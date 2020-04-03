Украина закупит реагенты на проведение 1 млн тестов на коронавирус

3 апреля будет подписан контракт по закупке реагентов, которых хватит на проведение 1 млн тестов на коронавирус в Украине.

Источник: заместитель главы Офиса президента Украины, секретарь координационного совета по противодействию распространению COVID-19 Кирилл Тимошенко на ежедневном селекторном совещании, которого цитирует пресслужба ОП

Прямая речь: "В начале следующей недели эти реагенты отправят в региональные лаборатории"

Детали: Тимошенко сообщил, что ночью в Украину прибыло 100 тыс. тестов и к вечеру их доставят в регионы.

По его словам, дополнительно в области сегодня отгружают первую партию многоразовых защитных костюмов для врачей. До конца следующей недели медицинские учреждения получат 12 тыс. единиц такой защитной одежды.

Тимошенко подчеркнул, что закупка необходимых спецсредств и оборудования происходит на постоянной основе.

Зеленский отметил, что должна проходить проверка доставки этих вещей в медицинские учреждения.

Что было раньше: В Офисе президента заявили, что рейсы в Китай за медицинскими масками будут осуществлять ежедневно.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что распределение спецсредств защиты для борьбы с коронавирусом, доставку которых для больниц в регионы организует центральная власть, должно происходить справедливо.

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