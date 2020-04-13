Черновол: После допроса в ГБР во вторник меня повезут в суд

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Понедельник, 13 апреля 2020, 15:50

Бывший народный депутат Татьяна Черновол говорит, что после допроса в Государственном бюро расследований 14 апреля ее могут взять под стражу и отвезти в Печерский суд Киева.

Источник: Черновол в Facebook

Прямая речь: "Имею информацию, что завтра после допроса в ГБР меня возьмут под стражу и отвезут в Печерский суд. Заседание начнется в 14.00".

Предыстория:

  • Следователи ГБР 10 апреля провели обыск в бывшего народного депутата Татьяны Черновол по делу о смерти мужчины в офисе "Партии регионов" во время Революции достоинства.
  • После этого в ГБР сообщили ей о подозрении в убийстве во время пожара в офисе "Партии регионов" в 2014 году.
  • Экс-президент Петр Порошенко обвинил ГБР во лжи и считает уголовное производство против Черновол попыткой переписать историю под диктовку Кремля.
  • В свою очередь министр внутренних дел Украины Арсений Аваков назвал сообщение Черновол подозрения в убийстве неадекватным и позорным, и в связи с этим предложил первому заместителю директора ГБР Александру Бабикову оставить государственную службу.
  • 18 февраля 2014 в здании "Партии регионов" на улице Липской произошел пожар, люди захватили офис "регионалов".

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Украинская правда
Темы: Черновол


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