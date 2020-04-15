15 апреля. No time to die: В Украине рекорд инфицированных, Пасха на телеканалах, благотворительный онлайн-марафон звезд

Официальные данные, актуальные состоянием на 11:30 15 апреля

Карантин в Украине продолжается 35-й день.

Говорить о выходе из него пока нецелесообразно, считает министр здравоохранения Максим Степанов.

Зато в столице уже разрабатывают постепенную программу выхода из карантина. Если количество больных через неделю после Пасхи будет снижаться, городская власть рассмотрит вопрос ослабления ограничений. Если будет увеличиваться – их наоборот могут усилить.

Украина. Почти пятая часть больных – медработники

Всего в Украине случаев коронавируса:

установленных – 3 764

умерших – 108

выздоровели – 143.

Почти пятая часть всех установленных больных, 684, это медицинские работники. Еще 260 – дети.

Всего госпитализированы 1 368 человек, из них 59 детей.

Киев по количеству больных оторвался от Черновицкой области, с которой в течение пяти дней имел примерно одинаковое количество установленных случаев. По состоянию на 15 апреля в столице 612 больных, на Буковине – 589.

На третьем месте неизменно Ивано-Франковская область с 356 инфицированными, на четвертом – Тернопольская с 287.

Среди умерших больше мужчин – 56 против 52 женщин, продолжают преобладать люди от 50 лет.

За последние сутки:

392 новых больных

новых больных 10 летальных случаев

летальных случаев 24 пациента выздоровели.

Почти четверть новых больных, 90 человек, это медицинские работники. Еще 29 – дети.

За сутки госпитализировали 120 человек, из них 10 медработников и 7 детей.

Прирост активных подтвержденных случаев за минувшие сутки, по сравнению с предыдущими, 11,2%.

Всего с начала пандемии в Украине сделали 39 084 ПЦР-тестов.

Больше всего новых случаев заболевания зарегистрировали в Киеве (+61), Кировоградской (+48), Черновицкой (+43), Винницкой (+41) областях.

В Николаевской области, где позже обнаружили первых больных, их количество за сутки выросло с 5 до 14. Местная власть объясняет это проведением религиозных обрядов.

В ВСУ количество заболевших возросло до 23. В зоне ООС – ни одного больного с начала пандемии.

В оккупированном Крыму, по данным "власти", количество заболевших возросло до 34. На оккупированной территории Донецкой области – до 22, в Луганской – до 16.

За 4 дня до Пасхи

Глава УПЦ МП митрополит Онуфрий обратился к мирянам накануне Пасхи – службы будут совершать, верующие, которые придут в храмы, будут молиться на улице.

"В этом году праздник Святой Пасхи у нас особенный из-за вирусной болезни, которая распространяется по земному шару. Поэтому сообщаю вам, дорогие братья и сестры, в храмах пасхальные богослужения будут совершаться.

Те верующие, которые придут на богослужение, будут стоять и молиться на улице, соблюдая все необходимые санитарные нормы", – сказал Онуфрий.

В отличие от лидеров ПЦУ и УГКЦ, глава УПЦ МП не призывал верующих участвовать в службе онлайн и оставаться дома во время пандемии. Отметил, что вариант молитвы по телевидению подойдет для тех, кто остался дома из-за болезни или по другим причинам.

Литургии всех трех церквей будут транслировать по телевидению.

Расписание трансляций

Мэр Днепра Борис Филатов, который ранее решил выкопать 600 могил для потенциальных умерших от коронавируса, пригрозил отключить воду и свет церквям, если священники не будут придерживаться карантина.

"Уважаемые священнослужители. 1. Все, что власть хотела вам сказать, вам было сказано на встрече в епархии 9 апреля. Я так понял, что некоторые не услышали. 2. Тогда еще раз. Кроме штрафов от полиции и уголовных дел, вы получите весь комплекс мероприятий от городской власти, уже обкатанных на наливайках и пунктах металлоприема", – написал в своем Facebook Филатов.

