В Ісландії оголосили надзвичайний стан через коронавірус

Департамент цивільного захисту та управління надзвичайними ситуаціями оголосив надзвичайний стан в Ісландії після того, як було встановлено, що двоє людей заразилися COVID-19 на території країни.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Iceland Monitor.

У п’ятницю було підтверджено шість нових випадків захворювання COVID-19, в результаті чого загальне число підтверджених випадків склало 43. Двоє з тих, кому в п’ятницю поставили діагноз, заразилися в Ісландії. Це перший випадок зараження вірусом в Ісландії. Всі інші випадки захворювання були зафіксовані у осіб, які побували в Італії та Австрії, де каталися на лижах.

"У світлі цієї інформації ... в даний час планується підняти рівень готовності Департаменту цивільного захисту та управління надзвичайними ситуаціями до надзвичайного стану", - заявив головний епідеміолог Ісландії Орольфур Гуднасон.

Наразі надзвичайний стан не вплине серйозним чином на громадськість. В установах необхідно буде дотримуватися більш суворих правил щодо профілактики захворювань.

"Це не означає, що ми вводимо заборону на масові зібрання, але ми не можемо не сказати, що момент, коли це станеться, наближається", - заявив головний суперінтендант Відір Рейніссон.

"І ми будемо використовувати цей підхід. Заборона на публічні збори, ймовірно, є одним з найефективніших інструментів, які ми маємо в нашому арсеналі, щоб уповільнити поширення вірусу, і ми повинні застосовувати його правильно і максимально ефективно ",- додав він.

В даний час лише людям, сприйнятливим до інфекції, не рекомендується відвідувати масові зібрання.