Законопроєкт, який дає можливість звільнити Ситника, розгляне комітет

28 квітня на засіданні комітету ВР з правоохоронної діяльності має бути розглянуто законопроєкт, у разі прийняття якого може бути звільнено директора НАБУ Артема Ситника.

Джерело: народний депутат від "Голосу" Олександра Устінова в Facebook, Олексій Гончаренко у коментарі УП

Дослівно: "Кілька днів тому Дубінський почав збирати підписи, щоб провести позачергове засідання, щоб проголосувати законопроєкт №3133, яким звільнять директора НАБУ Ситника.

А вже сьогодні нам терміново прислали порядок денний правоохоронного комітету і вуаля... першим стоїть саме цей законопроєкт і ще 10 альтернативних від "Голосу", які ми подали, щоб показати, що цей законопроєкт є нічим іншим, як черговою політичною заказухою".

Деталі: Устінова зазначила, що автором законопроєкту №3133 є нардеп від "Європейської солідарності" Олексій Гончаренко.

Устінова стверджує, що "саме по його оборудках в Одесі НАБУ має кримінальне провадження" і дає посилання на невідомий сайт "Компромат1", який пише, що Вищий антикорупційний суд 20 вересня 2019 року наклав арешт на "дачу Маразлі", власниками якої є фірми "Бульвар 1906" і "Крок Вперед". Вони нібито афілійовані з одеськими політиками Михайлом Шмушковичем і Олексієм Гончаренком.

Дослівно Устінова: "Схоже, тут екс-БПП-ЄС, які мріяли про звільнення директора НАБУ роками, і інтереси Коломойського зійдуться: і тим, і тим конче потрібно прибрати Ситника. Першим, щоб закрили по ним провадження, другим – щоб справу Привату, яку розслідує НАБУ, таки поховали".

Реакція: Разом з тим, сам Гончаренко у коментарі УП заявив, що НАБУ не розслідує проваджень щодо нього.

Деталі: Законопроєкт №3133 передбачає, зокрема, внесення змін до частини 4 статті 6 закону "Про Національне антикорупційне бюро України", яка визначає підстави для звільнення директора НАБУ.

Так, пропонується доповнити пункт про те, що директор НАБУ звільняється з посади "в разі набрання законної сили обвинувальним вироком суду стосовно нього" словами, що він також звільняється у разі "набрання законної сили рішенням суду про притягнення його до адміністративної відповідальності за вчинення правопорушення, пов’язаного з корупцією".

Крім того, законопроєктом пропонується внести зміни до статті 13, яка визначає обмеження стосовно працівників НАБУ. Так, пропонується доповнити частину першу цієї статті фразою про те, що ряд осіб не лише не можуть бути призначені в НАБУ, але й повинні бути звільнені з нього.

Зокрема, це стосується особи, яка "має судимість за вчинення злочину, якщо така судимість не погашена або не знята в установленому законом порядку (крім реабілітованої особи), або на яку протягом останнього року накладалося адміністративне стягнення за вчинення правопорушення, пов’язаного з корупцією, або притягалася судом до відповідальності за вчинення умисного злочину".

Що передувало: 6 березня нардепи від "Слуги народу" внесли до Верховної Ради законопроєкт про зміни до закону про Національне антикорупційне бюро України.

У пояснювальній записці зазначалося, що якщо суд виніс рішення про адміністративне правопорушення директора НАБУ, пов’язане з корупцією, парламент може розглянути звільнення посадовця.

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