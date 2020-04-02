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Суд ЕС: Польша, Венгрия и Чехия незаконно отказались от расселения беженцев

Четверг, 2 апреля 2020, 12:42

Суд ЕС постановил, что Польша, Венгрия и Чехия, отказавшись от участия во временном механизме расселения беженцев, нарушили законодательство Европейского Союза.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на пресс-службу суда.

"Государства-члены не могут, для того, чтобы избежать реализации этого механизма, полагаться ни на свои обязанности по поддержанию общественного порядка и охраны внутренней безопасности, ни на якобы неправильную работу механизма расселения", - заявили в суде.

Спор в Суде ЕС касается 2015 года, когда в ответ на миграционный кризис Совет ЕС принял два решения, которые должны были поддержать Италию и Грецию в условиях массового притока мигрантов.

Речь шла о переселении из этих государств сначала 40 тыс., а затем 120 тыс. человек, претендующих на международную защиту.

Фактически механизм охватил гораздо меньше людей, чем ожидалось.

Польша, Чехия и Венгрия утверждали, что выполнение решения поставит под угрозу выполнение ими своих обязанностей по поддержанию общественного порядка и внутренней безопасности.

Еврокомиссия обжаловала их отказ от участия в механизме в Суде ЕС.

Темы: беженцыЕСПольшаЧехияВенгрия
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