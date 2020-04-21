21 апреля. No time to die: Обвал цен на нефть, в Беларуси проведут парад Победы, в Германии отменили Октоберфест

Официальные данные, актуальные на 11:30 21 апреля

До окончания карантина, продленного 25 марта, остается 4 дня.

Впрочем, на ближайшем заседании правительства МОЗ предложит его продлить до 12 мая. Некоторые ограничения планируют смягчить – снять запрет на прогулки в парках, открыть музеи и библиотеки.

Новый пик заболеваемости коронавирусом правительство ожидает в начале мая, после его прохождения начнут вводить антикризисные меры в поддержку экономики.

21 апреля в Украине началась третья неделя "Всеукраинской школы онлайн".

Украина. Количество суточных больных снова начало расти

На 50-й день с момента выявления первого инфицированного в Украине зарегистрировано 6 125 больных. Почти пятая часть больных по всей Украине, 1138 – медицинские работники. Еще 399 детей.

Выздоровели после болезни 367 человек, умерло – 161.

За все время пандемии в Украине сделали 61 997 ПЦР-тестов, часть из них – повторные.

Черновицкая область остается самой пострадавшей от коронавируса, количество инфицированных почти дошло до тысячи – 988. На втором месте Киев с 892 больными.

В 10 больницах Буковины, определенных для госпитализации больных с COVID-19, осталось 109 свободных мест.

После того, как в Украине три дня уменьшалось количество новых больных (от 501 случая 17 марта до 261 случая 20-го) их число снова выросло.

За прошедшие сутки:

415 установленных больных, из них 25 детей и 64 медработников

10 летальных случаев

8 человек выздоровели.

Госпитализировали 126 человек, что почти на 50 больше, чем днем ​​ранее.

В Вооруженных силах четыре новых случая инфицирования – это военнослужащие Житомирского военного института имени Королева. Всего в ВСУ 39 больных.

На фронте – без перемен, ни одного больного.

Во временно оккупированном Крыму, по данным оккупантов, количество инфицированных возросло до 46. По Востоку – новых данных нет уже несколько дней, по последним в Донецкой области – 36 больных, в Луганской – 21.

В Ровенской области, которая входит в 10 областей с наибольшим количеством больных, коронавирус повторно обнаружили у 4-х пациентов, которых должны были выписывать из больницы.

Из-за вспышки коронавируса Почаев на Тернопольщине, где стоит один из крупнейших храмов УПЦ МП, закрывают на въезд и выезд.

За всеми цифрами касательно ситуации с коронавирусом следите на картах и ​​графиках "Украинской правды".

Ослабление

В Славянске Донецкой области 21 апреля возобновил работу общественный транспорт. Область имеет один из самых низких показателей заболеваемости, инфицированных всего 16, шесть из которых уже выздоровели.

После смягчения карантина для спортсменов на первую тренировку в Кропивницком вышли многократная призерка Паралимпийских игр Анастасия Мисник и чемпионка мира Виктория Шпачинская. Спортсменки бегают, отжимаются и прыгают через препятствия в масках и перчатках.

К началу карантина у них было 12 тренировок в неделю, сейчас – 6-7.

Медицина по видео

Пока в Украине советуют созваниваться по телефону с семейными врачами, украинцы в США пользуются телемедициной. Бывшей киевлянке Майе Абдуллаевой, в настоящее время жительнице штата Вирджиния, после инфицирования коронавируса и анализов в неотложной помощи выписали таблетки от кашля, ингалятор и самоизоляцию на две недели. Остальное лечение – через видеосвязь.

"Я пользовалась телемедициной за это время раз 6 или 7. Для меня это довольно приятная процедура, не нужно ехать к врачу на прием", – рассказывает Майя.

Мир. 2,5 млн больных

Во всем мире:

Заболели: за весь период 2 478 948

В течение суток количество заболевших возросло примерно на 70,5 тысяч (накануне – около 75 тысяч человек).

Выздоровели: 652 046 (+23 230 за сутки). На первом месте – Германия, где за последний день выписаны около 3,5 тысяч человек.

Умерли: 170 399 (+ примерно 5 тысяч за минувшие сутки, что на 500 меньше, чем накануне)

Лидерами по суточной смертности снова стали США, Франция, Великобритания.

