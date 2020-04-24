24 апреля. No time to die: В США 50 тысяч погибших, Европа проходит первый пик, Рамадан меняет карантин у мусульман

Официальные данные, актуальные на 11:00 24 апреля

Украина. Более 600 человек выздоровели

"Это сверхсерьезная болезнь. Болезнь, с которой мир еще не сталкивался. Поэтому очень большой период времени мы будем вынуждены и пользоваться масками, и держать дистанцию, и пользоваться дезинфекторами", – объясняет министр здравоохранения Максим Степанов, что значит для Украины 2 года жить в новых условиях.

Подробнее читайте в интервью "Украинской правды".

Страна уже 44-ый день на карантине.

За все время эпидемии коронавируса в Украине:

7 647 установленных случаев. Почти пятая часть, 1 459, – медработники. Еще 503 детей.

установленных случаев. Почти пятая часть, 1 459, – медработники. Еще 503 детей. 601 человек выздоровели

человек выздоровели 193 – умерли.

За более чем 50 дней эпидемии в Украине сделали 77 752 ПЦР-теста, часть из них – повторные. Это в три раза меньше, чем в соседней Польше, где первого больного обнаружили лишь на день позже, чем в Украине.

Главный санврач Виктор Ляшко рассматривает возможность запустить массовое ИФА-тестирования на антитела к новому коронавирусу, чтобы определить наличие иммунитета к коронавирусной болезни.

93% больных украинцев подхватили коронавирус внутри страны. Остальные 7% находились за рубежом в пределах 14 дней до появления симптомов.

Регионами с наивысшим количеством инфицированных остаются Черновицкая область и Киев – более тысячи больных. В шести областях установленных случаев пока меньше сотни.

За прошедшие сутки:

477 установленных больных, из них 28 детей и 98 медработников

установленных больных, из них 28 детей и 98 медработников 6 летальных случаев

летальных случаев 96 человек выздоровели

За сутки госпитализировали 181 человека, что почти равно количеству госпитализированных днем ​​ранее, 23 апреля.

В Вооруженных силах постепенно растет количество инфицированных, за сутки добавилось 5 случаев. Четверо военных находятся в больницах, один лечится дома. Всего в ВСУ 51 инфицированный.

На фронте – ни одного больного за более 50 дней эпидемии.

В армию призывников будут брать только после обсервации. Весенний призыв, который перенесли из-за пандемии, должен начаться в мае.

Ситуация на временно оккупированных территориях, по данным оккупантов: в Крыму 57 больных, в оккупированных районах Донецкой области 71, Луганской – 48.

Из Италии вернулись украинские медики, которые три недели там помогали лечить больных. Их опыт очень важен для Украины, говорит министр здравоохранения.

За динамикой изменений количества больных в Украине и в каждой области следите на картах и ​​графиках "Украинской правды".

Онкопациенты, доноры и бездомные на карантине

Всеукраинская платформа донорства IDonor заявила, что Минздрав не позаботился во время карантина об онкопациентах. Часть больных не может доехать до больницы, не может собирать деньги на дорогостоящую терапию из-за потери работы, не может покупать лекарства и выезжать на лечение из-за закрытых границ.

В конце марта в "Охматдете", как и по всей стране, был дефицит масок, антисептиков и перчаток, сообщал благотворительный фонд "Таблеточки". Фонд закупил средства защиты врачей почти на 800 тысяч гривен, впрочем такие вещи быстро заканчиваются и стоят сейчас дороже, чем обычно.

Представители благотворительного фонда "Таблеточки" (исполнительный директор Вячеслав Быков и директор по стратегическому партнерству Светлана Пугач) с плакатами в поддержку онкобольных детей в день объявления карантина Фото: Facebook-страница "Таблеточок"

Центры сдачи крови неоднократно заявляли о дефиците компонентов крови после введения карантина. Для одной операции на детском сердце надо от 2 до 10 доноров. Центр детской кардиологии и кардиохирургии в Киеве делает таких более 30 в день.

Количество доноров уменьшилось и в Центре крови Киевского военного госпиталя. Кровь для раненых военных 23 апреля сдали служащие и руководство ВСУ.

Военные сдают кровь в Центре крови Киевского военного госпиталя ФОТО: Facebook-страница Генштаба ВСУ

Найти адреса центров крови в вашей области можно здесь, проверить, подпадаете ли вы под требования к донорам, – здесь.

Во Львове во время карантина в два раза выросло количество бездомных, которые приходят за бесплатным горячим супом, что раздает сообщество "Эммаус-Оселя".

"В течение многих лет приходило до 100 бездомных, а во время карантина приходит до 200. Очередь растягивается аллеями сквера до Мемориала Небесной сотни", – рассказывает организация.

Как живется бездомным в Киеве, читайте в репортаже "Украинской правды".

Люди держат дистанцию, ожидая обед, и в основном стоят в масках Фото: Facebook-странице "Эммаус-Оселя"

Мир. В России третий день подряд второе место по количеству больных

Во всем мире:

Заболели: за весь период 2 710 239

В течение суток количество заболевших возросло примерно на 85,5 тысяч (накануне – около 74 тысяч человек).

