В Украине осталась одна область, где не обнаружили коронавирус

Николаевская область - последний регион Украины, в котором официально не подтвердили случай заболевания новым коронавирусом.

Источник: Николаевская областная государственная администрация

Дословно: "По состоянию на 22.00 31 марта в Николаевской области не зарегистрировано подтвержденных случаев COVID-19.

Сейчас в инфекционных стационарах на лечении находится 5 человек с подозрением на COVID-19, анализы которых в работе".

Напомним: