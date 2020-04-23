Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

САП не увидела коррупции в действиях брата Ермака и передала дело полиции

Четверг, 23 апреля 2020, 19:09
САП не увидела коррупции в действиях брата Ермака и передала дело полиции

Материалы уголовного производства в отношении видеозаписей с братом главы Офиса президента Андрея Ермака Денисом Ермаком передали в Национальную полицию.

Источник: юридическая компания "Миллер", адвокат Гео Лерос Маси Найем в комментарии "Украинской правде", Лерос в Facebook

Детали: В "Миллер" узнали, что Специализированная антикоррупционная прокуратура изменила квалификацию открытого ранее производства со "Злоупотребление влиянием" на "Мошенничество" и 17 апреля приняла решение о передаче дела по подследственности в ГСУ Национальной полиции.

Дословно: "Суть злоупотребления влиянием в том, что человеку дают деньги за то, что он повлияет на принятие решений кем-то другим. А суть мошенничества в том, что лицо, злоупотребляя доверием, выманивает деньги, просто для собственного обогащения. Мошенничество, в отличие от злоупотребление влиянием, не относится к коррупционным преступлениям, поэтому дело больше не находится в подследственности НАБУ".

Прямая речь Найема: "По моей информации, логика прокуроров САП такова: Денис и Андрей Ермак якобы не получали денег за назначение на должности, поэтому это не злоупотребление влиянием, а уже мошенничество - других фигурантов дела Дмитрия Штанько и Сергея Шумского. В связи с этим переквалификация и дело уже не подследственно НАБУ, а подследственно полиции".

Прямая речь Лероса: "Теперь вместо НАБУ расследование будет проводить Национальная полиция, а Денис Ермак сразу оказался потерпевшим, а не организатором схемы распродажи должностей. Теперь в такой стране мы живем, добро пожаловать в зазеркалье!".

Читайте также: "Люби друзи" Зеленского. Первый коррупционный скандал Зе!команды

Предыстория:

  • Нардеп от "Слуги народа" Гео Лерос обнародовал видеозаписи,  на которых человек, похожий на брата главы Офиса президента Андрея Ермака– Дениса Ермака – проводит переговоры о трудоустройстве неназванных лиц на определенные должности в органах власти. Позже Специализированная антикоррупционная прокуратура по заявлению Лероса начала уголовное производство.
  • Андрей Ермак в свою очередь заявил, что на обнародованном видео действительно его брат Денис. В связи с распространением видео Ермак намерен был обратиться с заявлением в Службу безопасности Украины и Госбюро расследований.
  • Гео Лерос подал в НАБУ обращение с "пленками". В свою очередь, ГБР возбудило уголовное дело в отношении Лероса.
  • Позже юридическая компания "Миллер", которая защищает Лероса, сообщила, что после публикации "пленок" правоохранительные органы открылиуже 5 уголовных производств. 
  • Сам же Денис Ермак заявил, что как гражданин волен встречаться с кем угодно и обсуждать, что угодно, и то, что его брат чиновник, не должно ограничивать его права.
  • Фигурант пленок с братом председателя Офиса президента Андрея Ермака Дмитрий Штанько 16 лет проработал в органах внутренних дел, а другой фигурант Сергей Шумский является гласным внештатным сотрудником оперативного управления СБУ.
  • Штанько также заявил, что в целом от людей, которые претендовали на какие-то должности в государственной власти, для Дениса Ермака собрали около 100 тысяч долларов, а Андрею Ермаку передавали 10 тысяч долларов.

Украинская правда

"Украинская правда" в Threads

Темы: Гео Лерос Андрей ЕрмакАнтикоррупционная прокуратура
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Иранский беспилотник поразил танкер с химикатами в Индийском океане

На вечеринке российских журналистов в Риге неизвестный бросил учебную гранату

ХАМАС потерял связь с пятью израильскими заложниками

фото, видео, дополненоВо Львове произошел взрыв в частном доме, есть погибшие и раненые

И.о. министра: Случай с Печием не должен бросать тень на других журналистов

10 "волонтеров" получили разрешение на выезд за границу и не вернулись – Херсонская ОГА

Все новости...
Гео Лерос
Лерос сообщил, что выиграл суд против ВР, которая отстранила его от заседаний
Корниенко прокомментировал отстранение Лероса от участия в заседаниях ВР
Рада отстранила Лероса от заседаний: он говорит, что из-за критики в адрес Ермака
Последние новости
09:46
фото"Пес рыжий, как папина борода". История мальчика, что потерял отца, но нашел друга в его память
09:45
Вооруженные силы 81 раз за сутки вступили в бой с оккупантами - Генштаб
09:33
Премьер Косово говорит, что Сербия готовит новую провокацию с вооруженными людьми
09:26
обновлено от 00:28На Хмельнитчине ночью работала ПВО, сбили "Шахеда"
09:10
ОП посчитал страны ЕС, которые еще не присоединились к декларации о "гарантиях безопасности" Украине
08:56
фото, видеоПартизаны пробрались на склад боеприпасов в Крыму и обнаружили командный пункт россиян
08:39
Исламисты могли планировать теракты в Кельне, Вене и Мадриде, нескольких задержали
08:25
Украинские защитники уничтожили еще 800 россиян и 28 их артсистем
08:03
Российские военные выпустили по Херсонщине 425 снарядов: четыре человека погибли 
07:38
Этой ночью ПВО сбила 14 из 15 Шахедов 
Все новости...
Реклама: