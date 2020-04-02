Генсек НАТО: РФ должна прекратить боевые действия на Донбассе и поддержку сепаратистов

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Четверг, 2 апреля 2020, 20:48

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг призвал Россию к прекращению огня на Донбассе.

Как сообщает "Европейская правда", об этом он заявил после заседания министров иностранных дел стран Альянса, которое проходило в формате защищенной телеконференции из-за коронавирусного кризиса.

"Когда речь идет о Донбассе, мы видим, что несмотря на призывы к России прекратить военную активность, поддерживаемые Россией сепаратисты продолжают атаковать украинские силы на востоке страны. И мы видим нарушения режима прекращения огня в Донецкой и Луганской областях", - сказал Столтенберг.

Он отметил, что эти нарушения подтверждаются не только Украиной, но и отчетами наблюдателей ОБСЕ. Но последние, по его словам, из-за карантинных ограничений не имеют возможности полноценно работать.

"Сейчас возникла проблема, наблюдатели имеют еще большие сложности с выполнением своих задач, потому что они ограничены в свободном передвижении и они не могут отчитываться так, как должны. Мы призываем Россию прекратить боевые действия в Украине и поддержку сепаратистов, которые ответственны за нарушение прекращения огня", - сказал генсек.

Темы: НАТО боевые действия Росcия Донбасс


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