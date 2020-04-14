Лише третина українців чула про скандал із плівками з братом Єрмака

32% українців, які чули про скандал з відеозаписами брата глави Офісу президента Андрія Єрмака, вважають, що президент Володимир Зеленський має відправити його у відставку або відсторонити на час розслідування.

Джерело: результати опитування КМІС з 7 по 11 квітня

Дослівно: "32% українців чули про скандал з відеозаписами брата керівника Офісу президента Андрія Єрмака.

Серед тих, хто чув про ці відеозаписи, 38% вважають, що президент Зеленський повинен відправити керівника свого офісу Андрія Єрмака у відставку; 50% думають, що президент Зеленський повинен відсторонити керівника офісу на час розслідування, але рішення про відставку або продовження роботи Андрія Єрмака приймати за результатами розслідування.

Дтеалі: Лише 3% опитаних, які чули про записи, вважають, що президент Зеленський не повинен ніяк реагувати на публікації цих відеозаписів.

Відзначимо, що понад 60% респондентів відповіли, що нічого не чули про відеозаписи із братом глави ОП.

Опитування проводилося з 7 по 11 квітня 2020 року методом CATI (телефонного інтерв'ю) на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів.

Дослідження провели серед 2000 респондентів віком від 18 років. До вибірки не включаються території, які тимчасово не контролюються владою України - АР Крим, окремі райони Донецької та Луганської областей.

Похибка вибірки не перевищує: 2,2% для показників близьких до 50%, 2,1% — для показників близьких до 25%, 1,4% — для показників близьких до 10%.

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