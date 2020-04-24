24 апреля. No time to die: В США 50 тысяч погибших, Европа проходит первый пик, Рамадан меняет карантин у мусульман

Офіційні дані, актуальні на 11:00 24 квітня

Україна. Понад 600 людей одужали

"Це надсерйозна хвороба. Хвороба, з якою світ ще не стикався. Тому дуже великий період часу ми будемо змушені і користуватися масками, і тримати дистанцію, і користуватися дезінфекторами", – пояснює міністр охорони здоров’я Максим Степанов, що означає для України 2 роки жити в нових умовах.

Детальніше читайте в інтерв’ю "Української правди".

Країна вже 44-ий день на карантині.

За весь час епідемії коронавірусу в Україні:

7 647 встановлених випадків. Майже п’ята частина, 1 459, – медпрацівники. Ще 503 дітей.

встановлених випадків. Майже п’ята частина, 1 459, – медпрацівники. Ще 503 дітей. 601 людина одужала

людина одужала 193 – померли

За понад 50 днів епідемії в Україні зробили 77 752 ПЛР-тестів, частина з них – повторні. Це втричі менше, ніж у сусідній Польщі, де першого хворого виявили лише на день пізніше, ніж в Україні.

Головний санлікар Віктор Ляшко розглядає можливість запустити масове ІФА-тестування на антитіла до нового коронавірусу, щоб визначити наявність імунітету до коронавірусної хвороби.

93% хворих українців підхопили коронавірус усередині країни. Інші 7% перебували за кордоном в межах 14 днів до появи симптомів.

Регіонами з найвищою кількістю інфікованих лишаються Чернівецька область та Київ – мають понад тисячу хворих. У шістьох областях встановлених випадків поки що менше сотні.

За минулу добу:

477 встановлених хворих, з них 28 дітей і 98 медпрацівників

встановлених хворих, з них 28 дітей і 98 медпрацівників 6 летальних випадків

летальних випадків 96 людей одужали

За добу госпіталізували 181 людину, що майже дорівнює кількості госпіталізованих днем раніше, 23 квітня.

У Збройних силах поступово зростає кількість інфікованих, за добу додалося 5 випадків. Четверо військових перебувають у лікарнях, один лікується вдома. Усього в ЗСУ 51 інфікований.

На фронті – жодного хворого за понад 50 днів епідемії.

До армії призовників братимуть лише після обсервації. Весняний призов, який перенесли через пандемію, має початися у травні.

Ситуація на тимчасово окупованих територіях, за даними окупантів: у Криму 57 хворих, в окупованих районах Донеччини 71, Луганщини – 48.

З Італії повернулися українські медики, які три тижні там допомагали лікувати хворих. Їхній досвід дуже важливий для України, каже міністр охорони здоров’я.

За динамікою зміни кількості хворих в Україні та в кожній області стежте на картах і графіках "Української правди".

Онкопацієнти, донори та безхатьки на карантині

Всеукраїнська платформа донорства IDonor заявила, що МОЗ не потурбувався під час карантину про онкопацієнтів. Частина хворих не може доїхати до лікарень, не може збирати гроші на дорогу терапію через втрату роботи, не може купувати ліки та виїжджати на лікування через закриті кордони.

Наприкінці березня у дитячому "Охмадиті", як і по всій країні, був дефіцит масок, антисептиків і рукавичок, повідомляв благодійний фонд "Таблеточки". Він закупив засоби захисту для лікарів на майже 800 тисяч гривень, утім такі речі швидко закінчуються і коштують нині дорожче, ніж зазвичай.

Представники благодійного фонду "Таблеточки" (виконавчий директор В‘ячеслав Биков і директорка зі стратегічних партнерств Світлана Пугач) з плакатами на підтримку онкохворих дітей у день оголошення карантину Фото: Facebook-сторінка "Таблеточок"

Центри здачі крові неодноразово заявляли про дефіцит компонентів крові після впровадження карантину. Для однієї операції на дитячому серці треба від 2 до 10 донорів. Центр дитячої кардіології та кардіохірургії у Києві робить таких понад 30 на день.

