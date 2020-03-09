В Сирии в ДТП с участием бензовоза, двух автобусов и 15 автомобилей погибли 32 человека, 77 получили ранения.

Источник: САНА

Дословно: "На трассе Дамаск - Хомс в районе моста Аль-Багдад 32 человека погибли и еще 77 получили ранения в результате столкновения бензовоза с пассажирскими автобусами и автомобилями".

Детали: Министр внутренних дел Сирии Мухаммада Халида Ар-Рахмуна сообщил, что причиной ДТП стала неисправность тормозов бензовоза. Водитель грузовика потерял контроль над управлением, врезался в пассажирские автобусы и протаранил еще 15 легковых автомобилей.

Губернатор провинции Дамаск Аляа Ибрагим сообщил, что все погибшие и раненые были доставлены в больницы Дамаска.