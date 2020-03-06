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Богдан уже предлагает "карантин" на Печерских холмах

Пятница, 6 марта 2020, 12:24
Богдан уже предлагает карантин на Печерских холмах

Бывший руководитель Офиса президента Андрей Богдан пошутил, что после информации о контактах украинского депутата Олега Волошина с французским коллегой Жаном-Люком Рейтцером, у которого обнаружили коронавирус, стоит объявить карантин во всем правительственном квартале.

Источник: Facebook-пост Андрея Богдана

Прямая речь Богдана: "Народный депутат Украины контактировал с больным короновирусом, а затем принимал участие в заседаниях Верховной Рады. А на заседаниях Верховной Рады были старое и новое правительство, президент и куча других чиновников.

Нужно немедленно вводить карантин на Печерских холмах))))".

Детали: Бывший руководитель Офиса президента комментировал информацию "Европейской правды" о том, что депутат от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Олег Волошин 27 февраля встречался во Франции с депутатом французской партии "Республиканцы" Жан-Люком Рейтцером, которого 5 марта госпитализировали с подозрением на коронавирус – и анализ подтвердил заболевание.

Напомним, 4 марта в Верховной Раде Украины состоялось внеочередное заседание с участием президента, на котором обновили Кабинет министров, 5 марта нардепы выразили недоверие генеральному прокурору Руслану Рябошапке, 6 марта члены нового Кабинета министров во главе с Денисом Шмыгалем пришли в парламент на час вопросов к правительству.

Предыстория:

  • 10 февраля Андрей Богдан имел неприятный разговор с президентом Владимиром Зеленским, после чего написал заявление об отставке с должности руководителя Офиса президента.
  • 11 февраля Владимир Зеленский уволил Андрея Богдана и назначил главой Офиса президента Андрея Ермака.
  • После увольнения Андрей Богдан отправился на отдых и постил фото якобы с Сейшельских островов.
  • 2 марта Богдан сообщил, что вернулся к адвокатской деятельности, которой занимался до присоединения к команде Зеленского.

Алена Рощенко, УП

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Темы: БогданВерховная РадаCovid-2019коронавирусэпидемия
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