При этом во всех наиболее пораженных странах уже как минимум два дня снижается количество смертей за сутки.

В Италии число умерших от коронавируса держится на уровне показателей середины марта. Начиная с 4 мая страна ослабляет некоторые карантинные ограничения.

В Испании впервые с 24 марта суточное количество погибших составило менее 400 человек, официально сообщается о 399 смертях.

США. 78% американцев поддерживают карантин

В США за последние сутки:

Погибло – 1 433. Что примерно на 500 меньше, чем накануне

С начала эпидемии:

Погибших – 42 364. Наибольшее количество погибших от COVID-19 в мире приходится на США.

Выздоровевших – около 73 тысяч.

Больше всего от COVID-19 страдает город Нью-Йорк, где погибло более 15 тысяч человек. Три жителя города подали иск в суд на ВОЗ. Они обвинили организацию в неспособности своевременно объявить о пандемии, контролировать действия Китая, дать рекомендации по лечению, ограничить поездки.

Чтобы остановить распространение вируса, в США пошли путем массового тестирования населения. В стране уже было сделано более 4 млн тестов, примерно 150 тысяч в день.

Однако исследователи из Гарварда предупредили, что если страна хочет, чтобы экономика снова открылась, тестирование должно охватывать по крайней мере 500 тысяч человек в день.

По последним социологическим исследованиям, в США 78% людей полностью поддерживают введенный в стране карантин. Больше всего хотят продлить карантин женщины (82%, мужчины – 74%), люди старше 65 (88%) и демократы (87%, республиканцы – 77%).

Несмотря на это в некоторых штатах уже несколько дней продолжаются протесты против режима самоизоляции, участники которых и не думают выполнять меры социального дистанцирования.

Им в противовес начали собираться небольшие пикеты медработников, которые призывают людей оставаться дома. Например, в городе Гаррисберг, штат Пенсильвания, несколько медсестер молча пронесли мимо толпы транспаранты с надписями "Stay at home".

Эпидемиологи предупреждают, что такие митинги могут привести к новой вспышке заболевания.

Президент Дональд Трамп решил подписать указ о приостановлении иммиграции в США "в свете нападения невидимого врага, а также, чтобы защитить рабочие места американских граждан".

Великобритания. Целесообразны ли маски?

В Великобритании в сутки:

Умерло – 449. Это наименьший показатель, начиная с 6 апреля

С начала эпидемии:

Заболело – 124 743. Почти ежедневно Великобритания попадает в тройку лидеров по количеству больных.

Умерло – 16 509.

Ученые при правительстве Великобритании изучают рекомендации по обязательному ношению защитных масок в супермаркетах, аптеках и т.д. Они сомневаются, что такие рекомендации целесообразны, ведь могут привести к недостатку средств защиты у медицинских работников.

Франция. Более 20 тысяч погибших

Во Франции за последние сутки:

Погибло – 547. Это больше, чем в прошлые сутки, когда было зарегистрировано 395 случаев смерти.

С начала эпидемии:

Погибших – 20 255. Франция стала четвертой страной мира после Италии, Испании и США, которые пересекли порог в 20 тысяч погибших.

Выздоровевших – 38 037. Количество новых госпитализаций продолжает медленно сокращаться шестой день подряд

Мировые потрясения: цены на нефть, мигранты и "убийственное" загрязнение воздуха

Глава Всемирной организации здравоохранения считает, что впереди для человечества самые сложные испытания.

Франция, Германия, Италия и Испания просят Еврокомиссию о "плане солидарности" в отношении мигрантов, прибывающих через Средиземное море. Карантинное закрытие портов в Италии и Мальте пока не позволяет спасательным лодкам общественных организаций, которые подбирают мигрантов, высадить их на берег.

Цена нефти WTI впервые в истории "обвалилась" ниже нуля. Стоимость падает на фоне затоваренности рынка и снижения спроса из-за пандемии, а также – из-за закрытия 21 апреля майских фьючерсов.

