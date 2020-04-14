32% украинцев, которые слышали о скандале с видеозаписями брата главы Офиса президента Андрея Ермака, считают, что президент Владимир Зеленский должен отправить его в отставку или отстранить на время расследования.

Источник: результаты опроса КМИС с 7 по 11 апреля

Дословно: "32% украинцев слышали о скандале с видеозаписями брата руководителя Офиса президента Андрея Ермака.

Среди тех, кто слышал об этих видеозаписи, 38% считают, что президент Зеленский должен отправить руководителя своего офиса Андрея Ермака в отставку; 50% полагают, что президент Зеленский должен отстранить руководителя офиса на время расследования, но решение об отставке или продолжении работы Ермака принимать по результатам расследования.

Дтеали: Только 3% опрошенных, которые слышали о записях, считают, что президент Зеленский не должен никак реагировать на публикации этих видеозаписей.

Отметим, что более 60% респондентов ответили, что ничего не слышали о видеозаписи с братом главы ОП.

Опрос проводился с 7 по 11 апреля 2020 года методом CATI (телефонного интервью) на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров.

Исследование провели среди 2000 респондентов в возрасте от 18 лет. В выборку не включаются территории, которые временно не контролируются властью Украины - АР Крым, отдельные районы Донецкой и Луганской областей.

Погрешность выборки не превышает: 2,2% для показателей близких к 50%, 2,1% - для показателей близких к 25%, 1,4% - для показателей близких к 10%.

Читайте также: "Люби друзи" Зеленского. Первый коррупционный скандал Зе!команды

Предыстория: