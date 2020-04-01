Количество смертей от COVID-19 увеличилась более чем вдвое – глава ВОЗ

Количество инфицированных новым коронавирусом COVID-19 в мире приближается к одному миллиону человек.

Источник: гендиректор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус, которого цитирует "Интерфакс-Украина"

Прямая речь Гебрейесуса: "За последние пять недель мы наблюдаем почти экспонентный рост количества новых случаев заражения COVID-19, который проник почти в каждую страну".

Детали: Гебрейесус выразил обеспокоенность в связи со "стремительным ростом и глобальным распространением инфекции".

Он добавил, что "количество летальных исходов за последнюю неделю увеличилось более чем в два раза", и в ближайшее время количество пациентов, скончавшихся вследствие заражения коронавирусом, увеличится до 50 тыс.

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