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В Исландии объявили чрезвычайное положение из-за коронавируса

Суббота, 7 марта 2020, 10:37
В Исландии объявили чрезвычайное положение из-за коронавируса

Департамент гражданской защиты и управления чрезвычайными ситуациями объявил чрезвычайное положение в Исландии после того, как было установлено, что двое человек заразились COVID-19 на территории страны.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Iceland Monitor.

В пятницу было подтверждено шесть новых случаев заболевания COVID-19, в результате чего общее число подтвержденных случаев составило 43. Двое из тех, кому в пятницу поставили диагноз, заразились в Исландии. Это первый случай заражения вирусом в Исландии. Все остальные случаи заболевания были зафиксированы у лиц, побывавших в Италии и Австрии, где они катались на лыжах.

"В свете этой информации ... в настоящее время планируется поднять уровень готовности Департамента гражданской защиты и управления чрезвычайными ситуациями до чрезвычайного состояния", - заявил главный эпидемиолог Исландии Орольфур Гуднасон.

Пока чрезвычайное положение не повлияет серьезным образом на общественность. В учреждениях необходимо будет придерживаться более строгих правил профилактики заболеваний.

"Это не значит, что мы вводим запрет на массовые собрания, но мы не можем не сказать, что момент, когда это произойдет, приближается", - заявил главный суперинтендант Видир Рейниссон.

"И мы будем использовать этот подход. Запрет на публичные собрания, вероятно, является одним из самых эффективных инструментов, которые мы имеем в нашем арсенале, чтобы замедлить распространение вируса, и мы должны применять его правильно и максимально эффективно ",- добавил он.

В настоящее время лишь людям, восприимчивым к инфекции, не рекомендуется посещать массовые собрания.

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Темы: коронавирусИсландия
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