В Хмельницком священники ПЦУ уже начали святить куличи. Делать это будут четыре дня в производственных цехах предприятий и супермаркетов города. Все ради того, чтобы миряне оставались дома.

Во Львове священник ПЦУ в респираторе и перчатках освятил куличи на складе супермаркета "Сильпо".

Между тем в Выдубицком монастыре ПЦУ начали изготавливать защитные экраны для медиков. Это небольшие пластиковые конструкции, которые крепятся на голове и одеваются поверх маски. Первые уже передали столичным медикам с 10-й клинической больницы.

Где лучше всего соблюдают самоизоляцию?

Мобильный оператор "Киевстар", учитывая передвижения своих абонентов, вычислил 5 городов, в которых лучше всего соблюдают режим самоизоляции.

На первом месте Ивано-Франковск – там 51,85% из тех, кто ограничил свое передвижение на время карантина, сидят в самоизоляции.

На втором месте Киев с показателем 45,09%, на третьем Тернополь – 42,68%, на четвертом Львов – 41, 39%, на пятом Черновцы – 41,31%.

Мир. Почти 2 млн больных

В течение суток количество заболевших возросло примерно на 60 тысяч. Что почти равно показателям предыдущих трех суток.

За сутки на планете от COVID-19 умерло более 7 тысяч человек, что почти на 2 тысячи больше чем накануне. Перед этим ежедневная смертность уменьшалась 4 дня подряд.

Во всем мире:

Заболели: 1 986 939

Выздоровели: 493 805 (+36 256 за сутки). На первом месте – США, где за последний день выписаны около 4,5 тысячи человек.

Умерли: 126 761 (+7 031 за сутки). Что примерно на 2 тысячи больше, чем за прошлые сутки.

Странами с самой большой суточной летальности остаются США, Великобритания, Франция.

В Италии число погибших за сутки от коронавируса снова выросло, в то же время количество новых инфекций снижается.

Министр здравоохранения Испании утверждает, что страна уже прошла пик заболевания.

В Германии количество умерших от коронавируса превысило 3 тысячи человек. Но страна почти ежедневно попадает в тройку лидеров с самыми высокими темпами выздоровления больных.

США. Наибольшая суточная летальность в мире

В США за последние сутки:

Погибло – 2 303. Это самый большой суточный рекорд смертности в мире. В прошлый раз более 2 тысяч смертей в сутки в стране зарегистрировали 11 апреля, когда было 2 108 случаев.

Заболело – около 20,5 тысяч. Что значительно больше, чем зафиксировано накануне

С начала эпидемии:

Погибших – 26 056. США – страна с наибольшим количеством погибших от коронавируса в мире. Около 10 последних дней она лидирует по суточной смертности.

Выздоровевших – почти 50 тысяч. За прошедшие сутки здесь излечилось больше всего в мире – почти 4,5 тысячи больных.

Чтобы выявить распространение коронавируса, Соединенные Штаты протестировали более 3 млн человек. Более 130 тысяч тестов было сделано только за прошедшие сутки.

Одними из наиболее пострадавших от карантина в стране являются авиаперевозчики. Чтобы спасти авиакомпании США, правительство выделяет 25 млрд долларов, которые пойдут на выплату зарплат работникам.

По меньшей мере в одном американском штате продлили чрезвычайное положение как минимум до 15 мая.

По прогнозам исследователей Гарвардской школы общественного здравоохранения, США, возможно, придется терпеть меры социального дистанцирования, такие как самоизоляция и закрытия школ, до 2022 года. Если вакцина не будет изобретена раньше.

США останавливают финансирование ВОЗ

Президент США Дональд Трамп заявил, что США прекращают финансирование Всемирной организации здравоохранения на время расследования "сокрытия ими распространения коронавируса и ошибки в реагировании на него".

"Реальность такова, что ВОЗ не смогла вовремя получить прозрачную информацию, обработать и поделиться ею в надлежащий способ.

