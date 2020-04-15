15 апреля. No time to die: В Украине рекорд инфицированных, Пасха на телеканалах, благотворительный онлайн-марафон звезд

Офіційні дані, актуальні на 11:30 15 квітня

Карантин в Україні триває 35-тий день.

Говорити про вихід з нього поки що недоцільно, вважає міністр охорони здоров’я Максим Степанов.

Натомість у столиці вже розробляють поступову програму виходу з карантину. Якщо кількість хворих за тиждень після Великодня знижуватиметься, міська влада розгляне питання послаблення обмежень. Якщо збільшуватиметься – їх навпаки можуть посилити.

Україна. Майже п’ята частина хворих – медпрацівники

Всього в Україні випадків коронавірусу:

встановлених випадків – 3 764

померлих – 108

одужали – 143.

Майже п’ята частина всіх встановлених хворих, 684, це медичні працівники. Ще 260 – діти.

Усього госпіталізовано 1 368 осіб, з них 59 дітей.

Київ за кількістю хворих відірвався від Чернівецької області, з якою впродовж п’яти днів мав приблизно однакову кількість встановлених випадків. Станом на 15 квітня у столиці 612 хворих, на Буковині – 589.

На третьому місці незмінно Івано-Франківська область з 356 інфікованими, на четвертому – Тернопільська з 287.

Серед померлих більше чоловіків – 56 проти 52 жінок, продовжують переважати люди від 50 років.

За останню добу:

392 нових хворих

нових хворих 10 летальних випадків

летальних випадків 24 пацієнти одужали.

Майже чверть нових хворих, 90 людей, це медичні працівники. Ще 29 – діти.

За добу госпіталізували 120 людей, з них 10 медпрацівників і 7 дітей.

Приріст активних підтверджених випадків за минулу добу, порівняно з попередньою, 11,2%.

Усього з початку пандемії в Україні зробили 39 084 ПЛР-тестів.

Найбільше нових випадків захворювання зареєстрували в Києві (+61), Кіровоградській (+48), Чернівецькій (+43), Вінницькій (+41).

У Миколаївській області, де найпізніше виявили перших хворих, їхня кількість за добу зросла від 5 до 14. Місцева влада пояснює це проведенням релігійних обрядів.

У ЗСУ кількість хворих зросла до 23. У зоні ООС – жодного хворого з початку пандемії.

В окупованому Криму, за даними "влади", кількість хворих зросла до 34. На окупованій Донеччині – до 22, на Луганщині – до 16.

За 4 дні до Великодня

Голова УПЦ МП митрополит Онуфрій звернувся до мирян напередодні Великодня – служби будуть звершувати, віряни, що прийдуть до храмів, молитимуться на вулиці.

"Цього року свято Святої Пасхи у нас особливе через вірусну хворобу, яка розповсюджується земною кулею. Тому сповіщаю вас, дорогі брати і сестри, що у храмах пасхальні богослужіння будуть звершуватися.

Ті віряни, які прийдуть на богослужіння, стоятимуть і молитимуться на вулиці, дотримуючись усіх необхідних санітарних норм", – сказав Онуфрій.

На відміну від лідерів ПЦУ та УГКЦ, глава УПЦ МП не закликав вірян долучатися до служби онлайн і лишатися вдома під час пандемії. Відзначив, що варіант молитви по телебаченню підійде для тих, хто лишився вдома через хворобу або з інших причин.

Літургії всіх трьох церков транслюватимуть по телебаченню.

Розклад трансляцій

Міський голова Дніпра Борис Філатов, який раніше вирішив викопати 600 могил для потенційних померлих від коронавірусу, пригрозив відключити воду і світло церквам, якщо священики не дотримуватимуться карантину.

"Шановні священнослужителі. 1. Все, що влада хотіла вам сказати, вам було сказано на зустрічі в єпархії 9 квітня. Я так зрозумів, що деякі не почули. 2. Тоді ще раз. Крім штрафів від поліції і кримінальних справ, ви отримаєте весь комплекс заходів від міської влади, які вже відкатані на наливайках і пунктах металоприйому", – написав у своєму Facebook Філатов.