Кількість донорів зменшилася і в Центрі крові Київського військового госпіталю. Кров для поранених військових 23 квітня здали службовці та керівництво ЗСУ.

Військові здають кров у Центрі крові Київського військового госпіталю. ФОТО: Facebook-сторінка Генштабу ЗСУ

Знайти адреси центрів крові у вашій області можна тут, перевірити, чи підпадаєте ви під вимоги до донорів, – тут.

У Львові під час карантину у два рази зросла кількість безхатьок, які приходять за безкоштовним гарячим супом, що роздає Спільнота "Емаус-Оселя".

"Упродовж багатьох років приходило до 100 безпритульних людей, а під час карантину приходить до 200. Черга розтягується алеями скверу аж до Меморіалу Небесної сотні", – розповідає організація.

Як живеться безхатькам у Києві, читайте в репортажі "Української правди".

Люди тримають дистанцію, очікуючи на обід, та здебільшого стоять у масках Фото: Facebook-сторінка Спільноти "Емаус-Оселя".

Світ. У Росії третій день поспіль друге місце за кількістю хворих

У всьому світі:

Захворіли: за весь період 2 710 239

Протягом доби кількість хворих зросла приблизно на 85,5 тисяч (напередодні – близько 74 тисяч людей).

На другому місці за добовою кількістю хворих третій день поспіль опиняється Росія. Тут напередодні зафіксовано 5 849 нових випадків, від початку епідемії загинуло 615 людей.

Одужали: 743 151 (+ 28 791 за добу). На першому місці другий день поспіль – Німеччина, де за добу одужало близько 5 тисяч людей.

Померли: 190 890 (+7 831 за добу, що приблизно на 1 200 більше, ніж напередодні)

Лідерами за добовою смертністю знову стали США, Велика Британія, Франція. У трійці лідер за кількістю тих, хто одужав Німеччина, Іспанія та Італія.

В Італії вже третю добу поспіль фіксують рекордні зростання кількості пацієнтів, які видужали від коронавірусу.

В Іспанії 5-й день поспіль кількість загиблих менша 500.

Рівень смертності від коронавірусної хвороби у Франції лишається стабільним – близько 500 летальних випадків за день. Кількість пацієнтів у реанімації знижується 15-ту добу.

США. 50 тисяч загиблих

У США за останню добу:

Загинуло – 3 371. Якщо не враховувати дні перерахунку смертності, то це найбільший добовий рекорд загиблих для країни та світу.

Від початку епідемії:

Загиблих – 49 963. Що майже вдвічі більше, ніж в Італії, яка є другою найбільш постраждалою країною в світі.

Одужавших – близько 80 924.

Перше в штаті Нью-Йорк дослідження людей на антитіла до COVID-19 показує, що у 13,9% опитаних вони є, тобто вони вже заразилися і одужали від вірусу.

Така статистика вказує на те, що 2,7 мільйона американців вже були інфіковані по всьому штату. Якщо результати дослідження підтвердяться, і рівень зараження в Нью-Йорку складе близько 14%, відсоток смертності від коронавіруса може бути переглянутий.

Через коронакризу понад 26 мільйонів людей у США втратили роботу. Лише за останні сім днів 4,4 мільйона американців подали заявки на отримання допомоги з безробіття.

Кількість безробітних перевищує показники, які фіксували під час глобальної фінансової кризи 2008 року.

Дональд Трамп знову шокував науковців пропозицією звернути увагу на нові ліки, ефективність яких не доведена. Йдеться про такий собі "дезінфектор", використання якого нібито може вилікувати людину протягом 1 хвилини.

На це Роберт Райх, професор Каліфорнійського університету в Берклі і колишній міністр, написав у Твіттері, що "брифінги Трампа серйозно загрожують здоров'ю населення".

