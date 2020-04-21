21 апреля. No time to die: Обвал цен на нефть, в Беларуси проведут парад Победы, в Германии отменили Октоберфест

Офіційні дані, актуальні на 11:30 21 квітня

До закінчення карантину, продовженого 25 березня, лишається 4 дні.

Утім на найближчому засіданні уряду МОЗ запропонує його продовжити до 12 травня. Деякі обмеження планують пом’якшити – зняти заборону на прогулянки в парках, відкрити музеї та бібліотеки.

Новий пік захворюваності коронавірусом уряд чекає на початку травня, після його проходження почнуть вводити антикризові заходи на підтримку економіки.

21 квітня в Україні почався третій тиждень "Всеукраїнської школи онлайн".

Україна. Кількість добових хворих знову почала рости

На 50-й день з моменту виявлення першого інфікованого в Україні зареєстровано 6 125 хворих. Майже п’ята частина хворих по всій Україні, 1 138, – медичні працівники. Ще 399 дітей.

Одужали після хвороби 367 людей, померли – 161.

За весь час пандемії в Україні зробили 61 997 ПЛР-тестів, частина з них – повторні.

Чернівецька область лишається найбільше охопленою коронавірусом, кількість інфікованих майже дійшла до тисячі – 988. На другому місці Київ з 892 хворими.

У 10 лікарнях Буковини, визначених для госпіталізації хворих з COVID-19, залишилося 109 вільних місць.

Після того, як в Україні три дні зменшувалася кількість нових хворих (від 501 випадку 17 березня до 261 випадку 20-го) їхнє число знову виросло.

За минулу добу:

415 встановлених хворих, з них 25 дітей і 64 медпрацівників

встановлених хворих, з них 25 дітей і 64 медпрацівників 10 летальних випадків

летальних випадків 8 людей одужали.

Госпіталізували 126 людей, що майже на 50 більше, ніж днем раніше.

У Збройних силах чотири нових випадки інфікування – це військовослужбовці Житомирського військового інституту імені Корольова. Усього в ЗСУ 39 хворих.

На фронті – без змін, жодного хворого.

В тимчасово окупованому Криму, за даними окупантів, кількість інфікованих зросла до 46. Щодо Сходу – нових даних немає вже кілька днів, за останніми на Донеччині – 36 хворих, на Луганщині – 21.

На Рівненщині, що входить до 10 областей з найбільшою кількістю хворих, коронавірус повторно виявили в 4-х пацієнтів, яких мали виписувати з лікарні.

Через спалах коронавірусу Почаїв на Тернопільщині, де стоїть один з найбільших храмів УПЦ МП, закривають на в’їзд і виїзд.

За всіма цифрами щодо ситуації з коронавірусом слідкуйте на картах і графіках "Української правди".

Послаблення

У Слов’янську на Донеччині 21 квітня відновив роботу громадський транспорт. Область має один з найнижчих показників захворюваності, інфікованих усього 16, шестеро з яких уже одужали.

Після пом’якшення карантину для спортсменів на перше тренування в Кропивницькому вийшли багаторазова призерка Паралімпійських ігор Анастасія Мисник та чемпіонка світу Вікторія Шпачинська. Бігають, відтискаються і стрибають через перешкоди в масках і рукавицях.

До початку карантину спортсменки мали 12 тренувань на тиждень, зараз – 6-7.

Медицина по відео

Поки в Україні радять зідзвонюватися телефоном з сімейними лікарями, українці у США користуються телемедициною. Колишній киянці Майї Абдуллаєвій, нині жительці штату Вірджинія, після інфікування коронавірусом і аналізів у невідкладній допомозі виписали пігулки від кашлю, інгалятор і самоізоляцію на два тижні. Решта лікування – через відеозв’язок.

"Я користувалася телемедициною за цей час разів 6 чи 7. Для мене це досить приємна процедура, не потрібно їхати до лікаря на прийом", – розповідає Майя.

Світ. 2,5 млн хворих

У всьому світі:

Захворіли: за весь період 2 478 948

Протягом доби кількість хворих зросла приблизно на 70,5 тисяч (напередодні – близько 75 тисяч людей).

Одужали: 652 046 (+23 230 за добу). На першому місці – Німеччина, де за останній день одужало близько 3,5 тисяч людей.