Другие страны и регионы, которые следовали рекомендациям ВОЗ и держали свои границы открытыми для Китая, ускорили пандемию во всем мире", – возмутился Трамп.

Как говорится на сайте организации, США является основным донором ВОЗ и остановка финансирования повлияет на функционирование всей мировой деятельности.

Топ-20 доноров ВОЗ Кликните на изображение, ЧТОБЫ ОТКРЫТЬ В БОЛЬШОМ ФОРМАТЕ

В ООН ответили Трампу, что сейчас не время сокращать ресурсы для ВОЗ или для любой другой гуманитарной организации.

Великобритания. Больше смертей, чем отчитываются официально

В Великобритании в сутки:

Умерло – 778. Это больше чем накануне, когда было зафиксировано 717 смертей. До этого количество погибших снижалось 4 дня подряд.

Заболело – 5 252. Примерно на 1000 больше, чем накануне

С начала эпидемии:

Заболело – 94 845

Число погибших в Великобритании от коронавируса может быть на 15% выше, чем до сих пор указывали официальные данные.

Управление национальной статистики Великобритании говорит о том, что Национальная служба здравоохранения публикует только данные о погибших в больницах, не считая хосписы, дома престарелых и тому подобное.

Таким образом, согласно данным службы здравоохранения, от COVID-19 за неделю умерло 5 186 человек, а по данным статистов – 5 979.

Коронавирус подтвердили примерно у трети британских медиков и работников критической инфраструктуры, которые сдали тест.

Франция. Смертность снова растет

Во Франции за последние сутки:

Погибло – 762 (239 в домах престарелых). Что примерно на 200 больше, чем накануне. Перед этим три дня подряд количество умерших за сутки снижалось

Заболело – 5 497. Что значительно больше, чем накануне

С начала эпидемии:

Погибших – 15 750

Выздоровевших – 29 121

Чтобы помочь компаниям выплачивать зарплаты, во Франции запустили программу поддержки неполной занятости. На сегодня ею охвачены около 8 млн французов – на 3 миллиона больше, чем неделю назад.

Государственная поддержка неполной занятости в связи с карантинными ограничениями будет стоить стране около 24 млрд евро. За помощью обратились около 700 тысяч предприятий.

МВФ прогнозирует кризис, как при Великой депрессии. Европа движется к ослаблению

Международный валютный фонд говорит, что пандемия может привести к крупнейшему кризису со времен Великой депрессии 1930-х годов. По подсчетам МВФ, речь может идти о сокращении глобальной экономики на 3%.

Все больше европейских стран берут курс на ослабление запретов. Правительство Чехии обнародовало план, по которому карантин будет снят в пять этапов, начиная с 20 апреля. Сначала откроются фермерские рынки, мастерские и восстановится профессиональная спортивная подготовка с небольшими группами спортсменов.

В большинстве регионов Италии с 14 апреля открылись книжные магазины, магазины канцтоваров и одежды для детей. Исландия 4 мая планирует отменить значительную часть ограничений. В Молдове до конца апреля могут восстановить работу многие компании, в том числе рестораны и кафе.

Китай одобрил для испытаний на людях две вакцины против коронавируса.

В США разрешили для "экстренного использования" делать тест на COVID-19 на слюне. Тестирование слюны позволит не ставить медиков под угрозу заражения, как это происходит, когда они берут мазки из носа или горла.

Премьер Новой Зеландии заявила, что зарплата ее и других министров будет на 20% меньше в течение шести месяцев:

"Если когда-нибудь было время, чтобы сократить разрыв между группами людей по всей Новой Зеландии на разных позициях, то это сейчас. Я несу ответственность за исполнительную власть, и именно здесь мы можем принять меры… речь идет о проявлении солидарности во время нужды Новой Зеландии".

В Греции из-за опасности распространения коронавируса около тысячи мигрантов переселят из лагерей в гостинице.

Ошибки власти и тех, кто во власти

Медсестры в мексиканской больнице жалуются, что в начале эпидемии руководство сказало им не носить маски, чтобы избежать паники среди пациентов или других медицинских работников.