Тим часом ВООЗ повідомила, що препарат Ремдесівір, який вважався перспективним для лікування COVID-19, не дав ніякого ефекту в першому детальному дослідженні.

Цей препарат один з тих, який Дональд Трамп називав "багатообіцяючим". Не так давно президент також пропонував лікувати хворих ультрафіолетом.

Велика Британія. Тести для мільйонів

У Великій Британії за добу:

Померло – 616. Що на 140 менше ніж напередодні. Кількість загиблих зменшується третій день поспіль.По темпам захворювання Британія тримає третє місце в світі,

Від початку епідемії:

Захворіло – 138 078.

Померло – 18 738.

Тест на коронавірус здали вже 583 496 британців.

Уряд Британії намагається реалізувати стратегію широкомасштабного тестування і відслідковування контактів та дійти позначки в 100 000 тестів на день. Для цього мільйонам працівників ключових напрямків (викладачі, інженери тощо) та їхнім родинам запропонували замовити тест на коронавірус онлайн. Пройти його і вже за 72 години отримати результат.

Журналісти британського видання The Times провели дослідження даних щодо загиблих, які оприлюднює Національна служба здоров’я і з'ясували, що в лікарнях країни темношкірі люди з Covid-19 вмирають майже в два рази частіше, ніж білі пацієнти.

Схожі дослідження вже були проведені науковцями Британії та США, вони підтвердили, що темношкірі люди більше страждають через коронавірус, ніж білі. В першу чергу це пояснюється гіршим доступом до медицини, який все ще мають люди з темною шкірою.

Європа минула пік хвороби

Європейський центр з контролю і профілактики захворювань каже, що пандемія коронавірусу послабилась у більшості держав ЄС:

"Схоже, що в 20 країнах Євросоюзу/Європейської економічної зони перша хвиля передачі пройшла свій пік зі зменшенням числа нових зареєстрованих випадків".

За даними ЗМІ, в ЄС розробляють план відновлення економіки після пандемії коронавірусу обсягом 2 трильйони євро.

Серед іншого вірус помітно вдарив по транспортній сфері. Авіатрафік у Європі впав на 90%, збиток в обороті для європейських авіакомпаній в 2020 році оцінюється в 89 млрд доларів.

Австрійський горнолижний курорт, який став місцем зараження сотен людей, після виходу з карантину планує змінити імідж. В Ішглі, відомому як "Ібіца Альп", заявили, що будуть відходити від "тусовочного туризму":

"Це означає більше якісного туризму і менше – орієнтованого на вечірки, пріоритет – лижники, і менше туристів, які приїздять на один день на автобусах тільки на вечірки".

Дослідження вчених з Інституту здоров'я Карлоса III в Мадриді свідчить, що коронавірус в Іспанії був з середини лютого, коли влада казала про його відсутність, і хвороба поширилась без "нульового пацієнта".

Рамадан починається: як змінюється карантин у мусульман

У п’ятницю починається мусульманський священний місяць Рамадан. І деякі країни змінюють порядки свого карантину.

Індонезія – найбільш густонаселена серед мусульман – припиняє несуттєві поїздки між провінціями. Заборона стосуватиметься внутрішніх і міжнародних повітряних (до 1 червня) і морських (до 8 червня) перевезень. Виключеннями будуть вантажні перевезення, рейси для репатріації, а також поїздки державних чиновників, дипломатичного персоналу і представників міжнародних організацій.

Алжир скоротить нічну комендантську годину і зніме цілодобовий карантин в одній з провінцій недалеко від столиці.

Єгипет також скоротить комендантську годину і дозволить відкривати більше підприємств, які зможуть працювати по вихідним, але все одно будуть закриватись о 17 годині.

Однак мечеті залишаться закритими, а публічні релігійні – забороненими.