На втором месте по суточному количеству больных третий день подряд оказывается Россия. Здесь накануне зафиксировано 5 849 новых случаев, с начала эпидемии погибло 615 человек.

Выздоровели: 743 151 (+ 28 791 за сутки). На первом месте второй день подряд – Германия, где за сутки выписаны около 5 тысяч человек.

Умерли: 190 890 (+7 831 в сутки, что примерно на 1,2 тысяч больше, чем накануне)

Лидерами по суточной смертности снова стали США, Великобритания, Франция. В тройке лидеров по количеству тех, кто выздоровел Германия, Испания и Италия.

В Италии уже третьи сутки подряд фиксируют рекордный рост числа пациентов, выздоровевших от коронавируса.

В Испании 5-й день подряд количество погибших меньше 500.

Уровень смертности от коронавирусной болезни во Франции остается стабильным – около 500 летальных случаев в день. Количество пациентов в реанимации снижается 15-е сутки.

США. 50 тысяч погибших

В США за последние сутки:

Погибло – 3 371. Если не учитывать дни пересчете смертности, то это суточный рекорд погибших для страны и мира.

С начала эпидемии:

Погибших – 49 963. Что почти вдвое больше, чем в Италии, которая является второй наиболее пострадавшей страной в мире.

Выздоровевших – около 80 924.

Первое в штате Нью-Йорк исследование людей на антитела к COVID-19 показывает, что у 13,9% они есть, то есть эти люди уже заразились и выздоровели от вируса.

Такая статистика указывает на то, что 2,7 миллиона американцев уже были инфицированы по всему штату. Если результаты исследования подтвердятся, и уровень заражения в Нью-Йорке составит около 14%, процент смертности от коронавируса может быть пересмотрен.

Из-за коронакризиса более 26 миллионов человек в США потеряли работу. Только за последние семь дней 4,4 миллиона американцев подали заявки на получение пособия по безработице.

Количество безработных превышает показатели, которые фиксировали во время глобального финансового кризиса 2008 года.

Дональд Трамп вновь шокировал ученых предложением обратить внимание на новые лекарства, эффективность которых не доказана. Речь идет о неком "дезинфекторе", использование которого якобы может вылечить человека в течение 1 минуты.

На это Роберт Райх, профессор Калифорнийского университета в Беркли и бывший министр написал в Твиттере, что "брифинги Трампа серьезно угрожают здоровью населения".

Между тем ВОЗ сообщила, что препарат Ремдесивир, который считался перспективным для лечения COVID-19, не дал никакого эффекта в первом детальном исследовании.

Этот препарат один из тех, который Дональд Трамп называл "многообещающим". Не так давно президент также предлагал лечить больных ультрафиолетом.

Великобритания. Тесты для миллионов

В Великобритании в сутки:

Умерло – 616. Что на 140 меньше чем накануне. Количество погибших уменьшается третий день подряд. По темпам заболевания Великобритания держит третье место в мире,

С начала эпидемии:

Заболело – 138 078.

Умерло – 18738.

Тест на коронавирус сдали уже 583 496 британцев.

Правительство Великобритании пытается реализовать стратегию широкомасштабного тестирования и отслеживания контактов и дойти отметки в 100 тысяч тестов в день.

Для этого миллионам работников ключевых направлений (преподаватели, инженеры и т.д.) и их семьям предложили заказать тест на коронавирус онлайн. Пройти его и уже через 72 часа получить результат.

Журналисты британского издания The Times провели исследование данных о погибших, которое публикует Национальная служба здоровья, и выяснили, что в больницах страны темнокожие люди с COVID-19 умирают почти в два раза чаще, чем белые пациенты.

Похожие исследования уже были проведены учеными Великобритании и США, они подтвердили, что темнокожие люди больше страдают от коронавируса, чем белые. В первую очередь это объясняется худшим доступом к медицине, который все еще есть у людей с темной кожей.

Европа прошла пик болезни

Европейский центр по контролю и профилактике заболеваний говорит, что пандемия коронавируса ослабла в большинстве государств ЕС.

"Похоже, что в 20 странах Евросоюза/Европейской экономической зоны первая волна передачи прошла свой пик с уменьшением числа новых зарегистрированных случаев".

По данным СМИ, в ЕС разрабатывают план восстановления экономики после пандемии коронавируса объемом 2 триллиона евро.

Среди прочего вирус заметно ударил по транспортной сфере. Авиатрафик в Европе упал на 90%, ущерб в обороте для европейских авиакомпаний в 2020 году оценивается в 89 млрд долларов.

Австрийский горнолыжный курорт, который стал местом заражения сотен людей, после выхода из карантина планирует сменить имидж. В Ишгле, известном как "Ибица Альп", заявили, что будут отходить от "тусовочного туризма":

"Это означает больше качественного туризма и меньше – ориентированного на вечеринки, приоритет – лыжники, и меньше туристов, приезжающих на один день в автобусах только на вечеринки".

