Коронавирус в Нидерландах: число жертв упало до минимума за последнюю неделю

За последние 24 часа в Нидерландах зарегистрировали 101 смерть от коронавируса.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на данные Национального института общественного здоровья RIVM.

За последние сутки в Нидерландах сообщили о 101 погибшем от коронавируса, общее количество жертв достигло 1867. Это на 14 меньше, чем накануне, и существенно меньше ежедневного количества умерших от эпидемии на прошлой неделе. Начиная с 31 марта, меньше всего смертей зарегистрировали вчера, 5 апреля, тогда как 31 марта сообщалось о рекордных 175 смертях.

Также наблюдается тенденция к уменьшению новых случаев госпитализации. За последние 24 часа это - 260 новых пациентов, почти столько же, как накануне. Напомним, вчерашний показатель госпитализации - 253 человек - стал самым низким за последние две недели. 4 апреля эта цифра составляла около 330, а в предыдущие несколько дней - 500 и более.

За последние сутки обнаружили 952 новых подтвержденных случаев заражения коронавируса. Это один из самых низких показателей за последнюю неделю, которые, в большинство дней, превышали 1000 за сутки. В то же время, накануне зафиксировали крупнейший за неделю показатель - 1224 новых случаев.

По состоянию на 6 апреля, общее количество заражений в Нидерландах достигло 18 803, в больницах находятся более 1730 человек.