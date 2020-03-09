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Адвокаты Гиркина и других боевиков могут затянуть рассмотрение дела MH17

Понедельник, 9 марта 2020, 17:43
Адвокаты Гиркина и других боевиков могут затянуть рассмотрение дела MH17

Боевики, обвиняемые в причастности к сбитию авиалайнера рейса MH17 российским ракетным комплексом "Бук", могут затянуть судебное разбирательство если направят в Нидерланды своих адвокатов.

Об этом заявила корреспонденту "Европейской правды" руководитель обвинения, прокурор Дигна ван Буцелар.

По ее словам, трое обвиняемых, не представленных в процессе - россияне Сергей Дубинский, Игорь Гиркин и украинец Леонид Харченко - сохраняют право сообщить суду о своем участии - личном или при помощи адвокатов.

Представительница прокуратуры напомнила, что сейчас, по нормам нидерландского законодательства, этих троих подозреваемых считают отказавшимися от защиты, суд проходит без учета их позиции. Если они передумают, то это означает, что их адвокатам потребуется время для изучения дела, объем которого исчисляется в тысячах страниц.

"Всегда возможно пересмотреть решение о своем отсутствии в процессе. Сможет ли это задержать рассмотрение дела - да, наверное, задержит", - подчеркнула она.

Также в процессе может возникнуть необходимость перевода документов на русский язык.

"Я уверена, что часть файла (то есть собранных материалов) будет переведена. Какая именно часть - будет решено судом завтра", - сообщила она корреспонденту ЕвроПравды.

Как сообщалось, в понедельник в Нидерландах начались слушания по делу о сбитом авиалайнере, при этом всех подсудимых боевиков удалось уведомить об этом суде.

Процесс, который ведут судьи Гаагского окружного суда, проходит в судебном комплексе Схипхола на окраине Амстердама.

Подробнее о процессе читайте в статье "В двух шагах от Гааги: чего ждать от первого суда о сбитом Боинге MH17".

Темы: MH17суд
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