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Лерос сообщил, что предоставил НАБУ факты беспрецедентной топ-коррупции

Четверг, 16 апреля 2020, 17:40
Лерос сообщил, что предоставил НАБУ факты беспрецедентной топ-коррупции

Нардеп от "Слуги народа" Гео Лерос заявил, что направил в Национальное антикоррупционное бюро "документы, которые якобы свидетельствуют о фактах организованной топ-коррупции.

Источник: Лерос в Facebook

Прямая речь Лероса: "Я написал заявление в НАБУ и надеюсь на тщательное расследование, потому что масштаб коррупции, указанной в отчете, беспрецедентный. Выкладываю часть материала для вашего ознакомления".

Детали: Нардеп говорит, что, согласно отчёту, в государственной налоговой службе начала действовать так называемая "программа", суть которой заключается в организованной топ чиновниками системе уклонения от уплаты НДС крупного бизнеса за откаты.

Он насчитал, что всего за 8 месяцев суммарные потери государственного бюджета могли составить 25,5 млрд грн.

Лерос попросил правоохранительные органы дать оценку данным фактам, в отчёте указаны конкретные фирмы и приведены детальные примеры с указанием проводок по фиктивным операциям.

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Предыстория:

  • Нардеп от "Слуги народа" Гео Лерос обнародовал видеозаписи,  на которых человек, похожий на брата главы Офиса президента Андрея Ермака – Дениса Ермака – проводит переговоры о трудоустройстве неназванных лиц на определенные должности в органах власти. Позже Специализированная антикоррупционная прокуратура по заявлению Лероса начала уголовное производство.
  • Андрей Ермак в свою очередь заявил, что на обнародованном видео действительно его брат Денис. В связи с распространением видео Ермак намерен был обратиться с заявлением в Службу безопасности Украины и Госбюро расследований.
  • Гео Лерос подал в НАБУ обращение с "пленками". В свою очередь, ГБР возбудило уголовное дело в отношении Лероса. После публикации "пленок" правоохранительные органы открыли уже 5 уголовных производств.
  • Сам же Денис Ермак заявил, что как гражданин волен встречаться с кем угодно и обсуждать, что угодно, и то, что его брат чиновник, не должно ограничивать его права.
  • Фигурант пленок с братом председателя Офиса президента Андрея Ермака Дмитрий Штанько 16 лет проработал в органах внутренних дел, а другой фигурант Сергей Шумский является гласным внештатным сотрудником оперативного управления СБУ.
  • Штанько также заявил, что в целом от людей, которые претендовали на какие-то должности в государственной власти, для Дениса Ермака собрали около 100 тысяч долларов, а Андрею Ермаку передавали 10 тысяч долларов.

Украинская правда

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Темы: Гео Лерос Андрей ЕрмакНАБУкоррупция
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