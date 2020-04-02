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В Германии из-за бомбы времен войны эвакуировали больницу с больными коронавирусом

Четверг, 2 апреля 2020, 18:31

В немецком городе Бонн на территории университетского госпиталя обнаружили авиационную бомбу времен Второй мировой войны, из-за чего были эвакуированы 200 пациентов, в тому числе с коронавирусом.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на DPA.

Среди пациентов были 11 человек с подтвержденным заболеванием коронавирусом, которые находились в отделении интенсивной терапии.

В больнице сообщили, что пациентам ничего не угрожает и их режим изоляции не будет нарушен. Некоторые из них были переведены в другие больничные отделения, а нескольких человек перевели в другие больницы, которые предложили помощь.

В дополнение к пациентам больницы, почти 1200 местных жителей получили приказ покинуть свои дома, сказал официальный представитель городского совета Бонна.

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Темы: Германиякоронавирусэпидемия
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