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Граждане Украины были в самолете, которым летела в Кишинев больная коронавирусом

Воскресенье, 8 марта 2020, 10:02
Граждане Украины были в самолете, которым летела в Кишинев больная коронавирусом

Власти Молдовы определили 45 пассажиров рейса из Милана, находившихся в салоне самолета в непосредственной близости от женщины, у которой выявлен коронавирус нового типа.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Newsmaker.

Министр здравоохранения Виорика Думбрэвяну сообщила, что среди этих пассажиров были граждане Украины, но не назвала их количество.

По ее словам, власти связались с пассажирами, которые находятся в зоне высокого риска инфицирования. Их проинформировали о необходимости карантина в домашних условиях в течение 14 дней.

Думбрэвяну сообщила, что женщина, у которой подтвержден диагноз коронавируса нового типа, находится в стабильно тяжелом состоянии. У нее двусторонняя бронхопневмония. Состояние также осложнено сахарным диабетом и рядом сопутствующих заболеваний.

Думбрэвяну рассказала, что женщина в Италии обратилась в больницу еще 29 февраля с высокой температурой. К 4 марта у нее появился кашель и состояние ухудшилось, она проходила курс лечения антибиотиками.

Спустя несколько дней она, несмотря на плохое состояние здоровья, покинула больницу и взяла билет на самолет в Молдову. При этом женщина не сообщила ни пограничникам, ни бортпроводникам о своем состоянии.

Премьер-министр Молдовы Ион Кику назвал такое поведение безответственным.

Темы: коронавирусМолдова
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