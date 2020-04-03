Кулеба рассказал, что с черными ящиками сбитого Ираном самолета МАУ

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Пятница, 3 апреля 2020, 10:28

Иран продолжает удерживать бортовые самописцы сбитого в январе самолета МАУ и Украины ведет переговоры, чтобы их получить.

Как сообщает "Европейская правда", об этом на онлайн-брифинге в пятницу рассказал глава МИД Дмитрий Кулеба.

По его словам, сейчас Украина работает с Ираном по катастрофе МАУ на двух направлениях: дипломатическо-юридическом и авиационно-техническом.

"В сухом остатке: ящики в Иране, мы их пока не получили", - сказал Дмитрий Кулеба.

Он добавил, что кроме переговоров с Ираном Украины проводит консультации с международными партнерами, прежде всего Канадой.

"Наша цель номер один - получить ящики. Цель номер два: четко выписать и согласовать с Ираном механизм несения юридической ответственности за эту трагедию. Шагом номер три будет реализация этих достигнутых договоренностей", - резюмировал Кулеба.

Украинский самолет Boeing-737 авиакомпании МАУ, следовавший рейсом PS 752 Тегеран - Киев, сбили вскоре после взлета.

На борту находились 167 пассажиров и 9 членов экипажа, все они погибли. Среди жертв катастрофы были граждане 7 государств.

В середине марта Иран заявил, что согласился передать Украине бортовые самописцы сбитого самолета МАУ с последующей передачей Франции в случае, если понадобится дополнительная экспертиза.

Темы: Иран авиа


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