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Меркель исключила ослабление ограничений в Германии до 19 апреля

Вторник, 7 апреля 2020, 09:10
Меркель исключила ослабление ограничений в Германии до 19 апреля

Германия сохранит ограничения, введенные для сдерживания распространения коронавирусной инфекции, по меньшей мере до 19 апреля.

Об этом заявила канцлер Германии Ангела Меркель, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на DW.

При этом Меркель отметила, что федеральное правительство размышляет над тем, как впоследствии будут выглядеть возможные послабления, которые будут вводиться пошагово. Однако она не хотела бы сейчас называть предполагаемую дату, подчеркнула канцлер.

"Сегодня еще не время", - сказала Меркель, имея в виду, что не время начинать публичную дискуссию о послаблениях.

Меркель отметила, что будет хуже, если власти введут послабление, а затем снова будут вынуждены отменить их из-за увеличения количества смертей. Поэтому федеральное правительство и правительства земель договорились, что ограничения на передвижение будут действовать до 19 апреля.

По ее словам, количество случаев заражения коронавирусной инфекцией нужно снизить до предела, при которой можно быть уверенными в том, что система здравоохранения не будет перегружена.

Напомним, в понедельник сообщалось, что в Германии четвертый день подряд фиксируется падение темпов роста числа заражений коронавирусом.

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Темы: коронавирусCovid-2019карантинГерманияМеркель
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