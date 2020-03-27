Убийство в доме экс-министра: суд арестовал Кожару

Шевченковский райсуд Киева арестовал экс-министра иностранных дел Леонида Кожару, подозреваемого в убийстве своего товарища.

Источник: заседание суда

Детали: Кожару берут под стражу до 25 мая. Ему также разрешили выйти под залог в 14 083 500 гривен.

Прокуратура просила арестовать подозреваемого, его адвокаты выступили против.

Показания Кожара давал в закрытом судебном заседании, поэтому пока не известна его версия событий вечера 21 февраля, когда был застрелен єкс-глава правления телеканала "Интер" Сергей Старицкий.

В открытой части Кожара лишь сказал, что из-за "безосновательных обвинений" он якобы не может собирать деньги для помощи врачам на КПВВ в Луганской области.

Підозрюваний у вбивстві ексміністр закордонних справ Леонід Кожара виступив у суді. Свою версію подій він розповів у закритій частині засідання. А у відкритій лише поскаржися, що "безпідставні звинувачення" нібито заважають йому збирати гроші лікарям у Луганській області pic.twitter.com/FmDcJIQlcq — Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) March 27, 2020

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