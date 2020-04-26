Законопроект, который дает возможность уволить Сытника, рассмотрит комитет

28 апреля на заседании комитета ВР по правоохранительной деятельности должен быть рассмотрен законопроект, в случае принятия которого может быть уволен директор НАБУ Артем Сытник.

Источник: народный депутат от "Голоса" Александра Устинова в Facebook, Алексей Гончаренко в комментарии УП

Дословно: "Несколько дней назад Дубинский начал собирать подписи, чтобы провести внеочередное заседание, чтобы проголосовать законопроект №3133, которым уволят директора НАБУ Сытника.

А уже сегодня нам срочно прислали повестку дня правоохранительного комитета и вуаля... первым стоит именно этот законопроект и еще 10 альтернативных от "Голоса", которые мы подали, чтобы показать, что этот законопроект является ничем иным, как очередной политической заказухой".

Детали: Устинова отметила, что автором законопроекта №3133 является нардеп от "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко.

Устинова утверждает, что "именно по его сделкам в Одессе НАБУ имеет уголовное производство" и дает ссылку на неизвестный сайт "Компромат1", который пишет, что Высший антикоррупционный суд 20 сентября 2019 года наложил арест на "дачу Маразли", собственниками которой являются фирмы "Бульвар 1906" и "Крок Вперед". Они якобы аффилированы с одесскими политиками Михаилом Шмушковичем и Алексеем Гончаренко.

Дословно Устинова: "Похоже, здесь экс-БПП-ЕС, которые мечтали об увольнении директора НАБУ годами и интересы Коломойского сойдутся: и тем, и тем очень нужно убрать Сытника. Первым, чтобы закрыли по ним производства, вторым – чтобы дело Привата, которое расследует НАБУ, таки похоронили".

Реакция: Вместе с тем, сам Гончаренко в комментарии УП заявил, что НАБУ не расследует производств в отношении него.

Детали: Законопроект №3133 предусматривает, в частности, внесение изменений в часть 4 статьи 6 закона "О Национальном антикоррупционном бюро Украины", которая определяет основания для увольнения директора НАБУ.

Так, предлагается дополнить пункт о том, что директор НАБУ освобождается от должности "в случае вступления в законную силу обвинительного приговора суда в отношении него" словами, что он также освобождается в случае "вступления в законную силу решения суда о привлечении его к административной ответственности за совершение правонарушения, связанного с коррупцией".

Кроме того, законопроектом предлагается внести изменения в статью 13, определяющую ограничения в отношении работников НАБУ. Так, предлагается дополнить часть первую этой статьи фразой о том, что ряд лиц не только не могут быть назначены в НАБУ, но и должны быть уволены из него.

В частности, это касается лица, "имеющего судимость за совершение преступления, если такая судимость не погашена или не снята в установленном законом порядке (кроме реабилитированного лица), или на которую в течение последнего года налагалось административное взыскание за совершение правонарушения, связанного с коррупцией или привлекалось судом к ответственности за совершение умышленного преступления".

Что предшествовало: 6 марта нардепы от "Слуги народа" внесли в Верховную Раду законопроект об изменениях в закон о Национальном антикоррупционном бюро Украины.

В пояснительной записке отмечается, что если суд вынес решение об административном правонарушении директора НАБУ, связанное с коррупцией, парламент может рассмотреть увольнение чиновника.

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