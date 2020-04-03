Раде предлагают внести изменения в закон о Конституционном Суде
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Пятница, 3 апреля 2020, 13:59
В Верховной Раде зарегистрирован законопроект о внесении изменений в закон о Конституционном Суде, направленный на усиление его независимости и эффективности.
Источник: сайт парламента
Детали: Проект закона о внесении изменений в закон "О Конституционном Суде Украины" относительно усиления независимости и повышения эффективности функционирования Конституционного Суда (№330) зарегистрировала депутат от "Слуги народа" Галина Третьякова.
Проект закона внесен 3 апреля и передан руководству парламента.
Текста изменений, которые предлагает нардеп президентской партии, еще нет на сайте ВР.
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