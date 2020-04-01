Кабмин создал комиссию по выполнению решений Европейского суда по правам человека

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Среда, 1 апреля 2020, 16:49

Кабинет Министров Украины принял постановление о создании Комиссии по вопросам исполнения решений Европейского суда по правам человека.

Источник: Министр юстиции Украины Денис малюська во время заседания правительства, которого цитирует пресс-служба министерства

Прямая речь: "По состоянию на 20 марта 2020 года Европейским судом принято 1434 решений, которыми констатировано нарушение Украиной положений Конвенции о защите прав человека и основных свобод и Протоколов к ней.

Мы должны обеспечить выполнение этих решений ЕСПЧ. Для этого необходимо привлечь различные органы государственной власти, причастные к нарушению, обеспечить четкое взаимодействие всех ветвей власти - как законодательной, так и исполнительной и судебной, и выработать соответствующие решения, чтобы выплатить возмещение в установленные сроки".

Детали: Малюська подчеркнул, что Украина занимает третье место по количеству дел, которые находятся на рассмотрении в Европейском суде. Количество заявлений по таким делам против Украины достигает 8 700. Это 14,5% от общего количества зарегистрированных Европейским судом дел в отношении 47 государств-членов Совета Европы.

Министр юстиции подчеркнул, что надлежащее выполнение Украиной своих международных обязательств положительно повлияет на имидж государства и позволит существенно уменьшить расходы Государственного бюджета на выполнение решений ЕСПЧ.

Темы: Минюст права человека ЕС


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