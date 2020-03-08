Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

В ЕС осталась одна страна без коронавируса

Воскресенье, 8 марта 2020, 12:16
В ЕС осталась одна страна без коронавируса

В 26 странах Европейского Союза зафиксировали случаи коронавируса COVID-2019, единственной страной без инфицированных остается Кипр.

Как сообщает "Европейская правда", об этом свидетельствуют данные Всемирной организации здравоохранения.

 

Последними среди стран ЕС о первых случаях заражения коронавирусом заявили Болгария и Мальта.

Самая крупная вспышка вируса в Европе, как известно, зафиксирована в Италии - там умерли 233 человека, более 5000 заразились. Далее по количеству больных следуют Германия и Франция.

Среди стран европейского региона, которые не входят в ЕС, больных с COVID-19 пока нет в Черногории, Албании и Турции. Накануне стало известно о первых случаях заболевания в Боснии и Сербии.

Как известно, 3 марта первый случай заболевания подтвердили в Украине.

Читайте также: "Побег от стабильности: как коронавирус повлияет на экономику мира, Европы и Украины"

Темы: коронавирусЕСКипр
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ХАМАС потерял связь с пятью израильскими заложниками

фото, видео, дополненоВо Львове произошел взрыв в частном доме, есть погибшие и раненые

И.о. министра: Случай с Печием не должен бросать тень на других журналистов

10 "волонтеров" получили разрешение на выезд за границу и не вернулись – Херсонская ОГА

фотоВ Киеве демонтировали еще один памятник большевикам

Польские фермеры прекратят блокаду "Шегини-Медика" - вице-министр Польши

Все новости...
коронавирус
ЕС и Pfizer пересмотрели многолетний контракт на поставку вакцины, от которой отказываются страны
Экономика Китая побила прогнозы роста после снятия пандемических ограничений
Байден отменил в США режим чрезвычайной ситуации, введенный из-за коронавируса
Последние новости
07:11
Тайвань заявляет что восемь китайских истребителей пересекли срединную линию пролива
06:17
Иранский беспилотник поразил танкер с химикатами в Индийском океане
05:29
Сигналы Путина о готовности остановить войну посылают, чтобы помешать военной помощи – ISW
04:54
ISW считает, что россияне используют химическое оружие на левом берегу Херсонщины
03:49
Коллаборационисты закончились. Оккупанты на юге и востоке Украины испытывают нехватку кадров – Сопротивление
03:11
На вечеринке российских журналистов в Риге неизвестный бросил учебную гранату
02:10
ХАМАС потерял связь с пятью израильскими заложниками
01:23
Турция нанесла авиаудары на севере Ирака и Сирии
00:28
В Хмельницкой области работала ПВО
00:21
Тайвань передал $1 млн для украинских беженцев в Польше
Все новости...
Реклама: