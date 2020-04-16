Главные новости среды и ночи: коронавирус у Новинского, выход из карантина

Новинский сообщил, что у него коронавирус, глава МОЗ: говорить о выходе из карантина пока нецелесообразно — актуальные новости 15 апреля.

О Новинском

Депутат Вадим Новинский сообщил, что получил положительный тест на коронавирус, но симптомов болезни у него нет.

О карантине

Министр здравоохранения Максим Степанов считает, что Украине рано выходить из карантина, "учитывая сегодняшний антирекорд".

О телеграм-каналах Украинской правды

Много пишем о коронавирусе и не только в наших Telegram-каналах.

УП. Стрічка — короткие и оперативные новости о том, что происходит прямо сейчас;

УП. Кляті питання — ответы на самые распространенные вопросы, краткий пересказ статей, итоговые новости дня.

Советуем подписаться, на оба канала, чтобы быть в курсе самых главных событий, важной информации и ничего не пропустить.

О других важных новостях

Кабмин одобрил постановление об электронных паспортах в приложении "Дія" — отныне паспорта в смартфоне официально являются цифровыми аналогами бумажных документов.

Украинская власть закрывает еще 10 пунктов пропуска на государственной границе.

В Украине зафиксировано 3764 случая заболевания коронавирусом — за сутки количество больных выросло на 392. В результате осложнений умерли 108 человек, 143 украинца выздоровели.

В ОП призвали украинцев соблюдать правила карантина, чтобы снизить скорость заражения коронавирусом и не допустить развития событий по сценарию других стран — динамику заражения в Украине сравнили с динамикой в Испании.

ЕС определил три критерия для снятия карантинных ограничений: существенное замедление распространения коронавируса, достаточные способности системы здравоохранения и способности надзора и мониторинга.

За минувшие сутки в мире диагностировали 79 900 случаев заболевания коронавирус. Это на 21 100 случаев больше чем 14 апреля.