У Хмельницькому священники ПЦУ вже почали святити паски. Робитимуть це чотири дні у виробничих цехах підприємств і супермаркетів міста. Усе, аби миряни залишалися вдома.

Тим часом у Видубицькому монастирі ПЦУ почали виготовляти захисні екрани для медиків. Це невеликі пластикові конструкції, що кріпляться на голові та одягаються поверх маски. Перші вже передали столичним медикам з 10-ї клінічної лікарні.

Де найкраще дотримуються самоізоляції?

Мобільний оператор "Київстар" з огляду на пересування своїх абонентів вирахував 5 міст, у яких найкраще дотримуються режиму самоізоляції.

На першому місці Івано Франківськ – там 51,85% з тих, хто обмежив своє пересування на час картину, сидять у самоізоляції.

На другому Київ з показником 45,09%, на третьому Тернопіль – 42,68%, на четвертому Львів – 41, 39%, на п’ятому Чернівці – 41,31%.

Світ. Майже 2 млн хворих

Протягом доби кількість хворих зросла приблизно на 60 тисяч. Що майже дорівнює показникам попередніх трьох діб.

За добу на планеті від COVID-19 померло більше 7 тисяч людей, що майже на 2 тисячі більше ніж напередодні. Перед цим щоденна смертність зменшувалася 4 дні поспіль.

У всьому світі:

Захворіли: 1 986 939

Одужали: 493 805 (+36 256 за добу). На першому місці – США, де за останній день одужало близько 4,5 тисячі людей.

Померли: 126 761 (+7 031 за добу). Що приблизно на 2 тисячі більше, ніж минулої доби.

Країнами з найбільшою добовою летальністю залишаються США, Велика Британія, Франція.

В Італії кількість загиблих за добу від коронавірусу знову зросла, водночас кількість нових інфекцій знижується.

Міністр охорони здоров’я Іспанії стверджує, що країна вже пройшла пік захворювання.

У Німеччині кількість померлих від коронавірусу перевищила 3 тисячі осіб. Але країна майже щодня потрапляє до трійки лідерів з найвищими темпами одужання хворих.

США. Найбільша добова летальність у світі

У США за останню добу:

Загинуло – 2 303. Це найбільший добовий рекорд смертності у світі. Попереднього разу більше 2 тисяч смертей за добу в країні зареєстрували 11 квітня, коли було 2 108 випадків.

Захворіло – близько 20 500. Що значно більше, ніж зафіксовано напередодні

Від початку епідемії:

Загиблих – 26 056. США – країна з найбільшою кількістю загиблих від коронавірусу у світі. Близько 10 останніх днів вона лідирує за добовою смертністю.

Одужавших – майже 50 000. Минулої доби тут вилікувалося найбільше у світі – майже 4,5 тисяч хворих.

Щоб виявити поширення коронавірусу, Сполучені Штати протестували майже 3 мільйона людей. Більше 130 тисяч тестів було зроблено лише за минулу добу.

Одними з найбільш постраждалих від карантину в країні є авіаперевізники. Щоб врятувати авіакомпанії США, уряд виділяє 25 млрд доларів, які підуть на виплату зарплат працівникам.

Щонайменше в одному американському штаті продовжили надзвичайний стан як мінімум до 15 травня.

За прогнозами дослідників Гарвардської школи громадської охорони здоров'я, США, можливо, доведеться терпіти заходи соціального дистанціювання, такі як самоізоляція і закриття шкіл, до 2022 року. Якщо вакцина не буде винайдена раніше.

США зупиняють фінансування ВООЗ

Президент США Дональд Трамп заявив, що США припиняють фінансування Всесвітньої організації охорони здоров'я на час розслідування "приховування ними поширення коронавірусу та помилки у реагуванні на нього".

"Реальність така, що ВООЗ не змогла вчасно отримати прозору інформацію, обробити та поділитися нею в належний спосіб.

Інші країни та регіони, які слідували рекомендаціям ВООЗ і тримали свої кордони відкритими для Китаю, прискорили пандемію у всьому світі", – обурився Трамп.

