Убийство в доме экс-министра: суд арестовал Кожару

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Пятница, 27 марта 2020, 15:02

Шевченковский райсуд Киева арестовал экс-министра иностранных дел Леонида Кожару, подозреваемого в убийстве своего товарища.

Источник: заседание суда

Детали: Кожару берут под стражу до 25 мая. Ему также разрешили выйти под залог в 14 083 500 гривен.

Прокуратура просила арестовать подозреваемого, его адвокаты выступили против.

Показания Кожара давал в закрытом судебном заседании, поэтому пока не известна его версия событий вечера 21 февраля, когда был застрелен єкс-глава правления телеканала "Интер" Сергей Старицкий.

В открытой части Кожара лишь сказал, что из-за "безосновательных обвинений" он якобы не может собирать деньги для помощи врачам на КПВВ в Луганской области.

Дополняется ...

Предыстория:

  • В ночь на 22 февраля в доме экс-министра иностранных дел Леонида Кожары погиб предприниматель Сергей Старицкий. Предварительная версия полиции была – самоубийство, выстрел был осуществлен из пистолета Jericho 941, зарегистрированного на экс-главу МИД.
  • Для установления всех обстоятельств происшествия был назначен ряд экспертиз: судебно-медицинская, комплексная молекулярно-генетическая, дактилоскопическая, баллистическая и химическая.
  • По согласованию с прокуратурой уголовное производство переквалифицировали с самоубийства на умышленное убийство – ч.1 ст.115 УК Украины.
  • 2 марта стало известно, что следственный эксперимент в доме экс-министр иностранных дел Леонида Кожары по факту убийства предпринимателя Сергея Старицкого сорвался. Адвокаты Кожары сообщили, что последний утром был госпитализирован из-за гипертонического криза.
  • 3 марта в полиции сообщили, что следственный эксперимент в доме Кожары проведут тогда, когда все участники уголовного судопроизводства будут к этому готовы, а 4 марта его все же провели, хоть и с сопротивлением.
  • 25 марта Кожаре вручили подозрение в убийстве Старицкого.

Темы: убийство суд


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