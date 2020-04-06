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BMW с полицейскими врезалось в дерево: двое погибших, один в больнице

Понедельник, 6 апреля 2020, 17:24
BMW с полицейскими врезалось в дерево: двое погибших, один в больнице

В Волынской области произошло смертельное ДТП с участием сотрудников полиции.

Источник: сообщение на сайте Государственного бюро расследований

Детали: По предварительной информации, около 10 утра 6 апреля в одном из сел Волынской области работник местного отдела полиции за рулем автомобиля BMW не справился с управлением, выехал на обочину и врезался в дерево.

В результате ДТП полицейский и пассажир от полученных травм скончались на месте происшествия. Лейтенант полиции, находившийся на заднем сидении автомобиля, доставлен в больницу.

Следователи ГБР начали досудебное расследование по ч. 3 ст. 286 Уголовного кодекса (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами).

 

Украинская правда

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Темы: ДТПВолынская областьполиция
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