Лерос сообщил, что предоставил НАБУ факты беспрецедентной топ-коррупции

Нардеп от "Слуги народа" Гео Лерос заявил, что направил в Национальное антикоррупционное бюро "документы, которые якобы свидетельствуют о фактах организованной топ-коррупции.

Источник: Лерос в Facebook

Прямая речь Лероса: "Я написал заявление в НАБУ и надеюсь на тщательное расследование, потому что масштаб коррупции, указанной в отчете, беспрецедентный. Выкладываю часть материала для вашего ознакомления".

Детали: Нардеп говорит, что, согласно отчёту, в государственной налоговой службе начала действовать так называемая "программа", суть которой заключается в организованной топ чиновниками системе уклонения от уплаты НДС крупного бизнеса за откаты.

Он насчитал, что всего за 8 месяцев суммарные потери государственного бюджета могли составить 25,5 млрд грн.

Лерос попросил правоохранительные органы дать оценку данным фактам, в отчёте указаны конкретные фирмы и приведены детальные примеры с указанием проводок по фиктивным операциям.

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