Померли: 170 399 (+ приблизно 5 тисяч за минулу добу, що на 500 менше, ніж напередодні)

Лідерами за добовою смертністю знову стали США, Франція, Велика Британія.

При цьому у всіх найбільш уражених країнах вже щонайменше два дня знижується кількість смертей за добу.

У Італії кількість померлих від коронавірусу тримається на рівні показників середини березня. Починаючи від 4 травня країна послаблює деякі карантинні обмеження.

В Іспанії вперше з 24 березня добова кількість загиблих становила менше 400 осіб, офіційно повідомляється про 399 смертей.

США. 78% американців підтримують карантин

У США за останню добу:

Загинуло – 1 433. Що приблизно на 500 менше, ніж напередодні

Від початку епідемії:

Загиблих – 42 364. Найбільша кількість загиблих від COVID-19 у світі припадає на США.

Одужавших – близько 73 000.

Найбільше від COVID-19 страждає місто Нью-Йорк, де загинуло більше 15 тисяч людей. Три жителі міста подали позов до суду на ВООЗ. Вони звинуватили організацію в нездатності своєчасно оголосити про пандемію, контролювати дії Китаю, надати рекомендації з лікування, обмежити поїздки.

Щоб зупинити поширення вірусу, в США пішли шляхом масового тестування населення. В країні вже було зроблено більше 4 млн тестів, приблизно 150 тисяч на день.

Проте дослідники з Гарварду попередили, що якщо країна хоче, щоб економіка знову відкрилася, тестування повинно охоплювати принаймні 500 000 осіб в день.

За останніми соціологічними дослідженнями в США 78% людей повністю підтримують введені в країні карантинні обмеження. Найбільше хочуть продовжити карантин жінки (82%, чоловіки – 74%), люди віком старше 65 (88%) та демократи (87%, республіканці – 77%)

Попри це у деяких штатах вже декілька днів продовжуються протести проти режиму самоізоляції, учасники яких і не думають виконувати міри соціального дистанціювання.

Їм на противагу почали збиратися невеликі пікети медпрацівників, які закликають людей залишатися вдома. Наприклад, у місті Гаррісберг, штат Пенсильванія, декілька медсестер мовчки пронесли повз натовп транспаранти з написами "Stay at home".

Епідеміологи попереджають, що такі мітинги можуть призвести до нового спалаху захворювання.

Президент Дональд Трамп вирішив підписати указ про призупинення імміграції в США "у світлі нападу невидимого ворога, а також, щоб захистити робочі місця американських громадян".

Велика Британія. Чи доцільні маски?

У Великій Британії за добу:

Померло – 449 . Це найменший показник, починаючи з 6 квітня

Від початку епідемії:

Захворіло –124 743. Майже щодня Британія потрапляє у трійку лідерів за кількістю хворих.

Померло – 16 509.

Вчені при уряді Британії вивчають рекомендації щодо обов’язкового носіння захисних масок в супермаркетах, аптеках тощо. Вони сумніваються, що такі рекомендації доцільні, адже можуть призвести до нестачі засобів захисту у медичних працівників.

Франція. Більше 20 тисяч загиблих

У Франції за останню добу:

Загинуло – 547. Що більше, ніж минулої доби, коли було зареєстровано 395 випадків смерті.

Від початку епідемії:

Загиблих – 20 255. Франція стала четвертою країною світу після Італії, Іспанії та США, що перетнули поріг у 20 тисяч загиблих.

Одужавших – 38 037. Кількість нових госпіталізацій продовжує повільно скорочуватися шостий день поспіль

Світові потрясіння: ціни на нафту, мігранти та "вбивче" забруднення повітря

Глава Всесвітньої організації охорони здоров’я вважає, що попереду для людства найскладніші випробування.

Франція, Німеччина, Італія та Іспанія просять Єврокомісію про "план солідарності" щодо мігрантів, які прибувають через Середземне море. Карантинне закриття портів в Італії та Мальті наразі не дозволяє рятівним човнам громадських організацій, які підбирають мігрантів, висадити їх на берег.

Ціна нафти WTI вперше в історії "обвалилась" нижче нуля. Вартість падає на тлі затовареності ринку та зниження попиту через пандемію, а також – через закриття 21 квітня травневих ф'ючерсів.

