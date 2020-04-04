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Дениса Ермака защищает адвокат Портнова

Суббота, 4 апреля 2020, 01:52
Денис Єрмак

Брата руководителя Офиса президента Дениса Ермака во время допроса в НАБУ сопровождал адвокат Иван Холондович. Услугами последнего пользуется заместитель главы администрации президента Януковиче – Андрей Портнов.

Источник: документы в открытом доступе

Детали: 3 апреля детективы Национального антикоррупционного бюро провели следственные действия с Денисом Ермаком. Об этом сообщил его адвокат Холондович.

В то же время, как видно из жалобы следственному судье Печерского суда по делу против пятого президента Петра Порошенко, Холондович "действует от имени и в интересах" Андрея Портнова.

 
 

Что было раньше: Народный депутат от "Слуги народа" Гео Лерос, который обнародовал видеозаписи с братом главы ОП, 3 апреля пришел на допрос в Государственное бюро расследований.

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Предыстория:

  • Нардеп от "Слуги народа" Гео Лерос обнародовал видеозаписи,  на которых человек, похожий на брата главы Офиса президента Андрея Ермака – Дениса Ермака – проводит переговоры о трудоустройстве неназванных лиц на определенные должности в органах власти. Позже Специализированная антикоррупционная прокуратура по заявлению Лероса начала уголовное производство.
  • Андрей Ермак в свою очередь заявил, что на обнародованном видео действительно его брат Денис. В связи с распространением видео Ермак намерен был обратиться с заявлением в Службу безопасности Украины и Госбюро расследований.
  • Гео Лерос подал в НАБУ обращение с "пленками". В свою очередь, ГБР возбудило уголовное дело в отношении Лероса.
  • Позже юридическая компания "Миллер", которая защищает Лероса, сообщила, что после публикации "пленок" правоохранительные органы открыли уже 5 уголовных производств. Уже 1 апреля к Леросу приехали представители СБУ, чтобы вручить повестки на допросы.
  • Сам же Денис Ермак заявил, что как гражданин волен встречаться с кем угодно и обсуждать, что угодно, и то, что его брат чиновник, не должно ограничивать его права.

Украинская правда
Темы: Андрей ЕрмакНАБУГео Лерос Портнов
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