В больнице умерли два врача и администратор. Еще по меньшей мере 51 сотрудник заразился вирусом.

Ранее информагентство Reuters сообщило, что в Иране может быть значительно больше случаев заболевания, чем официально сообщалось. В ответ власти государства приостановили лицензию международного агентства на три месяца и оштрафовал его на 21 тысячу долларов.

Депутата итальянского парламента оштрафовали на 248 евро за поездку на море во время карантина.

А бывшего премьера Испании СМИ поймали за систематическим нарушением условий карантина для занятий спортом.

Досуг в условиях карантина и изменения для Каннского фестиваля

В Египте запустили серию бесплатных онлайн-путешествий по гробницам и другим достопримечательностям.

Сріншот онлайн-подорожі

Но от карантина страдают зоопарки. Директор одного из них в Германии даже признал, что некоторых животных, возможно, скоро придется кормить другими.

Каннский кинофестиваль не пройдет "в оригинальном виде". Ранее мероприятие отложили, но теперь организаторы говорят, что их план больше не подходит, учитывая расширение карантина во Франции. Пока они не уточнили, какой может быть альтернатива.

Украинские звезды начинают десятичасовой благотворительный марафон

15 апреля украинцы станут свидетелями десятичасового благотворительного музыкального марафона #РазомВдома. В трансляции с 14:00 до 00:00 на канале проекта в YouTube примут участие известные артисты, меценаты, блогеры, спортсмены.

Среди участников, в частности, анонсированные Сергей Бабкин, MÉLOVIN, БEZ ОБМЕЖЕНЬ, Ирина Федишин, Pianoбой, KAZKA, Alina Pash, НеАнгелы, TVORCHI, Юрий Никитин, Олег Скрипка, ALYOSHA, Александр Пономарев и многие другие.

Деньги, которые удастся собрать во время марафона, пойдут на помощь малообеспеченным украинцам и на средства защиты для медицинских и социальных работников, которые сейчас борются с коронавирусом.

ЮНИСЕФ Украина на период карантина запустила социальную акцию #ВчимосяВдома, к которой в Instagram также присоединяются известные украинцы.

Певица Алеша с мужем Тарасом Тополей и двумя сыновьями показали на подручных средствах, как действует принцип цепной реакции. Они создали цепь из домино и книг, которые падали на стол один за другим.

Катя Осадчая с мужем Юрием Горбуновым объяснила, как развивать мелкую моторику и фантазию. Под хэштегом #ВчимосяВдома они выложили видео с двухлетним сыном Иваном, как с помощью краски, бумаги, ватных дисков и палочек можно сделать цветы каллы.

Мэттью МакКонахи стал Бобби Бандито и объявил в розыск убийцу Корона Ви

Голливудская звезда Мэттью МакКонахи вызвал коронавирус на смертный бой.

Актер выложил видео, где он превратился в смелого ковбоя по кличке Бобби Бандито.

"Разыскивается Сovid-19!", – вешает МакКонахи на дерево объявления в стиле вестернов. И показывает, как сделать защитную супермаску из банданы и фильтра для кофе.

Карантин не повод забывать о своих целях в жизни и спорте, считает Владимир Кличко.

Боксер в своем Instagram поделился некоторыми физическими упражнениями. И рассказал, что орехи поддерживают его клетки мозга, а легкое питание помогает сосредоточиться.

Как правильно на карантине держать форму, показала певица Оля Полякова. Она провела онлайн-тренировки для актрисы Ольги Сумской.

Британская The Guardian рассказала, как на самоизоляции тренируется 81 участник Австралийского балета. Каждый день они проводят карантинные занятия онлайн. Кто-то делает па на кухне в компании собаки.

Автор материала пишет, что танцоры прекрасно понимают, что танцевать онлайн невозможно. Без возможности передвигаться по сцене, касаться своих партнеров и поднимать их вверх.

"Смогут ли они поддерживать свой артистизм, если театры будут закрыты долгое время?", - задается вопросом The Guardian.