Медика" - вице-министр Польши

Все новости...
коронавирус
ЕС и Pfizer пересмотрели многолетний контракт на поставку вакцины, от которой отказываются страны
Экономика Китая побила прогнозы роста после снятия пандемических ограничений
Байден отменил в США режим чрезвычайной ситуации, введенный из-за коронавируса
Последние новости
06:17
Иранский беспилотник поразил танкер с химикатами в Индийском океане
05:29
Сигналы Путина о готовности остановить войну посылают, чтобы помешать военной помощи – ISW
04:54
ISW считает, что россияне используют химическое оружие на левом берегу Херсонщины
03:49
Коллаборационисты закончились. Оккупанты на юге и востоке Украины испытывают нехватку кадров – Сопротивление
03:11
На вечеринке российских журналистов в Риге неизвестный бросил учебную гранату
02:10
ХАМАС потерял связь с пятью израильскими заложниками
01:23
Турция нанесла авиаудары на севере Ирака и Сирии
00:28
В Хмельницкой области работала ПВО
00:21
Тайвань передал $1 млн для украинских беженцев в Польше
23:42
фото, видео, дополненоВо Львове произошел взрыв в частном доме, есть погибшие и раненые
Все новости...
Реклама: