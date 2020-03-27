Убийство в доме экс-министра: суд арестовал Кожару
Шевченковский райсуд Киева арестовал экс-министра иностранных дел Леонида Кожару, подозреваемого в убийстве своего товарища.
Источник: заседание суда
Детали: Кожару берут под стражу до 25 мая. Ему также разрешили выйти под залог в 14 083 500 гривен.
Прокуратура просила арестовать подозреваемого, его адвокаты выступили против.
Показания Кожара давал в закрытом судебном заседании, поэтому пока не известна его версия событий вечера 21 февраля, когда был застрелен єкс-глава правления телеканала "Интер" Сергей Старицкий.
В открытой части Кожара лишь сказал, что из-за "безосновательных обвинений" он якобы не может собирать деньги для помощи врачам на КПВВ в Луганской области.
Підозрюваний у вбивстві ексміністр закордонних справ Леонід Кожара виступив у суді. Свою версію подій він розповів у закритій частині засідання. А у відкритій лише поскаржися, що "безпідставні звинувачення" нібито заважають йому збирати гроші лікарям у Луганській області pic.twitter.com/FmDcJIQlcq— Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) March 27, 2020
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Предыстория:
- В ночь на 22 февраля в доме экс-министра иностранных дел Леонида Кожары погиб предприниматель Сергей Старицкий. Предварительная версия полиции была – самоубийство, выстрел был осуществлен из пистолета Jericho 941, зарегистрированного на экс-главу МИД.
- Для установления всех обстоятельств происшествия был назначен ряд экспертиз: судебно-медицинская, комплексная молекулярно-генетическая, дактилоскопическая, баллистическая и химическая.
- По согласованию с прокуратурой уголовное производство переквалифицировали с самоубийства на умышленное убийство – ч.1 ст.115 УК Украины.
- 2 марта стало известно, что следственный эксперимент в доме экс-министр иностранных дел Леонида Кожары по факту убийства предпринимателя Сергея Старицкого сорвался. Адвокаты Кожары сообщили, что последний утром был госпитализирован из-за гипертонического криза.
- 3 марта в полиции сообщили, что следственный эксперимент в доме Кожары проведут тогда, когда все участники уголовного судопроизводства будут к этому готовы, а 4 марта его все же провели, хоть и с сопротивлением.
- 25 марта Кожаре вручили подозрение в убийстве Старицкого.