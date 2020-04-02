В Берлине политик намеренно заразился коронавирусом, чтобы заработать иммунитет

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Четверг, 2 апреля 2020, 13:13

Мэр одного из районов Берлина "почти намеренно" заразился коронавирусом, чтобы получить иммунитет и не заражать других.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на DW.

53-летний Стефан фон Дассель рассказал, что подхватил коронавирус, когда намеренно остался в карантине со своей партнершей, которая заразилась в Швейцарии.

"Я заразился почти намеренно, чтобы получить иммунитет и потом не заражать других", - пояснил мужчина.

"Я болел дольше, чем думал. Я думал, что проболею три дня и получу иммунитет, а потом уже не смогу подхватить вирус и не буду заражать других. Но все оказалось гораздо хуже, чем я мог себе представить", - сказал мэр центрального района Берлина.

Он оправдывается, что позволил себе подхватить вирус, который может быть смертельным даже для молодых людей и тех, у кого нет других заболеваний, утверждая, что теперь он сможет продолжать работать, в то время как другие работники местных органов власти могут быть больны.

Фон Дассель сказал, что считает свою болезнь "вкладом" в достижение долгосрочной цели сглаживания кривой распространения инфекции.

Его действия противоречат рекомендациям чиновников здравоохранения, которые говорят, что люди должны практиковать социальное дистанцирование, чтобы замедлить распространение вируса и не перегружать медицинские службы.

Напомним, в Германии количество заражений коронавирусом за последние сутки достигла 73 522 случаев.

Темы: Европа Германия


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