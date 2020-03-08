В ЕС осталась одна страна без коронавируса

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Воскресенье, 8 марта 2020, 13:16

В 26 странах Европейского Союза зафиксировали случаи коронавируса COVID-2019, единственной страной без инфицированных остается Кипр.

Как сообщает "Европейская правда", об этом свидетельствуют данные Всемирной организации здравоохранения.

 

Последними среди стран ЕС о первых случаях заражения коронавирусом заявили Болгария и Мальта.

Самая крупная вспышка вируса в Европе, как известно, зафиксирована в Италии - там умерли 233 человека, более 5000 заразились. Далее по количеству больных следуют Германия и Франция.

Среди стран европейского региона, которые не входят в ЕС, больных с COVID-19 пока нет в Черногории, Албании и Турции. Накануне стало известно о первых случаях заболевания в Боснии и Сербии.

Как известно, 3 марта первый случай заболевания подтвердили в Украине.

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Темы: коронавирус ЕС Кипр


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