Коронавирус: Минздрав составит реестр всех мест для обсервации

Министерство здравоохранения сформирует новый реестр мест для обсервации людей в связи с эпидемией коронавируса Covid-19.

Источник: заместитель главы Минздрава главный санитарный врач Виктор Ляшко на брифинге

Детали: Ляшко объяснил, что законом Украины о защите населения от инфекционных болезней четко предусмотрено, что обсерваторы, изоляторы, а также другие специализированные заведения создаются на местах органами местного самоуправления и органами местной исполнительной власти, и их медицинское обеспечение должно планироваться органами местного самоуправления.

Прямая речь: "Мы прописали четкие критерии и рамки, которые должны быть в обсерваторах, чтобы предотвратить распространение коронавирусной болезни как на территории Украины так и внутри конкретного заведения. Сейчас Минздрав получил поручение Государственной чрезвычайной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности.

Сегодня-завтра наши специалисты вместе с областными государственными администрациями проведут осмотр всех потенциальных мест для обсервации, будет сформирована дополнительно табличка, соответствуют ли они указанным требованиям, и это будет новый реестр всех мест для обсервации, которые будут существовать на территории Украины".

Напомним: По состоянию на 10.00 3 апреля в Украине в целом подтвердили 942 случая заболевания COVID-19, из них 23 случая - летальные, 19 человек выздоровели.

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