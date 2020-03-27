Убийство в доме экс-министра: суд арестовал Кожару

Шевченковский райсуд Киева арестовал экс-министра иностранных дел Леонида Кожару, подозреваемого в убийстве своего товарища.

Источник: заседание суда

Детали: Кожару берут под стражу до 25 мая. Ему также разрешили выйти под залог в 14 083 500 гривен.

Прокуратура просила арестовать подозреваемого, его адвокаты выступили против.

В открытой части судебного заседания Кожара лишь сказал, что из-за "безосновательных обвинений" он якобы не может собирать деньги для помощи врачам на КПВВ в Луганской области.

Підозрюваний у вбивстві ексміністр закордонних справ Леонід Кожара виступив у суді. Свою версію подій він розповів у закритій частині засідання. А у відкритій лише поскаржися, що "безпідставні звинувачення" нібито заважають йому збирати гроші лікарям у Луганській області pic.twitter.com/FmDcJIQlcq — Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) March 27, 2020

Защита эксминистра говорила, что в версии следствия есть разногласия, в частности, следователь сказал, что Старицкого убили с 3-5 метров, а экспертиза якобы установила, что выстрел был осуществлен с близкого расстояния. Также в смывах на руках Кожары не нашли порох.

Адвокаты напомнили, что границы Украины закрыты из-за карантина, поэтому подозреваемый не может убежать. Также Кожара якобы не может давить на свидетелей, поскольку единственными оцевидцямы является он сам и его жена.

Как сообщает юридическая компания "Миллер", которая представляет интересы потерпевших, в закрытой части заседания допросили жену Кожары. Юристы не раскрывают деталей показаний женщины, однако говорят, что "ее выступление полностью совпадает с линией защиты подозреваемого, объявленной стороной защиты на прошлом судебном заседании".

Что было раньше: На заседании 26 марта защита Кожары заявила, что его жена Марина Козерод призналась в преступлении, которое произошло случайно.

В то же время, прокурор говорил, что экспертиза не обнаружила на руках Козерод следов продуктов выстрелов. Ее причастность во время следствия проверялась, но не была подтверждена.

А сам Кожара после приезда полиции якобы говорил, что "будет расстреливать всех, кто будет ему угрожать".

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