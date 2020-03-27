Убийство в доме экс-министра: суд арестовал Кожару
Шевченковский райсуд Киева арестовал экс-министра иностранных дел Леонида Кожару, подозреваемого в убийстве своего товарища.
Источник: заседание суда
Детали: Кожару берут под стражу до 25 мая. Ему также разрешили выйти под залог в 14 083 500 гривен.
Прокуратура просила арестовать подозреваемого, его адвокаты выступили против.
В открытой части судебного заседания Кожара лишь сказал, что из-за "безосновательных обвинений" он якобы не может собирать деньги для помощи врачам на КПВВ в Луганской области.
Підозрюваний у вбивстві ексміністр закордонних справ Леонід Кожара виступив у суді. Свою версію подій він розповів у закритій частині засідання. А у відкритій лише поскаржися, що "безпідставні звинувачення" нібито заважають йому збирати гроші лікарям у Луганській області pic.twitter.com/FmDcJIQlcq— Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) March 27, 2020
Защита эксминистра говорила, что в версии следствия есть разногласия, в частности, следователь сказал, что Старицкого убили с 3-5 метров, а экспертиза якобы установила, что выстрел был осуществлен с близкого расстояния. Также в смывах на руках Кожары не нашли порох.
Адвокаты напомнили, что границы Украины закрыты из-за карантина, поэтому подозреваемый не может убежать. Также Кожара якобы не может давить на свидетелей, поскольку единственными оцевидцямы является он сам и его жена.
Как сообщает юридическая компания "Миллер", которая представляет интересы потерпевших, в закрытой части заседания допросили жену Кожары. Юристы не раскрывают деталей показаний женщины, однако говорят, что "ее выступление полностью совпадает с линией защиты подозреваемого, объявленной стороной защиты на прошлом судебном заседании".
Что было раньше: На заседании 26 марта защита Кожары заявила, что его жена Марина Козерод призналась в преступлении, которое произошло случайно.
В то же время, прокурор говорил, что экспертиза не обнаружила на руках Козерод следов продуктов выстрелов. Ее причастность во время следствия проверялась, но не была подтверждена.
А сам Кожара после приезда полиции якобы говорил, что "будет расстреливать всех, кто будет ему угрожать".
Предыстория:
- В ночь на 22 февраля в доме экс-министра иностранных дел Леонида Кожары погиб предприниматель Сергей Старицкий. Предварительная версия полиции была – самоубийство, выстрел был осуществлен из пистолета Jericho 941, зарегистрированного на экс-главу МИД.
- Для установления всех обстоятельств происшествия был назначен ряд экспертиз: судебно-медицинская, комплексная молекулярно-генетическая, дактилоскопическая, баллистическая и химическая.
- По согласованию с прокуратурой уголовное производство переквалифицировали с самоубийства на умышленное убийство – ч.1 ст.115 УК Украины.
- 2 марта стало известно, что следственный эксперимент в доме экс-министр иностранных дел Леонида Кожары по факту убийства предпринимателя Сергея Старицкого сорвался. Адвокаты Кожары сообщили, что последний утром был госпитализирован из-за гипертонического криза.
- 3 марта в полиции сообщили, что следственный эксперимент в доме Кожары проведут тогда, когда все участники уголовного судопроизводства будут к этому готовы, а 4 марта его все же провели, хоть и с сопротивлением.
- 25 марта Кожаре вручили подозрение в убийстве Старицкого.