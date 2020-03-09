ДТП с участием бензовоза и двух автобусов: 32 погибших, более 70 раненых

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Понедельник, 9 марта 2020, 03:20
Sham FM

В Сирии в ДТП с участием бензовоза, двух автобусов и 15 автомобилей погибли 32 человека, 77 получили ранения.

Источник: САНА

Дословно: "На трассе Дамаск - Хомс в районе моста Аль-Багдад 32 человека погибли и еще 77 получили ранения в результате столкновения бензовоза с пассажирскими автобусами и автомобилями".

Детали: Министр внутренних дел Сирии Мухаммада Халида Ар-Рахмуна сообщил, что причиной ДТП стала неисправность тормозов бензовоза. Водитель грузовика потерял контроль над управлением, врезался в пассажирские автобусы и протаранил еще 15 легковых автомобилей.

Губернатор провинции Дамаск Аляа Ибрагим сообщил, что все погибшие и раненые были доставлены в больницы Дамаска.

 

Темы: Сирия ДТП


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