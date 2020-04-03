Украина закупит реагенты на проведение 1 млн тестов на коронавирус

1001 просмотр
Пятница, 3 апреля 2020, 14:30

3 апреля будет подписан контракт по закупке реагентов, которых хватит на проведение 1 млн тестов на коронавирус в Украине.

Источник: заместитель главы Офиса президента Украины, секретарь координационного совета по противодействию распространению COVID-19 Кирилл Тимошенко на ежедневном селекторном совещании, которого цитирует пресслужба ОП

Прямая речь: "В начале следующей недели эти реагенты отправят в региональные лаборатории"

Детали: Тимошенко сообщил, что ночью в Украину прибыло 100 тыс. тестов и к вечеру их доставят в регионы.

По его словам, дополнительно в области сегодня отгружают первую партию многоразовых защитных костюмов для врачей. До конца следующей недели медицинские учреждения получат 12 тыс. единиц такой защитной одежды.

Тимошенко подчеркнул, что закупка необходимых спецсредств и оборудования происходит на постоянной основе.

Зеленский отметил, что должна проходить проверка доставки этих вещей в медицинские учреждения.

Что было раньше: В Офисе президента заявили, что рейсы в Китай за медицинскими масками будут осуществлять ежедневно.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что распределение спецсредств защиты для борьбы с коронавирусом, доставку которых для больниц в регионы организует центральная власть, должно происходить справедливо.

Читайте также: В интернете требовали, чтобы я раскрывал коробки, фотографировал. Депутат рассказал, как везли тесты из Китая

Сколько человек заболели COVID-19 в Украине и мире  

Предыстория:

  • 23 марта в Киеве приземлился военный самолет Ил-76, который спецрейсом из Китая привез в Украину медицинские средства для борьбы с COVID-19.В  Украину доставили 250 тысяч быстрых тестов и 521 систему проведения полимеразной цепной реакции (ПЦР), 80 тысяч респираторов, 10 тысяч комбинезонов защиты, аппараты искусственной вентиляции легких, 500 тысяч трехслойных масок.
  • 29 февраля в "Борисполе" приземлился еще один самолет из Китая. Спецрейсом привезли 300 тыс. респираторов, 35 тыс. костюмов защиты, 1,8 млн обычных медицинских масок и другие средства защиты. В ночь на 30 марта в Украину также должны были отдельно доставить еще 100 тыс. ПЦР-тестов.
  • Так, 31 марта в Украине начали распределять между регионами 100 тысяч ПЦР-тестов, которые накануне прибыли из Южной Кореи.
  • 31 марта из Китая в Украину привезли еще 100 тыс. высокоточных ПЦР-тестов для выявления коронавируса, 40 тыс. очков многоразового использования, медицинские маски и оборудование для аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ).

Темы: коронавирус Офис президента


powered by lun.ua
Материалы по теме
Венгрия изменила правила транзита для украинцев, которые возвращаются домой 3 апреля 2020, 14:32
В больнице доставят 12 тысяч многократных защитных костюмов – ОПУ 3 апреля 2020, 14:11
Российский "Аэрофлот" предлагает забрать украинцев из Непала 3 апреля 2020, 14:05
Все новости
Главные новости
Коронавирус: Испания догнала Италию по количеству заражений, 932 человека умерли за сутки
С 6 апреля в Украине запрещается ходить без документов и более чем по двое
Шмыгаль рассказал, когда начнут снимать карантин
Еще двое киевлян умерли от коронавируса – Кличко
Все новости
соцсети

12 фишек Instagram, о которых не все знают

тест

Выдерживаете ли вы work-life balance работая из дома?

Поиск по сайту
Архив
Весь архів
Подпишитесь на наши уведомления!