Раде предлагают внести изменения в закон о Конституционном Суде

В Верховной Раде зарегистрирован законопроект о внесении изменений в закон о Конституционном Суде, направленный на усиление его независимости и эффективности.

Источник: сайт парламента

Детали: Проект закона о внесении изменений в закон "О Конституционном Суде Украины" относительно усиления независимости и повышения эффективности функционирования Конституционного Суда (№330) зарегистрировала депутат от "Слуги народа" Галина Третьякова.

Проект закона внесен 3 апреля и передан руководству парламента.

Текста изменений, которые предлагает нардеп президентской партии, еще нет на сайте ВР.