В Об'єднаних Арабських Еміратах теж скоротили комендантську годину. У Дубаї заявили, що кафе і ресторани зможуть відновити свою діяльність, а торгові центри – відкриватись з полудня до 22 години, але з максимальною місткістю 30%. Громадський транспорт відновлять у неділю, компанії зможуть пускати 30% своїх співробітників в офіси, попередньо перевіряючи їхню температуру.

Мечеті, кінотеатри та ігрові майданчики поки залишаються закритими.

Влада в онлайні і зрізані троянди в Японії

Державний радник М’янми Аунг Сан Су Чжи, яка де-факто є лідером країни, проводить прямі трансляції у Facebook, під час яких заслуховує державних і регіональних чиновників охорони здоров'я та інших людей, які борються з епідемією.

скріншот з фб-трансляції Aung San Suu Kyi

Розмови стосуються не лише останніх новин. Під час останнього ефіру йшлось, наприклад, про те, як робітники-мігранти, які повертаються в країну, можуть мінімізувати поширення нового коронавірусу.

Прем'єр-міністр Фінляндії Санна Марін з четверга почала працювати віддалено зі своєї резиденції, щоб перестрахуватись. Причина в тому, що у тісному колі її співробітника було підтверджено COVID-19. Він сам не має симптомів і не зустрічався з прем’єркою. Тому її карантин – лише запобіжний захід.

В Японії зрізали близько 3 тисяч кущів троянд, щоб утримати людей від прогулок парком, куди навесні люди зазвичай приходять подивитись на квіти.

Рози в парку минулого року

"Інфоепідемія" у Twitter і довгоочікуване Zoom-покращення

Компанія Graphika, яка спеціалізується на аналізі соцмереж, випустила новий звіт, в якому йдеться, що Twitter заповнений новою дезінформацією, пов'язаною з коронавірусом. Дослідники назвали це "інфоепідемією", вказали на причетність крайніх правих груп, антивакцинаторів та прокремлівських інтернет-спільнот.

Zoom цими вихідними почне випуск довгоочікуваного оновлення безпеки. Раніше компанія зіткнулася з численними скаргами та відмовами від використання саме через проблеми захищенності.

На мурал Бенксі надягли маску. Том Хенкс підтримав хлопчика на ім’я Корона

Відомий мурал стріт-художника Бенксі "Дівчина з проколотою барабанною перетинкою" пройшов карантинний апгрейд. На її обличчі з’явилася синя хірургічна маска з тканини, як символ епохи пандемії.

Наразі невідомо, чи додав маску сам Бенксі або хтось інший.

"Дівчина з проколотою барабанною перетинкою" – мурал, який Бенксі намалював в Брістолі. Художник взяв за основу полотно Яна Вермеєра "Дівчина з перловою сережкою".

Актор Том Хенкс, який перехворів на COVID-19, відповів хлопчику Корона Де Вріс. Восьмирічний австралієць запитав у листі, як почуває себе Хенкс з дружиною. Та поскаржився що через його ім’я над ним знищуються однолітки та обзивають Коронавірусом.

Хенкс назвав хлопчика своїм другом, подякував його за турботу та надіслав подарунок – коштовну друкарську машинку бренду Corona.

Гурт The Rolling Stones виклала кліп на нову пісню "Living In A Ghost Town".

"Я привид, який живе в місті-привиді", – співає легендарний лідер гурту Мік Джаггер.

В кліпі показують порожні станції метро та вулиці Лондона, Лос-Анджелеса, Кіото та інших міст світу.

Цікаво, що цю пісню The Rolling Stones почали писати ще до початку пандемії коронавірусу. Отже її можна назвати цілком пророчою.

24 квітня о 19:00 за підтримки ВООЗ та Warner Music стартує глобальний благодійний онлайн-фестиваль PlayOn Fest. В ньому візьмуть участь Coldplay, Slipknot, David Guetta, Green Day, Janelle Monáe та інші зірки.

Фестиваль триватиме з 24 по 26 квітня. Пожертвування, які вдасться зібрати під час проекту, підуть на боротьбу з COVID-19.