Як йдеться на сайті організації, США є основним донором ВООЗ і зупинка фінансування вплине на функціонування всієї світової діяльності.

Топ-20 донорів ВООЗ Клікніть на зображення, щоб відкрити у великому форматі

В ООН відповіли Трампу, що зараз не час скорочувати ресурси для ВООЗ або для будь-якої іншої гуманітарної організації.

Велика Британія. Більше смертей, ніж звітують офіційно

У Великій Британії за добу:

Померло – 778. Це більше ніж напередодні, коли було зафіксовано 717 смертей. До цього кількість загиблих знижувалася 4 дні поспіль.

Захворіло – 5 252. Приблизно на 1000 більше, ніж напередодні

Від початку епідемії:

Захворіло – 94 845

Число загиблих у Великій Британії від коронавірусу може бути на 15% вищим, ніж досі вказували офіційні дані.

Управління національної статистики Британії говорить про те, що Національна служба охорони здоров'я публікує лише дані про загиблих в лікарнях, не враховуючи хоспіси, будинки літніх людей тощо.

Таким чином, згідно з даними служби охорони здоров’я, від COVID-19 за тиждень померло 5186 осіб, а за даними статистів – 5 979.

Коронавірус підтвердили у близько третини британських медиків та працівників критичної інфраструктури, які здали тест.

Франція. Смертність знову росте

У Франції за останню добу:

Загинуло – 762 (239 у будинках літніх людей). Що приблизно на 200 більше, ніж напередодні. Перед цим три дні поспіль кількість померлих за добу знижувалася

Захворіло – 5 497. Що значно більше ніж напередодні

Від початку епідемії:

Загиблих – 15 750

Одужавших – 29 121

Щоб допомогти компаніям виплачувати зарплати, у Франції запустили програму підтримки неповної зайнятості. На сьогодні нею охоплені близько 8 мільйонів французів – на 3 мільйони більше, ніж тиждень тому.

Державна підтримка неповної зайнятості у зв’язку з карантинними обмеженнями коштуватиме країні близько 24 млрд євро. За допомогою звернулися близько 700 тисяч підприємств.

МВФ прогнозує кризу, як за Великої депресії. Європа рухається до послаблення

Міжнародний валютний фонд каже, що пандемія може призвести до найбільшої кризи з часів Великої депресії 1930-х років. За підрахунками МВФ, може йтись про скорочення глобальної економіки на 3%.

Все більше європейських країн беруть курс на послаблення заборон. Уряд Чехії оприлюднив план, за яким карантин буде знято в п'ять етапів, починаючи з 20 квітня. Спершу відкриються фермерські ринки, майстерні і відновиться професійна спортивна підготовка з невеликими групами спортсменів.

У більшості регіонів Італії з 14 квітня відкрилися книгарні, магазини канцтоварів та одягу для дітей. Ісландія 4 травня планує скасувати значну частину обмежень. У Молдові до кінця квітня можуть відновити роботу багато компаній, в тому числі ресторани і кафе.

Китай схвалив для випробувань на людях дві вакцини проти коронавірусу.

У США дозволили для "екстреного використання" робити тест на COVID-19 на слині. Тестування слини дозволить не ставити медиків під загрозу зараження, як це відбувається, коли вони беруть мазки з носа або горла.

Прем'єр Нової Зеландії заявила, що зарплата її та інших міністрів буде на 20% меншою протягом шести місяців:

"Якщо коли-небудь був час, щоб скоротити розрив між групами людей по всій Новій Зеландії на різних позиціях, то це зараз. Я несу відповідальність за виконавчу владу, і саме тут ми можемо вжити заходів… мова йде про прояв солідарності під час потреби Нової Зеландії".

У Греції через небезпеку поширення коронавірусу близько тисячі мігрантів переселять із таборів у готелі.

Помилки влади і тих, хто у владі

Медсестри у мексиканській лікарні скаржаться, що на початку епідемії керівництво сказало їм не носити маски, щоб уникнути паніки серед пацієнтів чи інших медичних працівників.

