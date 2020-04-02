Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Генсек НАТО: Росія має припинити бойові дії на Донбасі і підтримку сепаратистів

Четвер, 2 квітня 2020, 20:48

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг закликав Росію до припинення вогню на Донбасі.

Як повідомляє "Європейська правда", про це він заявив після засідання міністрів закордонних справ країн Альянсу, яке проходило у форматі захищеної телеконференції через коронавірусну кризу.

"Коли йдеться про Донбас, ми бачимо, що попри заклики до Росії припинити військову активність, підтримувані Росією сепаратисти продовжують атакувати українські сили на сході країни. І ми бачимо порушення режиму припинення вогню в Донецькій і Луганській областях", - сказав Столтенберг.

Він зазначив, що ці порушення підтверджуються не тільки Україною, а й звітами спостерігачів ОБСЄ. Але останні, за його словами, через карантинні обмеження не мають змоги повноцінно працювати.

"Зараз виникла проблема, що спостерігачі мають ще більші складнощі із виконанням своїх завдань, тому що вони обмежені у вільному пересуванні і вони не можуть звітувати так, як повинні. Ми закликаємо Росію припинити бойові дії в Україні і підтримку сепаратистів, які відповідальні за порушення припинення вогню", - сказав генсек.

"Українська правда" у Threads

Теми: НАТОбойові діїРосіяДонбас
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

фотоВ іспанських маєтках ексвійськкома Борисова провели обшуки: майно арештували

МВФ переказав Україні третій транш на 900 мільйонів доларів за програмою EFF

У ЄС "ситі по горло" вибриками Угорщини: називають її "троянським конем Путіна"

фотоВ Одесі через дрони 11 постраждалих, пошкоджено гуртожиток і будинки, у районі Ізмаїла зачепило склади зерна

Бої за Авдіївку: росіяни незначно, але просуваються вперед – ISW

МВС Росії оголосило Буданова в розшук

Усі новини...
НАТО
Португалія стала 23-ою країною, що уклала декларацію про членство України в НАТО
Київ побоюється, що неформальні переговори США й РФ пов’язані з членством України в НАТО – ЗМІ
Більшість німців підтримують вступ України до НАТО – опитування
Останні новини
12:54
Через негоду та обстріли дві ТЕЦ припинили видачу електроенергії: "Укренерго" закликає до ощадливості
12:47
В Україні зростає кількість готових відмовитися від деяких територій заради миру − КМІС
12:45
По всій Україні на півтори години оголошували повітряну тривогу через МіГ
12:40
Потрібен прогрес: Шольц обіцяє домагатися згоди саміту ЄС про переговори з Україною
12:38
фотоПід стінами Київради протестували через бюджет на наступний рік
12:17
НБУ оцінив наслідки кібератаки на "Київстар"
12:09
Путін: Війна закінчиться, коли досягнемо своїх цілей
12:06
Нетипово гаряче ядро може спричиняти танення певних льодовиків в Антарктиці – вчені
12:04
Антон Сененко про науку під час війни, пікапи для військових і шкоду від "гуманітарки"
11:57
Російські десантники зазнали величезних втрат біля села Кринки на Херсонщині – розвідка Британії 
Усі новини...
Реклама: