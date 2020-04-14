Только треть украинцев слышала о скандале с пленками с братом Ермака
32% украинцев, которые слышали о скандале с видеозаписями брата главы Офиса президента Андрея Ермака, считают, что президент Владимир Зеленский должен отправить его в отставку или отстранить на время расследования.
Источник: результаты опроса КМИС с 7 по 11 апреля
Дословно: "32% украинцев слышали о скандале с видеозаписями брата руководителя Офиса президента Андрея Ермака.
Среди тех, кто слышал об этих видеозаписи, 38% считают, что президент Зеленский должен отправить руководителя своего офиса Андрея Ермака в отставку; 50% полагают, что президент Зеленский должен отстранить руководителя офиса на время расследования, но решение об отставке или продолжении работы Ермака принимать по результатам расследования.
Дтеали: Только 3% опрошенных, которые слышали о записях, считают, что президент Зеленский не должен никак реагировать на публикации этих видеозаписей.
Отметим, что более 60% респондентов ответили, что ничего не слышали о видеозаписи с братом главы ОП.
Опрос проводился с 7 по 11 апреля 2020 года методом CATI (телефонного интервью) на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров.
Исследование провели среди 2000 респондентов в возрасте от 18 лет. В выборку не включаются территории, которые временно не контролируются властью Украины - АР Крым, отдельные районы Донецкой и Луганской областей.
Погрешность выборки не превышает: 2,2% для показателей близких к 50%, 2,1% - для показателей близких к 25%, 1,4% - для показателей близких к 10%.
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Предыстория:
- Нардеп от "Слуги народа" Гео Лерос обнародовал видеозаписи, на которых человек, похожий на брата главы Офиса президента Андрея Ермака – Дениса Ермака – проводит переговоры о трудоустройстве неназванных лиц на определенные должности в органах власти. Позже Специализированная антикоррупционная прокуратура по заявлению Лероса начала уголовное производство.
- Андрей Ермак в свою очередь заявил, что на обнародованном видео действительно его брат Денис. В связи с распространением видео Ермак намерен был обратиться с заявлением в Службу безопасности Украины и Госбюро расследований.
- Гео Лерос подал в НАБУ обращение с "пленками". В свою очередь, ГБР возбудило уголовное дело в отношении Лероса. После публикации "пленок" правоохранительные органы открыли уже 5 уголовных производств.
- Сам же Денис Ермак заявил, что как гражданин волен встречаться с кем угодно и обсуждать, что угодно, и то, что его брат чиновник, не должно ограничивать его права.
- Фигурант пленок с братом председателя Офиса президента Андрея Ермака Дмитрий Штанько 16 лет проработал в органах внутренних дел, а другой фигурант Сергей Шумский является гласным внештатным сотрудником оперативного управления СБУ.
- Штанько также заявил, что в целом от людей, которые претендовали на какие-то должности в государственной власти, для Дениса Ермака собрали около 100 тысяч долларов, а Андрею Ермаку передавали 10 тысяч долларов.