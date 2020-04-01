В Украине осталась одна область, где не обнаружили коронавирус
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Среда, 1 апреля 2020, 02:21
Николаевская область - последний регион Украины, в котором официально не подтвердили случай заболевания новым коронавирусом.
Источник: Николаевская областная государственная администрация
Дословно: "По состоянию на 22.00 31 марта в Николаевской области не зарегистрировано подтвержденных случаев COVID-19.
Сейчас в инфекционных стационарах на лечении находится 5 человек с подозрением на COVID-19, анализы который в работе".
Напомним:
- По данным Центра общественного здоровья Минздрава, по состоянию на 22 часов 31 марта в Украине подтверждено 645 случаев COVID-19.
- В мире с 855 007 случаев заболевания новым коронавируса 42 032 человека умерли от осложнений, вызванных болезнью.
Николай Донев, УП
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