Исследование, проведенное немецким Университетом Мартина Лютера, свидетельствует, что загрязнение воздуха может быть ключевым фактором смертности от COVID-19. Анализ показал, что 78% смертей в Италии, Испании, Франции и Германии произошли в наиболее загрязненных регионах.

"Отравление нашей окружающей среды означает отравление нашего собственного тела, и когда оно чувствует хронический респираторный стресс, его способность защищать себя от инфекций ограничена", – добавляют исследователи.

Тем временем Киев периодически попадает в антирейтинги наиболее загрязненных городов мира. В последние дни, из-за пожаров в Киевской и Житомирской области украинская столица даже возглавила такой перечень, обогнав азиатских "лидеров".

В Британии онлайн-парламент. В Зимбабве вспышка не коронавируса

По возвращении на работу после пасхальных каникул законодатели в Великобритании проголосуют за проведение заседаний парламента онлайн. Если они одобрят такие меры, Палата общин впервые в своей 700-летней истории будет заседать удаленно и депутаты будут задавать вопросы министрам через Zoom.

В Зимбабве – вспышка малярии. Количество случаев заболевания растет на фоне ухудшения экономических условий и серьезной нехватки лекарств.

Президент Чехии Милош Земан выразил мнение, что границы страны должны оставаться закрытыми в течение года:

"Я всегда считал, что границы должны оставаться закрытыми в течение года, чтобы выезд не привел к новой волне эпидемии, что вполне возможно, если ехать в страны, где эпидемия еще продолжается".

Диктаторы и митингующие. Россияне бросают камни и протестуют онлайн

Беларусь вопреки карантину планирует провести парад в честь 9 мая. При этом в армии зарегистрировано уже три случая заражения коронавирусом. Всего в стране почти 6,3 тысячи больных, 51 человек умер.

Кроме того, школы страны после продленных каникул из-за коронавируса возобновляют обучение.

В Перу жители закрытой на карантин столицы пытались пешком покинуть город и попасть в поселки. Чтобы остановить граждан, полиция перекрыла главную автомагистраль и выпустила слезоточивый газ в толпу.

В России ОМОН вытеснил с площади людей, которые протестовали против карантина. Полицейских забросали камнями.

Инициатором митинга был известный активист, который не признает опасность коронавируса. Его задержали в рамках дела за распространение неправдивой информации об обстоятельствах, угрожающих жизни людей.

Россияне в нескольких городах также провели виртуальные митинги против режима самоизоляции. Они ставили точки на карте и писали свои претензии к власти.

Дикие животные шикуют, а зоопарки – нуждаются в помощи

Из-за опустошения городов по всему миру на их улицы выходят дикие животные. Новых жителей замечают по всему миру. Вот несколько примеров

Между тем животные в зоопарках рискуют оказаться в трудных условиях из-за отсутствия посетителей. В Новой Зеландии люди пожертвовали больше 140 тысяч долларов для одного из зоопарков.

Мила Кунис и Эштон Кутчер начали продавать "Карантинное вино". Октоберфест отменили

Голливудская пара Эштон Кутчер и Мила Кунис начали выпускать "Карантинное вино" стоимостью $25 за бутылку.

Звёзды рассказали, что таким способом присоединяются к борьбе с COVID-19.

Продавать вино "Пино Нуар" будут по две бутылки. Все деньги от продажи пойдут благотворительным организациям, которые сейчас задействованы в борьбе с пандемией.

Кунис и Кутчер придумали специальные белые этикетки для вина с надписями "Карантин" и "Пью за ...". Звезды предлагают самостоятельно написать на белом фоне свой тост.

Британский модный совет придумал, чем заменить неделю моды, которую отменили из-за коронавируса.

12 июня начнется трехдневный модный марафон, который пройдет онлайн. Для модников со всего мира сделают подкасты, интервью с дизайнерами и проведут показы в интернете.

Любителям фестиваля Октоберфест, который должен пройти в этом году с 19 сентября по 4 октября, придется пить пиво дома.

Мэр Мюнхена Дитер Райтер и премьер-министр Баварии Маркус Зёдер подтвердили отмену фестиваля.

Как отмечают СМИ, за более чем 200-летнюю историю мюнхенский Октоберфест отменялся больше десятка раз, в частности, во время войн и из-за холеры в XIX веке.