Дениса Ермака защищает адвокат Портнова

Брата руководителя Офиса президента Дениса Ермака во время допроса в НАБУ сопровождал адвокат Иван Холондович. Услугами последнего пользуется заместитель главы администрации президента Януковиче – Андрей Портнов.

Источник: документы в открытом доступе

Детали: 3 апреля детективы Национального антикоррупционного бюро провели следственные действия с Денисом Ермаком. Об этом сообщил его адвокат Холондович.

В то же время, как видно из жалобы следственному судье Печерского суда по делу против пятого президента Петра Порошенко, Холондович "действует от имени и в интересах" Андрея Портнова.

Что было раньше: Народный депутат от "Слуги народа" Гео Лерос, который обнародовал видеозаписи с братом главы ОП, 3 апреля пришел на допрос в Государственное бюро расследований.

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