Дослідження, проведене німецьким Університетом Мартіна Лютера, свідчить, що забруднення повітря може бути ключовим фактором смертності від COVID-19. Аналіз показав, що 78% смертей в Італії, Іспанії, Франції та Німеччини стались в найбільш забруднених регіонах.

"Отруєння нашого навколишнього середовища означає отруєння нашого власного тіла, і коли воно відчуває хронічний респіраторний стрес, його здатність захищати себе від інфекцій обмежена", – додають дослідники.

Тим часом Київ періодично потрапляє в антирейтинги найбільш забруднених міст світу. Останніми днями, через пожежі в Київській та Житомирській області українська столиця навіть очолила такий перелік, обігнавши азійських "лідерів".

У Британії онлайн-парламент. У Зімбабве спалах не коронавірусу

Після повернення на роботу після великодніх канікул законодавці в Великої Британії проголосують за проведення засідань парламенту онлайн. Якщо вони схвалять такі заходи, Палата громад вперше у своїй 700-річній історії засідатиме віддалено і депутати будуть ставити питання міністрам через Zoom.

У Зімбабве – спалах малярії. Кількість випадків захворювання зростає на фоні погіршення економічних умов і серйозної нестачі ліків.

Президент Чехії Мілош Земан висловив думку, що кордони країни мають лишатися закритими протягом року:

"Я завжди вважав, що кордони мають лишатися закритими протягом року, щоб виїзд не призвів до нової хвилі епідемії, що цілком можливо, якщо їхати до країн, де епідемія ще триває".

Диктатори і мітингувальники. Росіяни кидають каміння і протестують онлайн

Білорусь всупереч карантину планує провести парад на честь 9 травня. При цьому в армії зареєстровано вже три випадки зараження коронавірусом. Загалом у країні майже 6,3 тисячі хворих, 51 людина померла.

Крім того, школи країни після подовжених канікул через коронавірус поновлюють навчання.

У Перу мешканці закритої на карантин столиці намагались пішки залишити місто і потрапити у селища. Щоб зупинити громадян, поліція перекрила головну автомагістраль і випустила сльозогінний газ у натовп.

У Росії ОМОН витіснив з площі людей, які протестували проти карантинну. Поліцейських закидали камінням.

Ініціатором мітингу був відомий активіст, який не визнає небезпеку коронавірусу. Його затримали в рамках справи за поширення неправдивої інформації про обставини, що становлять загрозу життю людей.

Росіяни у кількох містах також провели віртуальні мітинги проти режиму самоізоляції. Вони ставили точки на мапі і писали свої претензії до влади.

Дикі тварини шикують, а зоопарки – потребують допомоги

Через спустошення міст по всьому світу на їхні вулиці виходять дикі тварини. Нових мешканців помічають по всьому світу. Ось кілька прикладів

Тим часом тварини у зоопарках ризикують опинитись у скрутних умовах через відсутність відвідувачів. У Новій Зеландії люди пожертвували більше 140 тисяч доларів для одного із зоопарків.

Міла Куніс та Ештон Кутчер почали продавати "Карантинне вино". Октоберфест скасували

Голлівудська пара Ештон Кутчер та Міла Куніс почали випускати "Карантинне вино" вартістю $25 за пляшку.

Зірки розповіли, що у такій спосіб долучаються до боротьби з COVID-19.

Продаватимуть вино "Піно Нуар" по дві пляшки. Всі гроші з продажу підуть благодійним організаціям, які зараз задіяні у боротьбі з пандемією.

Куніс та Кутчер придумали спеціальні білі етикетки для вина за написами "Карантин" та "П’ю за…". Зірки пропонують самостійно написати на білому фоні свій тост.

Британська модна рада придумала, чим замінити тиждень моди, який скасували через коронавірус.

12 червня розпочнеться триденний модний марафон, який пройде в онлайн. Для модників з усього світу зроблять подкасти, інтерв’ю з дизайнерами та проведуть покази в інтернеті.

Любителям фестивалю Октоберфест, який мав пройти цього року з 19 вересня по 4 жовтня, доведеться пити пиво вдома.

Мер Мюнхена Дітер Райтер і прем’єр-міністр Баварії Маркус Зьодер підвердили скасування фестивалю.

Як зазначають ЗМІ, за понад 200-річну історію мюнхенський Октоберфест скасовувався більше десятка разів, зокрема, під час воєн та через холеру у XIX столітті.