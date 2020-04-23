Материалы уголовного производства в отношении видеозаписей с братом главы Офиса президента Андрея Ермака Денисом Ермаком передали в Национальную полицию.

Источник: юридическая компания "Миллер", адвокат Гео Лерос Маси Найем в комментарии "Украинской правде", Лерос в Facebook

Детали: В "Миллер" узнали, что Специализированная антикоррупционная прокуратура изменила квалификацию открытого ранее производства со "Злоупотребление влиянием" на "Мошенничество" и 17 апреля приняла решение о передаче дела по подследственности в ГСУ Национальной полиции.

Дословно: "Суть злоупотребления влиянием в том, что человеку дают деньги за то, что он повлияет на принятие решений кем-то другим. А суть мошенничества в том, что лицо, злоупотребляя доверием, выманивает деньги, просто для собственного обогащения. Мошенничество, в отличие от злоупотребление влиянием, не относится к коррупционным преступлениям, поэтому дело больше не находится в подследственности НАБУ".

Прямая речь Найема: "По моей информации, логика прокуроров САП такова: Денис и Андрей Ермак якобы не получали денег за назначение на должности, поэтому это не злоупотребление влиянием, а уже мошенничество - других фигурантов дела Дмитрия Штанько и Сергея Шумского. В связи с этим переквалификация и дело уже не подследственно НАБУ, а подследственно полиции".

Прямая речь Лероса: "Теперь вместо НАБУ расследование будет проводить Национальная полиция, а Денис Ермак сразу оказался потерпевшим, а не организатором схемы распродажи должностей. Теперь в такой стране мы живем, добро пожаловать в зазеркалье!".

Читайте также: "Люби друзи" Зеленского. Первый коррупционный скандал Зе!команды

Предыстория: