У лидера правящей партии Италии подтвердили коронавирус

У Николы Зингаретти, лидера Демократической партии Италии, которая входит в руководящую коалицию, подтвердили коронавирус.

Об этом политик сообщил на своей странице в Facebook, передает "Европейская правда" со ссылкой на ANSA.

"Врачи сказали, что у меня положительный результат на Covid19 . Я в порядке, но придется остаться дома на несколько дней. Отсюда я буду продолжать следить за работой, которую предстоит сделать. Держимся и до скорой встречи " - заявил Зингаретти.

Зингаретти также является президентом столичной области Лацио.

Ранее случаи заражения коронавирусом оказывались среди представителей властных структур северной области Ломбардия. Так, заболевание подтвердилось у советника по вопросам экономического развития Ломбардии и у префектов Бергамо и Брешии.

Среди европейских стран Италия является наиболее пострадавшей от коронавирус – по состоянию на 6 марта там зафиксировали 197 смертей и почти 4 тысячи заражений.