Генсек НАТО: Росія має припинити бойові дії на Донбасі і підтримку сепаратистів

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Четвер, 2 квітня 2020, 20:48

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг закликав Росію до припинення вогню на Донбасі.

Як повідомляє "Європейська правда", про це він заявив після засідання міністрів закордонних справ країн Альянсу, яке проходило у форматі захищеної телеконференції через коронавірусну кризу.

"Коли йдеться про Донбас, ми бачимо, що попри заклики до Росії припинити військову активність, підтримувані Росією сепаратисти продовжують атакувати українські сили на сході країни. І ми бачимо порушення режиму припинення вогню в Донецькій і Луганській областях", - сказав Столтенберг.

Він зазначив, що ці порушення підтверджуються не тільки Україною, а й звітами спостерігачів ОБСЄ. Але останні, за його словами, через карантинні обмеження не мають змоги повноцінно працювати.

"Зараз виникла проблема, що спостерігачі мають ще більші складнощі із виконанням своїх завдань, тому що вони обмежені у вільному пересуванні і вони не можуть звітувати так, як повинні. Ми закликаємо Росію припинити бойові дії в Україні і підтримку сепаратистів, які відповідальні за порушення припинення вогню", - сказав генсек.

Теми: НАТО бойові дії Росія Донбас


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