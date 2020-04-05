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Коронавирус в Нидерландах: количество госпитализаций самое низкое за две недели

Воскресенье, 5 апреля 2020, 19:55
Коронавирус в Нидерландах: количество госпитализаций самое низкое за две недели

В Нидерландах количество новых пациентов госпитализированных с коронавирусом, самая низкая за последние две недели.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на NOS.

Количество людей, которые умерли от коронавируса в Нидерландах, увеличилось на 115. Это заметно меньше, чем вчера, когда сообщалось о 164 погибших.

Среди новых зарегистрированных случаев смерти - три пациента в возрасте от 25 до 50 лет. Все эти люди имели сопутствующие болезни. В целом в настоящее время погибли шесть человек в возрасте до 50 лет.

Всего в Нидерландах от коронавирусной болезни умерли 1766 человек.

Количество пациентов, которые были госпитализированы, увеличилось на 253, до 6 875 человек. Этот рост значительно меньше, чем вчера, когда было зарегистрировано 336 новых госпитализаций.

Последний раз Нидерланды сообщали о таком низком количестве новых госпитализаций две недели назад.

Пик госпитализаций пришелся на 31 марта. С тех пор количество новых больных постепенно уменьшается.

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Темы: Нидерландыкоронавирус
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