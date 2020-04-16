Лерос заявив, що надав НАБУ факти безпрецедентної топ-корупції
Нардеп від "Слуги народу" Гео Лерос розповів, що направив до Національного антикорупційного бюро "документи", які нібито свідчать про факти організованої топ-корупції.
Джерело: Лерос у Facebook
Пряма мова Лероса: "Я написав заяву в НАБУ і сподіваюся на ретельне розслідування, тому що масштаб корупції, зазначеної в звіті, безпрецедентний. Викладаю частина матеріалу для вашого ознайомлення ".
Деталі: Нардеп каже, що, згідно зі звітом, в державній податковій службі почала діяти так звана "програма", суть якої полягає в організованій топ чиновниками системі ухилення від сплати ПДВ великого бізнесу за відкати.
Він нарахував, що всього за 8 місяців сумарні втрати державного бюджету могли скласти 25,5 млрд грн.
Лерос попросив правоохоронні органи дати оцінку даним фактам, в звіті вказані конкретні фірми і наведені детальні приклади із зазначенням проведень за фіктивними операціями.
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Передісторія:
- Нардеп від "Слуги народу" Гео Лерос оприлюднив відеозаписи, на яких чоловік, схожий на брата глави Офісу президента Андрія Єрмака – Дениса Єрмака – проводить переговори про працевлаштування неназваних осіб на певні посади в органах влади. Пізніше Спеціалізована антикорупційна прокуратура за заявою Лероса розпочала кримінальне провадження.
- Андрій Єрмак в свою чергу заявив, що на оприлюдненому відео дійсно його брат Денис. У зв'язку з поширенням відео Єрмак мав намір звернутися із заявою до Служби безпеки України та Держбюро розслідувань.
- Гео Лерос подав до НАБУ звернення з "плівками". У свою чергу ДБР порушило кримінальну справу щодо Лероса. Після публікації "плівок" правоохоронні органи відкрили вже 5 кримінальних проваджень.
- Сам Денис Єрмак заявив, що як громадянин вільний зустрічатися з ким завгодно і обговорювати, що завгодно, і те, що його брат чиновник, не повинне обмежувати його права.
- Фігурант плівок з братом голови Офісу президента Андрія Єрмака Дмитро Штанько 16 років пропрацював в органах внутрішніх справ, а інший фігурант Сергій Шумський є гласним позаштатним співробітником оперативного управління СБУ.
- Штанько також заявив, що загалом від людей, які претендували на якісь посади у державній владі, для Дениса Єрмака зібрали близько 100 тисяч доларів, а Андрію Єрмака передавали 10 тисяч доларів.