Законопроект, который дает возможность уволить Сытника, рассмотрит комитет

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Воскресенье, 26 апреля 2020, 17:00

28 апреля на заседании комитета ВР по правоохранительной деятельности должен быть рассмотрен законопроект, в случае принятия которого может быть уволен директор НАБУ Артем Сытник.

Источник: народный депутат от "Голоса" Александра Устинова в Facebook

Дословно: "Несколько дней назад Дубинский начал собирать подписи, чтобы провести внеочередное заседание, чтобы проголосовать законопроект №3133, которым уволят директора НАБУ Сытника.

А уже сегодня нам срочно прислали повестку дня правоохранительного комитета и вуаля... первым стоит именно этот законопроект и еще 10 альтернативных от "Голоса", которые мы подали, чтобы показать, что этот законопроект является ничем иным, как очередной политической заказухой".

Детали: Устинова отметила, что автором законопроекта №3133 является нардеп от "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко, в отношении которого НАБУ расследует уголовное производство.

Дословно: "Похоже, здесь экс-БПП-ЕС, которые мечтали об увольнении директора НАБУ годами и интересы Коломойского сойдутся: и тем, и тем очень нужно убрать Сытника. Первым, чтобы закрыли по ним производства, вторым – чтобы дело Привата, которое расследует НАБУ, таки похоронили".

Детали: Законопроект №3133 предусматривает, в частности, внесение изменений в часть 4 статьи 6 закона "О Национальном антикоррупционном бюро Украины", которая определяет основания для увольнения директора НАБУ.

Так, предлагается дополнить пункт о том, что директор НАБУ освобождается от должности "в случае вступления в законную силу обвинительного приговора суда в отношении него" словами, что он также освобождается в случае "вступления в законную силу решения суда о привлечении его к административной ответственности за совершение правонарушения, связанного с коррупцией".

Кроме того, законопроектом предлагается внести изменения в статью 13, определяющую ограничения в отношении работников НАБУ. Так, предлагается дополнить часть первую этой статьи фразой о том, что ряд лиц не только не могут быть назначены в НАБУ, но и должны быть уволены из него.

В частности, это касается лица, "имеющего судимость за совершение преступления, если такая судимость не погашена или не снята в установленном законом порядке (кроме реабилитированного лица), или на которую в течение последнего года налагалось административное взыскание за совершение правонарушения, связанного с коррупцией или привлекалось судом к ответственности за совершение умышленного преступления".

Что предшествовало: 6 марта нардепы от "Слуги народа" внесли в Верховную Раду законопроект об изменениях в закон о Национальном антикоррупционном бюро Украины.

В пояснительной записке отмечается, что если суд вынес решение об административном правонарушении директора НАБУ, связанное с коррупцией, парламент может рассмотреть увольнение чиновника.

Предыстория:

  • Генпрокуратурой в отношении директора НАБУ Артема Сытника были составлены админпротоколы о его отдыхе в охотничьем хозяйстве в Ровенской области, который якобы оплатили другие люди, и директор НАБУ не указал сумму в декларации. Сытник якобы не оплатил средства за проживание в ходе своего отдыха в сумме 25 000 гривен.
  • Впоследствии Саранинский суд Ровенской области признал Сытника виновным в административном нарушении во время отдыха в Ровенской области и присудил штраф.
  • Сытник не смог обжаловать решение, поэтому оно вступило в силу, и директора НАБУ внесли в реестр коррупционеров.
  • Также он заявил, что намерен обратиться в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) по решению украинского суда.

Катерина Тищенко, УП
Темы: НАБУ Верховная Рада Сытник


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