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На острові Хортиця ввели обмеження на з’їзд авто з основних доріг

Неділя, 5 квітня 2020, 00:34
На острові Хортиця ввели обмеження на з’їзд авто з основних доріг

У Запоріжжі силами поліції та Нацгвардії, з 6 квітня, вводиться обмеження на з’їзд автотранспорту з основних транзитних доріг.

Джерело: адміністрації Національного заповідника "Хортиця"

Деталі: У відповідності до постанови Кабміну, вводиться обмеження відвідування парків, скверів, зон відпочинку, лісопаркових та прибережних зон, в тому числі на острові Хортиця.

Дослівно: "З понеділка, 6 квітня, людям, які не будуть дотримуватись правил (встановлених урядом - ред), вже загрожують штрафи у розмірі від 17 000 до 34 000 грн., а посадовим особам – від 34 000 до 170 000 грн.

Згідно з рішенням Обласного Штабу з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації, силами поліції та Національної Гвардії вводиться обмеження на з’їзд автотранспорту з основних транзитних доріг (крім мешканців, та працівників установ, що розташовані на о. Хортиця)".

Деталі: Люди, що мешкають на острові та працівники установ мають мати при собі документ, що засвідчує проживання або роботу в межах острову Хортиця. Рідних та близьких, що відвідують родичів просять повідомляти працівникам Поліції їх прізвище та адресу для перевірки.

Термін обмежень діє до 24 квітня або до особливих розпоряджень влади.

Нагадаємо:

  • В Україні станом на 22:00 4 квітня зафіксовано 1225 випадків коронавірусної хвороби COVID-19, 32 випадки - летальні. 25 осіб одужали.
  • Станом на 10:00 4 квітня в Україні було підтверджено 1096 випадків COVID-19, з них 28 летальних.

Знати більше: 

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Микола Донєв, УП
Теми: Запоріжжякоронавірус
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