Исследование ученых из Института здоровья Карлоса III в Мадриде свидетельствует, что коронавирус в Испании был с середины февраля, когда власть говорила об его отсутствии, и болезнь распространилась без "нулевого пациента".

Рамадан начинается: как меняется карантин у мусульман

В пятницу начинается мусульманский священный месяц Рамадан. И некоторые страны меняют порядки своего карантина.

Индонезия – самая густонаселенная среди мусульман – прекращает несущественные поездки между провинциями. Запрет будет касаться внутренних и международных воздушных (до 1 июня) и морских (до 8 июня) перевозок.

Исключениями будут грузовые перевозки, рейсы для репатриации, а также поездки государственных чиновников, дипломатического персонала и представителей международных организаций.

Алжир сократит ночной комендантский час и снимет круглосуточный карантин в одной из провинций недалеко от столицы.

Египет также сократит комендантский час и позволит открывать больше предприятий, которые смогут работать по выходным, но все равно будут закрываться в 17 часов.

Однако мечети останутся закрытыми, а публичные религиозные – запрещенными.

В Объединенных Арабских Эмиратах тоже сократили комендантский час. В Дубае заявили, что кафе и рестораны смогут возобновить свою деятельность, а торговые центры – открываться с полудня до 22 часов, но с максимальной вместимостью 30%. Общественный транспорт восстановят в воскресенье, компании смогут пускать 30% своих сотрудников в офисы, предварительно проверяя их температуру.

Мечети, кинотеатры и игровые площадки пока остаются закрытыми.

Власть в онлайне и срезанные розы в Японии

Государственный советник Мьянмы Аун Сан Су Чжи, которая де-факто является лидером страны, проводит прямые трансляции в Facebook, во время которых заслушивает государственных и региональных чиновников здравоохранения и других людей, которые борются с эпидемией.

скриншот з фб-трансляции Aung San Suu Kyi

Разговоры касаются не только новостей. Во время последнего эфира говорилось, например, о том, как рабочие-мигранты,которые возвращаются в страну, могут минимизировать распространение нового коронавируса.

Премьер-министр Финляндии Санна Марин с четверга начала работать удаленно из своей резиденции, чтобы перестраховаться. Причина в том, что в тесном кругу ее сотрудника было подтверждено COVID-19. Он сам не имеет симптомов и встречался с премьером. Поэтому ее карантин – лишь мера.

В Японии срезали около 3 тысяч кустов роз, чтобы удержать людей от прогулок по парку, куда весной люди обычно приходят посмотреть на цветы.

Розы в парке в прошлом году

"Инфоэпидемия" в Twitter и долгожданное Zoom-улучшение

Компания Graphika, которая специализируется на анализе соцсетей, выпустила новый отчет, в котором говорится, что Twitter заполнен новой дезинформацией, связанной с коронавирусом. Исследователи назвали это "инфоэпидемией", указали на причастность крайне правых групп, противопрививочников и прокремлевских интернет-сообществ.

Zoom в эти выходные начнет выпуск долгожданного обновления безопасности. Ранее компания столкнулась с многочисленными жалобами и отказами от использования именно из-за проблем защищенности.

Бэнкси надели маску на мурал. Том Хэнкс поддержал мальчика по имени Корона

Известный мурал стрит-художника Бэнкси "Девушка с проколотой барабанной перепонкой" прошел карантинный апгрейд. На ее лице появилась синяя хирургическая маска из ткани, как символ эпохи пандемии.

Пока неизвестно, добавил маску сам Бэнкси или кто-то другой.

"Девушка с проколотой барабанной перепонкой" – мурал, который Бэнкси нарисовал в Бристоле. Художник взял за основу полотно Яна Вермеера "Девушка с жемчужной сережкой".

Актер Том Хэнкс, который переболел COVID-19, ответил мальчику Корона Де Врис. Восьмилетний австралиец спросил в письме, как чувствует себя Хэнкс с женой. И пожаловался, что из-за его имени над ним издеваются сверстники и обзывают Коронавирусом.

Хэнкс назвал мальчика своим другом, поблагодарил за заботу и прислал подарок – дорогую печатную машинку бренда Corona.

Группа The Rolling Stones выложила клип на новую песню "Living In A Ghost Town".

"Я призрак, живущий в городе-призраке", – поет легендарный лидер группы Мик Джаггер.

В клипе показывают пустые станции метро и улицы Лондона, Лос-Анджелеса, Киото и других городов мира.

Интересно, что эту песню The Rolling Stones начали писать еще до начала пандемии коронавируса. Так что ее можно назвать пророческой.

24 апреля в 19:00 при поддержке ВОЗ и Warner Music стартует глобальный благотворительный онлайн-фестиваль PlayOn Fest. В нем примут участие Coldplay, Slipknot, David Guetta, Green Day, Janelle Monáe и другие звезды.

Фестиваль пройдет с 24 по 26 апреля. Пожертвования, которые удастся собрать во время проекта, пойдут на борьбу с COVID-19.