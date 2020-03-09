Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

ДТП с участием бензовоза и двух автобусов в Сирии: 32 погибших, более 70 раненых

Понедельник, 9 марта 2020, 02:20
Sham FM

В Сирии в ДТП с участием бензовоза, двух автобусов и 15 автомобилей погибли 32 человека, 77 получили ранения.

Источник: САНА

Дословно: "На трассе Дамаск - Хомс в районе моста Аль-Багдад 32 человека погибли и еще 77 получили ранения в результате столкновения бензовоза с пассажирскими автобусами и автомобилями".

Детали: Министр внутренних дел Сирии Мухаммада Халида Ар-Рахмуна сообщил, что причиной ДТП стала неисправность тормозов бензовоза. Водитель грузовика потерял контроль над управлением, врезался в пассажирские автобусы и протаранил еще 15 легковых автомобилей.

Губернатор провинции Дамаск Аляа Ибрагим сообщил, что все погибшие и раненые были доставлены в больницы Дамаска.

 

Темы: СирияДТП
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ХАМАС потерял связь с пятью израильскими заложниками

фото, видео, дополненоВо Львове произошел взрыв в частном доме, есть погибшие и раненые

И.о. министра: Случай с Печием не должен бросать тень на других журналистов

10 "волонтеров" получили разрешение на выезд за границу и не вернулись – Херсонская ОГА

фотоВ Киеве демонтировали еще один памятник большевикам

Польские фермеры прекратят блокаду "Шегини-Медика" - вице-министр Польши

Все новости...
Сирия
В Сирии провели совместную с РФ операцию, чтобы взять под контроль местных вагнеровцев – СМИ
Рада прекратила действие соглашения об экономическом сотрудничестве с Сирией
Турецкая разведка ликвидировала лидера ИГИЛ в Сирии – Эрдоган
Последние новости
07:11
Тайвань заявляет что восемь китайских истребителей пересекли срединную линию пролива
06:17
Иранский беспилотник поразил танкер с химикатами в Индийском океане
05:29
Сигналы Путина о готовности остановить войну посылают, чтобы помешать военной помощи – ISW
04:54
ISW считает, что россияне используют химическое оружие на левом берегу Херсонщины
03:49
Коллаборационисты закончились. Оккупанты на юге и востоке Украины испытывают нехватку кадров – Сопротивление
03:11
На вечеринке российских журналистов в Риге неизвестный бросил учебную гранату
02:10
ХАМАС потерял связь с пятью израильскими заложниками
01:23
Турция нанесла авиаудары на севере Ирака и Сирии
00:28
В Хмельницкой области работала ПВО
00:21
Тайвань передал $1 млн для украинских беженцев в Польше
Все новости...
Реклама: