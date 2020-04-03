Раде предлагают внести изменения в закон о Конституционном Суде

2257 просмотров
Пятница, 3 апреля 2020, 13:59

В Верховной Раде зарегистрирован законопроект о внесении изменений в закон о Конституционном Суде, направленный на усиление его независимости и эффективности.

Источник: сайт парламента

Детали: Проект закона о внесении изменений в закон "О Конституционном Суде Украины" относительно усиления независимости и повышения эффективности функционирования Конституционного Суда (№330) зарегистрировала депутат от "Слуги народа" Галина Третьякова.

Проект закона внесен 3 апреля и передан руководству парламента.

Текста изменений, которые предлагает нардеп президентской партии, еще нет на сайте ВР.

Темы: КС законодательство Верховная Рада Слуга народа


powered by lun.ua
Материалы по теме
КС признал неконституционным, что Кабмин решает вопросы зарплаты прокуроров 27 марта 2020, 16:38
Защита подозреваемого по делу Шеремета пошел в Конституционный суд 24 марта 2020, 12:02
В КСУ оспаривают запуск реформы прокуратуры 18 марта 2020, 19:16
Все новости
Главные новости
Коронавирус: Испания опередила Италию по количеству заражений
С 6 апреля в Украине запрещается ходить без документов и более чем по двое
Шмыгаль рассказал, когда начнут снимать карантин
Еще двое киевлян умерли от коронавируса – Кличко
Все новости
еда

14 причин, почему вы постоянно голодны

социум

Признаки аутизма у ребенка: чек-лист для всех возрастов

Поиск по сайту
Архив
Весь архів
Подпишитесь на наши уведомления!