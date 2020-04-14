Лише третина українців чула про скандал із плівками з братом Єрмака
32% українців, які чули про скандал з відеозаписами брата глави Офісу президента Андрія Єрмака, вважають, що президент Володимир Зеленський має відправити його у відставку або відсторонити на час розслідування.
Джерело: результати опитування КМІС з 7 по 11 квітня
Дослівно: "32% українців чули про скандал з відеозаписами брата керівника Офісу президента Андрія Єрмака.
Серед тих, хто чув про ці відеозаписи, 38% вважають, що президент Зеленський повинен відправити керівника свого офісу Андрія Єрмака у відставку; 50% думають, що президент Зеленський повинен відсторонити керівника офісу на час розслідування, але рішення про відставку або продовження роботи Андрія Єрмака приймати за результатами розслідування.
Дтеалі: Лише 3% опитаних, які чули про записи, вважають, що президент Зеленський не повинен ніяк реагувати на публікації цих відеозаписів.
Відзначимо, що понад 60% респондентів відповіли, що нічого не чули про відеозаписи із братом глави ОП.
Опитування проводилося з 7 по 11 квітня 2020 року методом CATI (телефонного інтерв'ю) на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів.
Дослідження провели серед 2000 респондентів віком від 18 років. До вибірки не включаються території, які тимчасово не контролюються владою України - АР Крим, окремі райони Донецької та Луганської областей.
Похибка вибірки не перевищує: 2,2% для показників близьких до 50%, 2,1% — для показників близьких до 25%, 1,4% — для показників близьких до 10%.
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Передісторія:
- Нардеп від "Слуги народу" Гео Лерос оприлюднив відеозаписи, на яких чоловік, схожий на брата глави Офісу президента Андрія Єрмака – Дениса Єрмака – проводить переговори про працевлаштування неназваних осіб на певні посади в органах влади. Пізніше Спеціалізована антикорупційна прокуратура за заявою Лероса розпочала кримінальне провадження.
- Андрій Єрмак в свою чергу заявив, що на оприлюдненому відео дійсно його брат Денис. У зв'язку з поширенням відео Єрмак мав намір звернутися із заявою до Служби безпеки України та Держбюро розслідувань.
- Гео Лерос подав до НАБУ звернення з "плівками". У свою чергу ДБР порушило кримінальну справу щодо Лероса. Після публікації "плівок" правоохоронні органи відкрили вже 5 кримінальних проваджень.
- Сам Денис Єрмак заявив, що як громадянин вільний зустрічатися з ким завгодно і обговорювати, що завгодно, і те, що його брат чиновник, не повинне обмежувати його права.
- Фігурант плівок з братом голови Офісу президента Андрія Єрмака Дмитро Штанько 16 років пропрацював в органах внутрішніх справ, а інший фігурант Сергій Шумський є гласним позаштатним співробітником оперативного управління СБУ.
- Штанько також заявив, що загалом від людей, які претендували на якісь посади у державній владі, для Дениса Єрмака зібрали близько 100 тисяч доларів, а Андрію Єрмака передавали 10 тисяч доларів.