Коронавирус: Минздрав составит реестр всех мест для обсервации

203 просмотра
Пятница, 3 апреля 2020, 10:38

Министерство здравоохранения сформирует новый реестр мест для обсервации людей в связи с эпидемией коронавируса Covid-19.

Источник: заместитель главы Минздрава главный санитарный врач Виктор Ляшко на брифинге

Детали: Ляшко объяснил, что законом Украины о защите населения от инфекционных болезней четко предусмотрено, что обсерваторы, изоляторы, а также другие специализированные заведения создаются на местах органами местного самоуправления и органами местной исполнительной власти, и их медицинское обеспечение должно планироваться органами местного самоуправления.

Прямая речь: "Мы прописали четкие критерии и рамки, которые должны быть в обсерваторах, чтобы предотвратить распространение коронавирусной болезни как на территории Украины так и внутри конкретного заведения. Сейчас Минздрав получил поручение Государственной чрезвычайной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности.

Сегодня-завтра наши специалисты вместе с областными государственными администрациями проведут осмотр всех потенциальных мест для обсервации, будет сформирована дополнительно табличка, соответствуют ли они указанным требованиям, и это будет новый реестр всех мест для обсервации, которые будут существовать на территории Украины".

Валентина Романенко, УП
Темы: коронавирус Минздрав


powered by lun.ua
Материалы по теме
Производитель пива Corona останавливает работу 3 апреля 2020, 10:25
На Тернопольщине еще одна смерть от COVID-19 3 апреля 2020, 10:23
В Украине 942 человека заболели COVID-19, из них 23 умерли 3 апреля 2020, 10:07
Все новости
Главные новости
В Украине 942 человека заболели COVID-19, из них 23 умерли
Россия обвинила Украину в отказе от Консультативного совета и "пропаганде" против нее
Коронавирус: 1 миллион заражений, 53 тысячи смертей
В ближайшее время Кабмин ограничит передвижение людей
Все новости
коронавирус

Почему людей обязывают носить маски

советы

Как не разрушить семью во время карантина?

Поиск по сайту
Архив
Весь архів
Подпишитесь на наши уведомления!