На острове Хортица ввели ограничения на съезд авто из основных дорог

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Воскресенье, 5 апреля 2020, 00:34

В Запорожье силами полиции и Нацгвардии с понедельника вводится ограничение на съезд автотранспорта из основных транзитных дорог.

Источник: администрации Национального заповедника "Хортица"

Детали: В соответствии с постановлением Кабмина, вводится ограничение посещения парков, скверов, зон отдыха, лесопарковых и прибрежных зон, в том числе на острове Хортица.

Дословно: "С понедельника, 6 апреля, людям, которые не будут соблюдать правила (установленных правительством - ред), уже грозят штрафы в размере от 17 000 до 34 000 грн., А должностным лицам - от 34 000 до 170 000 грн.

Согласно решению Областного штаба по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации (протокол №2), силами полиции и Национальной Гвардии вводится ограничение на съезд автотранспорта из основных транзитных дорог (кроме жителей, и работников учреждений, расположенных на о. Хортица)".

Детали: Люди, которые живут на острове и работники учреждений имеют иметь при себе документ, удостоверяющий жительства или работу в пределах острова Хортица. Родных и близких, посещающих родственников просят сообщать работникам полиции фамилию и адрес.

Срок ограничений действует до 24 апреля или до особых распоряжений власти.

Напомним:

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Темы: Запорожье коронавирус


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