Лерос заявив, що надав НАБУ факти безпрецедентної топ-корупції

Нардеп від "Слуги народу" Гео Лерос розповів, що направив до Національного антикорупційного бюро "документи", які нібито свідчать про факти організованої топ-корупції.

Джерело: Лерос у Facebook

Пряма мова Лероса: "Я написав заяву в НАБУ і сподіваюся на ретельне розслідування, тому що масштаб корупції, зазначеної в звіті, безпрецедентний. Викладаю частина матеріалу для вашого ознайомлення ".

Деталі: Нардеп каже, що, згідно зі звітом, в державній податковій службі почала діяти так звана "програма", суть якої полягає в організованій топ чиновниками системі ухилення від сплати ПДВ великого бізнесу за відкати.

Він нарахував, що всього за 8 місяців сумарні втрати державного бюджету могли скласти 25,5 млрд грн.

Лерос попросив правоохоронні органи дати оцінку даним фактам, в звіті вказані конкретні фірми і наведені детальні приклади із зазначенням проведень за фіктивними операціями.

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