У лікарні померли два лікаря і адміністратор. Ще щонайменше 51 співробітник заразився вірусом.

Раніше інформагентство Reuters повідомило, що в Ірані може бути значно більше випадків захворювання, ніж офіційно повідомлялось. У відповідь влада держави призупинила ліцензію міжнародного агентства на три місяці й оштрафував його на 21 тисячу доларів.

Депутатку італійського парламенту оштрафували на 248 євро за поїздку на море під час карантину.

А колишнього прем’єра Іспанії ЗМІ спіймали за систематичним порушенням умов карантину задля занять спортом.

Дозвілля в умовах карантину і зміни для Канського фестивалю

В Єгипті запустили серію безкоштовних онлайн-подорожей гробницями та іншими пам’ятками.

Сріншот онлайн-подорожі

Але від карантину страждають зоопарки. Директор одного з них у Німеччині навіть визнав, що деяких тварин, можливо, скоро доведеться годувати іншими.

Каннський кінофестиваль не відбудеться "в оригінальному вигляді". Раніше захід відклали, але тепер організатори кажуть, що їхній план більше не підходить, враховуючи розширення карантину у Франції. Поки вони не уточнили, якою може бути альтернатива.

Українські зірки розпочинають десятигодинний благодійний марафон

15 квітня українці стануть свідками десятигодинного благодійного музичного марафону #РазомВдома. В трансляції з 14:00 до 00:00 на каналі проекту в YouTube візьмуть участь відомі артисти, меценати, блогери, спортсмени.

Серед учасників, зокрема, анонсовані Сергій Бабкін, MÉLOVIN, БEZ ОБМЕЖЕНЬ, Ірина Федишин, Pianoбой, KAZKA, Alina Pash, НеАнгели, TVORCHI, Юрій Нікітін, Олег Скрипка, ALYOSHA, Олександр Пономарьов та багато інших.

Гроші, які вдасться зібрати під час марафону, підуть на допомогу малозабезпеченним українцям та на засоби захисту для медичних та соціальних працівників, які зараз борються з коронавірусом.

ЮНІСЕФ Україна на період карантину запустила соціальну акцію #ВчимосяВдома, до якої в Instagram також долучаються відомі українці.

Співачка Альоша з чоловіком Тарасом Тополею та двоми синами показали на підручних засобах, як діє принцип ланцюгової реакції. Вони створили ланцюг з доміно та книжок, які падали на стіл одне за одним.

Катя Осадча з чоловіком Юрієм Горбуновим пояснила, як розвивати дрібну моторику та фантазію. Під хештегом #ВчимосяВдома вони виклали відео з дворічним сином Іваном, як за допомогою фарби, паперу, ватних дисків та паличок можна зробити квіти кали.

Меттью МакКонахі став Боббі Бандито та оголосив у розшук вбивцю Корона Ві

Голлівудська зірка Меттью МакКонахі викликав коронавірус на смертній бій.

Актор виклав відео, де він перевтілився в сміливого ковбоя на прізвисько Боббі Бандито.

"Розшукується Сovid-19!", – вішає МакКонахі на дерево оголошення в стилі вестернів. Та показує, як зробити захисну супермаску з бандани та фільтру для кави.

Карантин не привід забувати про свої цілі в житті та спорті, вважає Володимир Кличко.

Боксер в своєму Instagram поділився деякими фізичними вправами. Та розповів, що горіхи підтримують його клітини мозку, а легке харчування допомагає зосередитись.

Як правильно на карантині тримати форму, показала співачка Оля Полякова. Вона провела онлайн-тренування для акторки Ольги Сумської.

Британська The Guardian розповіла, як на самоізоляції тренуються 81 учасник Австралійського балету. Кожного дня вони проводять карантинні заняття онлайн. Хтось робить па на кухні в компанії собаки.

Автор матеріалу пише, що танцюристи прекрасно розуміють, що танцювати онлайн неможливо. Без можливості пересуватися по сцені, торкатися своїх партенрів та піднімати іх вгору.

"Чи зможуть вони підтримувати свій артистизм, якщо театри будуть закриті довгий час?", – ставить питання The Guardian.