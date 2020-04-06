104-річна італійка стала найстаршою людиною в світі, яка поборола коронавірус

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Понеділок, 6 квітня 2020, 11:08

В Італії від коронавірусу вилікувалася 104-річна жінка, яка стала найстаршою людиною в світі, що подолала хворобу.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на La Repubblica.

Ада Зануссо народилася у 1916 році і останні роки мешкала у будинку для літніх людей у місті Б’єллa на півночі Італії.

 

17 березня літній жінці стало зле – у неї була висока температура, проблеми з диханням. Пізніше тест підтвердив, що у неї коронавірус.

Її син Джамп'єро сказав, що підозрював, що його мама була хвора на  COVID-19 через велику кількість випадків захворювання в її будинку.

"Але зараз вона відновлюється, і лікарі вважають її найстарішою людиною в світі, який видужала" - зазначив він.

Слід зазначити, що у будинку літніх людей, де мешкає Зануссо, від коронавірусу померли 20 осіб.

"Вона вже встає з ліжка і сідає на стілець. Вона анітрохи не втратила своєї ясності розуму. Її відновлення - велика радість і нагорода для всіх тих, хто дбав про неї в ці важкі дні" – розповідає один з лікарів.

Раніше від коронавірусу видужали дві 103-річні пацієнтки – китаянка з міста Вухань і мешканка Ірану.

Теми: коронавірус Італія


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