104-летняя итальянка стала самым пожилым человеком в мире, одолевшим коронавирус

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Понедельник, 6 апреля 2020, 11:08

В Италии от коронавируса вылечилась 104-летняя женщина, которая стала самым пожилым человеком в мире, преодолевшим болезнь.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на La Repubblica.

Ада Зануссо родилась в 1916 году и последние годы жила в доме престарелых в городе Бьеллa на севере Италии.

 

17 марта пожилой женщине стало плохо - у нее была высокая температура, проблемы с дыханием. Позднее тест подтвердил, что у нее коронавирус.

Ее сын Джампьеро сказал, что подозревал, что его мама была больна COVID-19 из-за большого количество случаев заболевания в ее доме.

"Но сейчас она восстанавливается, и врачи считают ее самым старым человеком в мире, который выздоровел", - отметил он.

Следует отметить, что в доме престарелых, где проживает Зануссо, от коронавируса умерли 20 человек.

"Она уже встает с постели и садится на стул. Она нисколько не потеряла своей ясности ума. Ее восстановление - большая радость и награда для всех тех, кто заботился о ней в эти трудные дни", - рассказывает один из врачей.

Ранее от коронавируса выздоровели две 103-летние пациентки - китаянка из города Уханя и жительница Ирана.

Темы: коронавирус Италия


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